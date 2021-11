2fe9e8ca29

Elecciones 2021 Presidente Piñera felicita a Kast y Boric luego de que consiguieran pasar a segunda vuelta El mandatario hizo un llamado a los candidatos del Frente Social Cristiano y de Apruebo Dignidad a "buscar los caminos de la paz y no de la violencia". Además, adelantó que quien se imponga el próximo 19 de diciembre deberá hacer frente a importantes desafíos y los deseos de cambio de la sociedad chilena. Diario Uchile Domingo 21 de noviembre 2021 22:23 hrs.

Luego que se confirmara que los candidatos del Frente Social Cristiano y Apruebo Dignidad, José Antonio Kast y Gabriel Boric, respectivamente, consiguieron las dos primeras mayorías en la elección de este domingo 21 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera salió a felicitarlos y a emplazarlos a buscar el diálogo y la paz. Acompañado de cuatro de sus ministros, entre ellos el de Interior, Rodrigo Delgado, Piñera comentó que “sabemos que Chile necesita cambios, pero cambios con libertad, en paz y con justicia, cambios con responsabilidad y en orden, cambios con voluntad de diálogo, colaboración búsqueda de acuerdos. Porque a pesar de todas nuestras diferencias nunca, nunca debemos olvidar que nos une nuestro amor por Chile, por construir todos juntos un buen país, un buen país para todos, una buena patria, esa patria grande y buena donde todos podamos buscar nuestros proyectos, cumplir nuestros sueños, donde todos puedan nacer, crecer, educarse, trabajar, formar familia y envejecer y buscar junto a nuestros queridos la felicidad”. El jefe de Estado agregó que “quiero pedirles muy sentidamente a José Antonio Kast y a Gabriel Boric desde el fondo del alma y con mi experiencia como Presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia; los caminos de la unidad y no de la división; los caminos del diálogo y no la descalificación; los caminos de la responsabilidad y no del populismo; los caminos de la verdad y no de los engaños; los caminos de la moderación y no de la polarización”. Piñera adelantó que “el futuro Presidente de Chile y su Gobierno deberán enfrentar enormes y exigentes desafíos, algunos de naturaleza mundial y otros de carácter nacional como la lucha contra el cambio climático, el combate a la pandemia del Coronavirus, continuar con la vacunación masiva, proteger la seguridad de los ciudadanos, crear buenos empleos y atender y acompañar las necesidades y los sueños de las familias chilenas”. Por eso vaticinó que para alcanzar esos objetivos, “el futuro Presidente y Gobierno van a necesitar el aporte y la colaboración de todos los chilenos”. Además, indicó que los cambios que requiere el país se deben realizar pensando en las futuras generaciones del país. “Esa es la gran misión de nuestra generación que hoy pasa la antorcha a una nueva generación que deberá utilizarla con prudencia, con fortaleza y con sabiduría para poder alumbrar con esa antorcha los caminos del futuro de nuestro país”, subrayó el mandatario desde La Moneda.

