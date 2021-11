693faf6c17

Nacional Candidatos presidenciales inician cierres de campaña: Eventos en Santiago y regiones marcarán la jornada Este jueves los aspirantes a La Moneda realizarán su último llamado a la ciudadanía previo a la primera vuelta del próximo 21 de noviembre. Shows y música en vivo, actos simbólicos y manifestaciones son algunas de las actividades que se tienen contempladas. Natalia Palma Jueves 18 de noviembre 2021 13:40 hrs.

Ya solo quedan tres días para la primera vuelta presidencial y los abanderados afinan los últimos detalles para los cierres de campaña, cuyo plazo legal finaliza hoy jueves. De esta manera, los candidatos se desplegarán a través de diversas actividades entre la Región Metropolitana y regiones para llamar a la ciudadanía a definir sus posturas en la papeleta del próximo domingo. Chile Podemos Más inició la jornada con la instalación de cientos de remolinos amarillos en el sector de Plaza Baquedano, donde participaron más de 200 voluntarios desde la madrugada. Cerca de las 07:00 de la mañana, el candidato Sebastián Sichel llegó al lugar para realizar un acto simbólico y enviar un mensaje de futuro y esperanza a sus adherentes. En particular, Sichel expresó que “las campañas no solo se tratan de presentar programas, sino de dar símbolos al país. Nosotros queremos recuperar la Plaza Italia para todos los chilenos, como un lugar de encuentro, y quisimos venir cientos de chilenos, voluntarios, a poner remolinos para demostrar que nuestra campaña es de esperanza, para que voten por el futuro y no por el odio o la rabia en Chile”. En esa línea, el exministro de Desarrollo Social comentó que “lo que hicimos fue darles a los santiaguinos una esperanza de que el futuro va a ser mejor si lo hacemos juntos, que no es buena la polarización, que es bueno que esto sea un lugar de encuentro. Lo que queremos es que los chilenos se paren a votar y lo que queremos demostrarles es que uno puede votar de una forma distinta a como lo hemos hecho siempre, no contra alguien, sino por algo”. En el caso del Frente Social Cristiano, se espera que el candidato José Antonio Kast asista al evento programado a las 18:00 horas en las afueras del Parque Araucano, en la comuna de Las Condes. La denominada “fiesta de los atrevidos” contará con música en vivo a del grupo Croni-K y La Noche y la participación del humorista Charly Badulaque. Además, la actividad será transmitida vía streaming por diferentes redes sociales, tales como Instagram, Facebook y Twitter. En la oposición, el abanderado del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami encabezará el cierre de campaña que se llevará a cabo en el centro de eventos Alto San Francisco a partir de las 19.00 horas. En concreto, en el evento habrá bandas de covers y estará orientado principalmente a mujeres y jóvenes. Según manifestó MEO “hoy efectivamente termina la campaña, aunque para muchas y muchos chilenos recién comienzan a oír el mensaje del cambio, de la esperanza y vamos a subrayar nosotros que somos la esperanza que, a los extremistas, a las ideas del extremismo, no se le responde con extremismos, se les responde con esperanza, moderación, con serenidad”. Es por eso que el líder del PRO afirmó que van a enfocar su mensaje “a los jóvenes y a las mujeres, son los que más mal lo han pasado, los que menos respuestas obtienen, los que el Estado más abandona. A ellas y ellos nuestras propuestas, nuestro compromiso. Cuando no están todas, no estamos todos. Cuando no están los jóvenes, Chile es más chico”. En cuanto a las actividades en regiones, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, hará el cierre de su campaña en la Plaza de la Independencia en Concepción a las 19:00 horas. La actividad contará con un show musical en el que están invitados la Sonora Malecón y 40 Grados y se transmitirá también vía Facebook Live de la abanderada. Además, para evitar contagios, se requerirá del uso obligatorio de mascarilla y portar el pase de movilidad. En tanto, la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tiene programado un evento con protocolo Covid a las 18:00 horas en la Plaza de Armas de Casablanca en la Región de Valparaíso, en el que participarán los músicos Nano Stern y Mariel Mariel. Mientras a las 21:00 horas se podrá seguir un concierto digital a través de redes sociales, que será conducido por Javiera Contador y Mariana Loyola. En el marco de una actividad con vecinos y vecinas de Lo Espejo, el diputado hizo un llamado a la ciudadanía “a que hable con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Esta elección en ningún caso está ganada, no se confíen. Acá tenemos dos proyectos muy distintos, uno que quiere terminar con el INDH, que quiere terminar con el Ministerio de la Mujer, que discrimina diferentes tipos de familia y nosotros que estamos hablando de mejorar las pensiones sin AFP, de terminar con la discriminación en la salud, de generar un gobierno que sea de esperanza, cambio y transformación popular”. Por su parte, el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, convocará una manifestación antifascista en la Plaza de Armas de Santiago a las 18:00 horas. Mientras el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, hará un contacto en vivo a través del canal de la colectividad con diferentes regiones a nivel nacional, donde se estarán realizando caravanas y diferentes shows.

