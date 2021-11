Pedro Araya: “Los diputados saben que si se votaba el proyecto no estarían los votos para aprobar el cuarto retiro en el Senado”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador y presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, se refirió a la conformación de la comisión Mixta que resolverá el futuro del proyecto de cuarto retiro de fondos de las AFP. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del estado de la iniciativa, el parlamentario señaló que “quiero ratificar mi compromiso de avanzar en un proyecto de cuarto retiro que tenga viabilidad técnica y política en el Senado y la Cámara de Diputados y en esto hay que ser claros y categóricos, a mí como presidente de la comisión Mixta, probablemente lo más fácil habría sido seguir el juego de los diputados y haber votado a favor de lo que proponían, sacar un pequeño triunfo, pero a la larga eso hubiese sido engañar a la gente porque independiente del resultado de la elección del domingo, lo que uno quiere es que la gente no le saque en cara que fueron engañados”. En ese sentido, el senador recalcó que “los diputados saben perfectamente que si se votaba el día de ayer el proyecto no habían votos para aprobar el cuarto retiro en la sala del Senado, por la sencilla razón de que ellos insistieron hasta el cansancio en que se aprobara luego lo que se aprobó en la Cámara de Diputados que ya fue rechazado en el Senado una vez, para ese juego yo no estaba disponible”. Respecto de las trabas que entrampan las negociaciones respecto del proyecto de cuarto retiro, el senador Araya destacó que “hay que ser claros en señalar que el cuarto retiro no es igual al tercero, tiene una serie de normas que son absolutamente distintas y que no estaban contempladas en el tercer retiro. Además el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados tiene serias falencias jurídicas y técnicamente es muy malo”. Por lo mismo, el legislador señala que “siempre me quedé con la convicción de que los diputados aprobaron ese proyecto sabiendo que en el Senado no iba a pasar y que iba a hacer correcciones. Las piedras de tope se podrían resumir en tres grandes temas, el primer tema dice relación con quienes tienen fondos en las AFP y se plantea que el retiro se haga en dos cuotas; Además que quienes retiren paguen impuestos y poner un límite respecto de quienes puedan retirar, quizás el tema más complejo es el que dice relación con las rentas vitalicias y también se está discutiendo la posibilidad de establecer un candado para que no hayan nuevos retiros”. Respecto de los plazos, el senador por la región de Antofagasta señaló que “a pesar de todas las consignas y las declaraciones de los diputados y diputadas todavía no tenemos un propuesta formal de cómo resolver el problema. Mientras no exista una fórmula de contexto la discusión se pueda alargar. Yo soy partidario de que eso no ocurra porque este debate genera incertidumbres y hay que disiparlos a la brevedad”. El senador por la región de Antofagasta reiteró que “en mi caso esto no es un tema electoral, es de convicción y reitero que si para mí esto fuera un tema electoral lo habría despachado el día de ayer sabiendo que eso no se aprobaba, pero sé que eso sería una irresponsabilidad”. “Pensar que los problemas del estallido social se van a solucionar a través del sistema penal es un tremendo error” El parlamentario independiente se refirió además al proyecto de indulto para los presos de la revuelta, al respecto, el senador Pedro Araya comentó que “yo tengo un compromiso que lo tomé con las madres de Plaza Colón de poder ayudar a buscar una solución. Quien crea que este tema se debe tomar solo desde el punto de vista delictual está cometiendo un profundo error”. En esa línea, el senador agregó que “el Senado no ha querido entrar a la discusión de fondo sobre avanzar en un proyecto de indulto. Que el proyecto tenga deficiencias técnicas no puede ser un impedimento para que se discuta si el Senado quiere o no avanzar en una solución política a los denominados presos de la revuelta”, Por lo mismo, el representante por la región de Antofagasta enfatizó en que “esquivar ese debate le hace mal, no solo al Senado, sino que a toda la sociedad chilena. Entiendo que es un proyecto que genera pasiones por lado y lado, pero tiene que haber una discusión, de cara a la ciudadanía, sobre lo que está pensando el Senado respecto de lo que ocurrió durante el estallido social”. Finalmente, el senador Pedro Araya afirmó que “soy de los convencidos respecto de que hay muchas causas detrás del estallido social, pero la respuesta de la persecución penal no es la solución para el problema, buena parte de los jóvenes que he conocido son chicos de 16, 17 años, que nunca habían pasado por la cárcel y que terminaron producto del estallido en prisión preventiva. Pensar que los problemas del estallido social se van a solucionar a través del sistema penal es un tremendo error”.

