Juan Castillo llega al MAC Quinta Normal y exhibe una muestra sobre la diáspora chilena en Suecia

El Museo de Arte Contemporáneo presenta en su sede de Quinta Normal, Geometría Emocional del artista chileno Juan Castillo (Antofagasta 1952), exhibición curada por Andrea Pacheco González (Santiago, 1970). La muestra profundiza en la memoria histórica del exilio de chilenos en Suecia, a partir de la experiencia del propio Juan Castillo, quien emigró a Suecia a mediados de los años 80 y reside allí desde entonces. El proyecto aborda el éxodo ocurrido después del Golpe Militar, cuando miles de chilenos encontraron asilo político en el país escandinavo, gracias a las gestiones del entonces Primer Ministro sueco, Olaf Palme. Entre 1973 y 1989 llegaron a Suecia 15 mil chilenos huyendo de la persecución y la represión iniciada en la época de la dictadura. Geometría Emocional, que incluye fotografías, videos, obras sonoras, y pinturas en diversas técnicas dispuestas en cinco salas del museo, además de intervenciones en el frontis y otros espacios del edificio, pretende recuperar y conservar la memoria de esta parte de nuestra historia, a través del testimonio de doce chilenos de diversas generaciones. “Nunca he sabido con certeza qué es ser chileno, siempre me he considerado atacameño, me parece que la identidad es un regalo que uno se otorga a sí mismo, de ahí su potencial belleza y creatividad: en cierto sentido nos inventamos”, destaca el artista Juan Castillo. “Realizar este proyecto resulta trascendental por varios motivos. Primero, porque esta diáspora no ha tenido una presencia relevante en las narrativas oficiales, entonces considero que hay una deuda histórica en ese sentido. Realmente la emigración chilena no ha sido abordada en profundidad más allá de las circunstancias que la originan, en este caso, a partir del Golpe Militar. ¿Cómo transcurre la vida de las personas desplazadas? ¿Cómo es el vínculo que mantienen con Chile? ¿Qué sucede con sus descendientes? Me parece urgente introducir estos relatos dentro de la historia contemporánea de nuestro país, pues permite comprender también los procesos migratorios que están teniendo lugar hoy en el territorio chileno”, destaca la curadora Andrea Pacheco González. Para su exhibición en el MAC, que ha sido trabajada en las mismas salas del museo desde hace varias semanas y que tiene contemplada una extensión en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y una itinerancia al Centex de Valparaíso, el artista se interna en el dilema del “¿quién soy?” y “¿dónde estoy?”, valiéndose de dos recursos centrales de su obra -el rostro y el paisaje- para presentar un relato que aporte a la vivencia del inmigrante, del desplazado, como constitutiva de la historia del Chile contemporáneo. La inauguración de esta muestra es abierta y se realizará el 24 de noviembre a las 17:30hrs en MAC Quinta Normal.

El Museo de Arte Contemporáneo presenta en su sede de Quinta Normal, Geometría Emocional del artista chileno Juan Castillo (Antofagasta 1952), exhibición curada por Andrea Pacheco González (Santiago, 1970). La muestra profundiza en la memoria histórica del exilio de chilenos en Suecia, a partir de la experiencia del propio Juan Castillo, quien emigró a Suecia a mediados de los años 80 y reside allí desde entonces. El proyecto aborda el éxodo ocurrido después del Golpe Militar, cuando miles de chilenos encontraron asilo político en el país escandinavo, gracias a las gestiones del entonces Primer Ministro sueco, Olaf Palme. Entre 1973 y 1989 llegaron a Suecia 15 mil chilenos huyendo de la persecución y la represión iniciada en la época de la dictadura. Geometría Emocional, que incluye fotografías, videos, obras sonoras, y pinturas en diversas técnicas dispuestas en cinco salas del museo, además de intervenciones en el frontis y otros espacios del edificio, pretende recuperar y conservar la memoria de esta parte de nuestra historia, a través del testimonio de doce chilenos de diversas generaciones. “Nunca he sabido con certeza qué es ser chileno, siempre me he considerado atacameño, me parece que la identidad es un regalo que uno se otorga a sí mismo, de ahí su potencial belleza y creatividad: en cierto sentido nos inventamos”, destaca el artista Juan Castillo. “Realizar este proyecto resulta trascendental por varios motivos. Primero, porque esta diáspora no ha tenido una presencia relevante en las narrativas oficiales, entonces considero que hay una deuda histórica en ese sentido. Realmente la emigración chilena no ha sido abordada en profundidad más allá de las circunstancias que la originan, en este caso, a partir del Golpe Militar. ¿Cómo transcurre la vida de las personas desplazadas? ¿Cómo es el vínculo que mantienen con Chile? ¿Qué sucede con sus descendientes? Me parece urgente introducir estos relatos dentro de la historia contemporánea de nuestro país, pues permite comprender también los procesos migratorios que están teniendo lugar hoy en el territorio chileno”, destaca la curadora Andrea Pacheco González. Para su exhibición en el MAC, que ha sido trabajada en las mismas salas del museo desde hace varias semanas y que tiene contemplada una extensión en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y una itinerancia al Centex de Valparaíso, el artista se interna en el dilema del “¿quién soy?” y “¿dónde estoy?”, valiéndose de dos recursos centrales de su obra -el rostro y el paisaje- para presentar un relato que aporte a la vivencia del inmigrante, del desplazado, como constitutiva de la historia del Chile contemporáneo. La inauguración de esta muestra es abierta y se realizará el 24 de noviembre a las 17:30hrs en MAC Quinta Normal.