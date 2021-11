Claudia Mix y rendición de campaña de Karina Oliva: “Es el broche de oro”

Si bien la diputada de Comunes aseguró no haber tenido conocimiento previo de esta rendición al Servel, no se manifestó del todo sorprendida por cuanto ya se habían hecho cuestionamientos a la gestión de la directiva nacional del partido, en especial a su presidente, Jorge Ramírez.

Inviable se ha vuelto el escenario político para la candidata a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, a raíz del reportaje publicado por Ciper que dio cuenta que las boletas presentadas al Servel por su equipo de campaña a la gobernación sumó un total de $137 millones. Y que cuatro de los siete asesores de Oliva resultaron dentro de los mejores pagados, según los registros históricos del Servicio Electoral.

Una situación que hasta este jueves le ha costado a la candidata al Senado el respaldo del presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric -quien llamó a votar por el resto de los candidatos del conglomerado- la suspensión de su militancia dentro de Comunes con la admisibilidad de la denuncia presentada al Tribunal Supremo y el fuerte cuestionamiento de sus pares del Frente Amplio a tres días de la apertura de las urnas.

Y es que las declaraciones de la candidata este jueves no ayudaron a despejar el panorama. En una entrevista a CNN Oliva mencionó al respecto que “no hay enriquecimiento con 40 millones de pago en un servicio” en cuanto no es un salario sostenido, e insistió en que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad en la medida que los informes se entregaron de manera pormenorizada y fueron aprobados por el Servicio Electoral.

No obstante a otro medio de comunicación, Oliva señaló que los montos pagados corresponden a los sueldos de un total de seis meses, cuando los gastos que reembolsa el Servel consideran estrictamente los 90 días de campaña legal. Lo anterior devino en un oficio firmado por el diputado Gabriel Ascencio (DC) para efectos de que el Servicio Electoral realice un nuevo examen de la legalidad de la rendición.

Al respecto y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Comunes, Claudia Mix, quien junto a Camila Rojas presentó la denuncia al Tribunal Supremo del partido con el objeto de que se investiguen a todas las personas involucradas en la campaña a gobernadora de Karina Oliva aseguró no haber tenido conocimiento previo sobre esta rendición.

Y es que una de las razones que ha llamado la atención del reportaje publicado por Ciper es que los asesores de la campaña son militantes de Comunes, uno de ellos, su ex presidente, y además se suma a la factura dos boletas, por $60 millones cada una, de la fundación Chile Movilizado, organización ligada al partido.

Considerando lo anterior, Mix explicó que ella no es parte de la Directiva Nacional, tampoco integra un frente o alguna comisión electoral. “Yo soy militante de un comunal y casi siempre me he mantenido lejos de esas decisiones“, señaló.

“Yo tengo entendido, al menos por lo declarado por la Dirección, que tampoco conocían el detalle de esa rendición. Fue hecha por el equipo electoral o por el equipo de campaña de Karina y nosotros tampoco, mucho menos teníamos acceso a esa información. Ahora, efectivamente la Fundación nace hace mucho tiempo y que incluso es el origen de todo este trabajo político en algún momento y que ha prestado servicios desde toda la vida a estudios, investigaciones y la verdad es que no tenía muy claro las prestaciones que estaba dando a esta campaña. Lo desconozco totalmente”, mencionó.

La noticia asestó un duro golpe a la militancia, aseguró la legisladora. “Esta bien afectada, ya que no se esperaba”. Los perjuicios que esto provoca en las bases partidarias ha motivado el levantamiento de una carta que ya reúne más de 70 firmas para efectos de exigir la renuncia de quienes estén involucrados en el caso.

Pero a pese a su desconocimiento en torno a la rendición, la diputada manifestó no estar del todo sorprendida de que las cosas llegaran a este punto, dado que anteriormente ya se había puesto en tela de juicio la gestión de la Directiva Nacional mediante una carta firmada por 100 militantes con el objeto de destituir a Jorge Ramírez.

“Nosotros pedimos la renuncia del presidente del partido el mes de agosto y de la tesorera. Lo presentamos en un Consejo General y la verdad es que eso no prosperó, quedó ahí por todo el tema de las elecciones, las candidaturas. También pedíamos elecciones que habían sido postergadas en dos oportunidades, etc. Había varios contenidos, nosotros habíamos hecho llegar un listado de observaciones, de preguntas, de consultas, respecto al último balance del partido también, que nunca fueron respondidas ni respaldadas como nosotros lo habíamos solicitado, entonces la verdad es que esto viene a ser como un broche de oro, no sé como nombrarlo, pero al menos esta diputación y yo en lo personal había manifestado mi incomodidad y mi molestia por la forma en que se estaban tomando las decisiones dentro del partido”, reconoció.

En esa línea la representante del distrito 8 aseguró que el 12 de julio de este año planteó ante el Consejo General del partido sus diferencias y cuestionamientos sobre los resultados de la elección del mes de mayo y la forma en que se había llevado adelante. “Los resultados nos pegaron fuertemente, no elegimos constituyentes” señaló al respecto. La manera en que se gastaron los recursos del partido, las decisiones que se tomaron respecto a las candidaturas considerando que varias fueron fallidas, fue objeto de cuestionamiento por parte de Mix hacia el titular del partido.

“Obviamente los recursos habían sido ocupados mayoritariamente en la candidatura a la gobernación, eso en desmedro de otras candidaturas que era evidente. Entonces, cuando nosotros manifestamos toda esa molestia sugerimos adelantar esas elecciones que según el presidente dijo que la iba a hacer sí o sí a fin de año, ya habían sido postergadas dos veces y nosotros lo que pedíamos era que se solicitaran ya. No logramos la mayoría en el Consejo y por lo tanto esta solicitud de las elecciones y la solicitud de la renuncia del presidente y de la tesorera, también encargada electoral, no tuvo un asidero, se votó, perdí y eso quedó ahí y hoy día obviamente el tiempo me da la razón”, manifestó.

Karina Oliva era parte del Consejo General de Comunes y fue uno de los votos negativos a la moción encabezada por la diputada. Por este motivo es que Mix dijo no entender la reflexión que hace la candidata al Senado cuando explica que solicitó la renuncia a Ramírez como un gesto político para hacerse cargo del cuestionamiento del que hoy es objeto.

“Cuando nosotros pedimos la renuncia del presidente ella fue una de las consejeras que votó en contra de nuestra solicitud. Ahora, el gesto político con el proyecto político era hacer las cosas bien (…) No sé si es un gesto político la renuncia de un presidente que había sido cuestionado por otros aspectos administrativos, electorales y políticos. La verdad es como que no pega ni junta. No sé tampoco en calidad de qué ella se lo solicita, lo desconozco”, mencionó.

En lo relativo al cuestionamiento sobre el parentesco que comparte Oliva con Ramírez, Mix aseguró que toda la militancia o la mayoría de ella sabían de su vínculo con el ex presidente, “nosotros siempre hemos planteado que eso no podía suceder en el ámbito de la dirección, al menos, y bueno, ella no es parte de la dirección por tanto ese cuestionamiento queda como a un lado. Ahora otra cosa es que él haya prestado servicio a la candidatura de la Karina y eso obviamente lo va a tener que evaluar el Tribunal Supremo del mismo modo que el tema de los montos que a nuestro parecer no son éticos“.

Aquilatando la situación, la diputada consideró que el golpe es fuerte tanto para Comunes, como para el Frente Amplio, Apruebo Dignidad y la posibilidad cierta de una candidatura presidencial. No obstante aplaudió la postura adoptada por Boric en cuanto, a su juicio, desmarcarse de este tipo de prácticas era lo que había que hacer.

“Claramente (Karina) es una figura conocida por mucha gente, aparecía en todas las franjas, en todos los capítulos y obviamente está vinculada a Comunes como marca y por cierto los candidatos a Comunes se van a ver afectados de una manera u otra”, señaló. Pese a eso la parlamentaria agregó que esta “es la rendición de una candidata, no es del partido y en eso quiero defender el proyecto político (…) Yo espero que la ciudadanía y quienes nos conocen no nos resten el apoyo y que sepan diferenciar una mala práctica con un trabajo validado por años“.

Como un control de daños a la interna del partido, Mix subrayó en la necesidad de aumentar la fiscalización para efectos de poner límites a la prestaciones de servicios y reducir “los espacios de fugas de los recursos”. En ese sentido y abordando un eventual gobierno de Apruebo Dignidad, la frenteamplista aseguró que los estándares de la militancia y los partidos deberán estar a la altura de los tiempos y los principios de probidad y transparencia que el colectivo ha abrazado en el trabajo legislativo con la finalidad de re-encantar a la ciudadanía con las instituciones.