Ana Piquer: “Es importante que los Derechos Humanos no sean algo sólo entendible para una elite”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora ejecutiva para Chile de Amnistía Internacional, Ana Piquer, hizo un balance de lo que ha sido el trabajo de la entidad durante la última década y del estado de la protección de los Derechos Humanos en nuestro país. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del trabajo realizado por Amnistía durante los últimos diez años, Ana Piquer sostuvo que “yo llegué en mayo de 2011, un año de muchísimas protestas, también bajo un gobierno de Piñera y con una fuerte represión por parte de Carabineros. Entonces, una de las cosas con las que empecé a construir una agenda de Derechos Humanos desde Amnistía fue, justamente, el tema de la violencia policial”. En esa línea, la directora ejecutiva de Amnistía Chile agrega que “resulta un poco triste ver que, en mi última etapa en el cargo, tuve que enfrentar el estallido social y las generalizadas violaciones a los Derechos Humanos provocadas, nuevamente, por una represión brutal a las manifestaciones bajo un nuevo gobierno del mismo Presidente”. De todas formas, Ana Piquer destacó que “hay otros temas en que si estamos en una situación diferente, cuando llegué las causas por violencia policial iban todas a la justicia militar y esa fue una de las peleas que dimos desde Amnistía dado que eso garantizaba la impunidad de forma absoluta. Ahora, a lo menos hay una pequeña esperanza de justicia dado que está siendo visto por tribunales civiles y no por sus propios pares”. La directora de Amnistía Chile añadió que “hoy tenemos aborto en tres causales, hoy día tenemos acuerdo de unión civil para todas las parejas, entonces hay conversaciones que inevitablemente han avanzado y que estamos en un lugar distinto. Hoy estamos hablando de una nueva constitución, algo impensado hace 10 años, pero también pasa que hay ciertos temas donde todavía no hay una diferencia significativa, entonces es un balance de dulce y agraz”. Respecto del avance de la ultraderecha a nivel mundial y su postura negacionista del orden internacional en Derechos Humanos, Ana Piquer afirmó que “desde Amnistía venimos reflexionando sobre esto hace varios años. Amnistía surge por la irrupción de gobiernos autoritarios y dictaduras como la que se vivió en Chile que llegaron al poder por la fuerza. Ahora no estamos hablando de eso, hablamos de gobernantes electos que, de alguna manera, con sus discursos permean en la ciudadanía y votan por ellos”. En esa línea, Piquer agrega que “esto no se trata de que toda la gente sea fascista, eso es simplificar profundamente el problema, esto tiene que ver con una desilusión respecto de lo que han recibido ya que ven que siguen existiendo grupos privilegiados versus personas que no y que no se está recibiendo una respuesta y eso es extremadamente complejo y, sobretodo, porque en la practica lo que significa no es que esas personas estén mejor, sino que se les vulneran aún más sus derechos”. Por lo mismo, añade Ana Piquer, “desde Amnistía queremos poner el acento en la educación en Derechos Humanos, en la importancia de que los Derechos Humanos no sean algo entendible solo por una elite educada dado que caemos mucho en hablar en difícil ya que pareciera ser que los DD.HH. son una cuestión solo de abogados y ahí hay algo que tiene que ver con la educación en Derechos Humanos y entender que van en beneficio de todas las personas”. La directora ejecutiva de Amnistía Chile se refirió además a la educación en Derechos Humanos de las autoridades, sobre todo del sistema judicial y señaló que “por lo menos en lo que vi durante estos diez años, hubo una primera etapa en que había una cierta complacencia respecto de temas de Derechos Humanos y pasaba mucho que había una sensación de que en realidad este tema no era para tanto”. En ese sentido, Ana Piquer sostiene que “ahora tenemos una mayor consciencia de que lo que estaba pasando no era aceptable y que es algo que tiene que cambiar y ese momento es algo que creo es importante de que se siga aprovechando y que se pueda construir sobre eso”. Finalmente, respecto de las lecciones aprendidas durante estos 10 años, Ana Piquer detalló que “aprendí que esta es una batalla constante, nunca se puede dar nada por ganado ni por perdido y lo otro es la extrema importancia de que el trabajo en Derechos Humanos se haga en colectivo, es un trabajo super duro, donde uno se enfrenta a mucho dolor, mucho daño y es duro enfrentarse a eso todos los días y, por lo mismo, es extremadamente importante no hacerlo sola nunca”.

