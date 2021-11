Axel Callís: “El discurso de Gabriel Boric fue a su propio sector, están haciendo las cosas mal, muy mal”

En conversación con el programa Política en Vivo de nuestra emisora, el experto electoral y director de Tu Influyes, Axel Callís, dio sus impresiones respecto del escenario post electoral y el desempeño de ambos abanderados a La Moneda. Primero que todo, y ante el dato histórico de que quien ha ganado en primera vuelta se impone también en la segunda, Callís recordó que esta elección tiene una característica distinta, y es que la diferencia entre los dos primeros candidatos es apenas de dos puntos, espacio minúsculo que no permite adelantar resultado para el balotaje. “La segunda vuelta parte de cero, sobre todo, cuando la diferencia entre ambos es tan exigua”, sostuvo el sociólogo. En cuanto al desenvolvimiento de ambos candidatos, Callís fue tajante en afirmar que José Antonio Kast se ve mucho mejor posicionado que Gabriel Boric. “Veo mucho más preparado a Kast que a Boric. Kast tiene un discurso mucho más estructurado, quiere ganar y se le nota (…) me da la impresión que tiene un instinto y un hambre que es superior al de Boric y su comando”. En cuanto al candidato de Apruebo Dignidad, el analista sostuvo que tanto él como la gente que lo acompaña no están haciendo bien las cosas. “Se olía muy fuerte la derrota, y eso no genera adhesión ni ganas de participar. El discurso de Gabriel Boric fue a su propio sector, están haciendo las cosas mal, muy mal”. Callis también se refirió a la nueva configuración del Congreso, tanto en el Senado -donde la derecha se quedó con la mitad de los escaños- como en la Cámara Baja -donde irrumpieron republicanos, el Partido de la Gente y creció la representación de Apruebo Dignidad. El sociólogo lamentó la fragmentación en el legislativo porque, a su juicio, el Parlamento quedará “trancado”. “Estamos en un lío, porque lo que tenemos acá es un Parlamento absolutamente trancado, no veo capacidad negociadora en el Congreso (…) A mí me da mucha pena porque es un Parlamento que no permite solucionar los problemas de las personas”. En este punto invocó a José Antonio Kast, indicando que el más feliz con esta situación es el candidato republicano, pues él pretende dejar todo igual, “su negocio no es hacer leyes”, por lo que un Parlamento trancado es de su conveniencia. Además, el analista afirmó que gran parte del resultado de este domingo fue en respuesta a lo que ha sido el devenir de la Convención Constitucional, instancia que, según Callís, se ha mantenido en la línea de “cambiarlo todo”. “Acá hubo una borrachera en términos de cambiarlo todo, y resulta que el país no quiere eso: el mensaje de ayer es no queremos que nos cambien todo”. “La Convención tiene que tomar nota de que el clima político y la correlación de fuerzas cambiaron”, continuó. “Lo que salió de la Convención a mucha gente no le gustó, no le gustó el caso de Rojas Vade, no le gusto a Elsa Labraña gritándole a Carmen Gloria Valladares en el primer día de funcionamiento, hay señales que la gente ha rechazado”, finalizó Axel Callís.

En conversación con el programa Política en Vivo de nuestra emisora, el experto electoral y director de Tu Influyes, Axel Callís, dio sus impresiones respecto del escenario post electoral y el desempeño de ambos abanderados a La Moneda. Primero que todo, y ante el dato histórico de que quien ha ganado en primera vuelta se impone también en la segunda, Callís recordó que esta elección tiene una característica distinta, y es que la diferencia entre los dos primeros candidatos es apenas de dos puntos, espacio minúsculo que no permite adelantar resultado para el balotaje. “La segunda vuelta parte de cero, sobre todo, cuando la diferencia entre ambos es tan exigua”, sostuvo el sociólogo. En cuanto al desenvolvimiento de ambos candidatos, Callís fue tajante en afirmar que José Antonio Kast se ve mucho mejor posicionado que Gabriel Boric. “Veo mucho más preparado a Kast que a Boric. Kast tiene un discurso mucho más estructurado, quiere ganar y se le nota (…) me da la impresión que tiene un instinto y un hambre que es superior al de Boric y su comando”. En cuanto al candidato de Apruebo Dignidad, el analista sostuvo que tanto él como la gente que lo acompaña no están haciendo bien las cosas. “Se olía muy fuerte la derrota, y eso no genera adhesión ni ganas de participar. El discurso de Gabriel Boric fue a su propio sector, están haciendo las cosas mal, muy mal”. Callis también se refirió a la nueva configuración del Congreso, tanto en el Senado -donde la derecha se quedó con la mitad de los escaños- como en la Cámara Baja -donde irrumpieron republicanos, el Partido de la Gente y creció la representación de Apruebo Dignidad. El sociólogo lamentó la fragmentación en el legislativo porque, a su juicio, el Parlamento quedará “trancado”. “Estamos en un lío, porque lo que tenemos acá es un Parlamento absolutamente trancado, no veo capacidad negociadora en el Congreso (…) A mí me da mucha pena porque es un Parlamento que no permite solucionar los problemas de las personas”. En este punto invocó a José Antonio Kast, indicando que el más feliz con esta situación es el candidato republicano, pues él pretende dejar todo igual, “su negocio no es hacer leyes”, por lo que un Parlamento trancado es de su conveniencia. Además, el analista afirmó que gran parte del resultado de este domingo fue en respuesta a lo que ha sido el devenir de la Convención Constitucional, instancia que, según Callís, se ha mantenido en la línea de “cambiarlo todo”. “Acá hubo una borrachera en términos de cambiarlo todo, y resulta que el país no quiere eso: el mensaje de ayer es no queremos que nos cambien todo”. “La Convención tiene que tomar nota de que el clima político y la correlación de fuerzas cambiaron”, continuó. “Lo que salió de la Convención a mucha gente no le gustó, no le gustó el caso de Rojas Vade, no le gusto a Elsa Labraña gritándole a Carmen Gloria Valladares en el primer día de funcionamiento, hay señales que la gente ha rechazado”, finalizó Axel Callís.