Senador Huenchumilla: “La DC no puede tener otra alternativa que estar a favor de los cambios y eso es lo que significa la candidatura de Gabriel Boric”

Luego de que se confirmara la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, varias han sido las reacciones y pronunciamientos de los distintos actores políticos. Fue así como el Partido Socialista y el PPD entregaron su respaldo al abanderado de Apruebo Dignidad, mientras que en la Democracia Cristiana aún no toman una definición al respecto. En conversación con la primera edición de Radioanálisis el senador falangista, Francisco Huenchumilla, se refirió a lo que, a su juicio, debiese ser la postura DC ante la segunda vuelta. Asimismo, expresó su sorpresa por la alta votación del candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast. “La verdad de las cosas es que yo no esperaba un resultado de esta naturaleza para ser franco, sin embargo, creo que el discurso hecho por la derecha y por la ultraderecha del país, penetró y se generó cierta incertidumbre, se generó cierta sensación de que el país estaba necesitado de una mano firme, de que había mucha delincuencia, narcotráfico, odiosidad, polarización, violencia, y yo creo que la gente reaccionó en esa dirección”. El parlamentario recalcó que lo planteado por Kast no es el mejor camino para Chile y, por tanto, tampoco para la Democracia Cristiana, la que -aseguró- no votará jamás por la derecha. “Pienso que aquí hay una alternativa que no es viable bajo ningún escenario para la Democracia Cristiana, pues no se va a votar jamás por la derecha o la ultraderecha, esa es una línea de demarcación clara”. A título personal, el senador Huenchumilla fue claro en que la única alternativa viable para él y su partido es el candidato Boric. “Pienso que se requiere mucha humildad y generosidad en el triunfo y en la derrota para entender que acá hay una cosa mucho más grande que uno a muchos sectores en Chile, que es la necesidad de hacer cambios y de hacerlos con estabilidad (…) por lo tanto, me parece que la Democracia Cristiana no puede tener otra alternativa que estar a favor de los cambios, y eso es lo que significa la candidatura de Gabriel Boric”. Además, el ex intendente de la Región de La Araucanía fue aun más lejos, afirmando que el apoyo a Gabriel Boric debe ser sin ningún tipo de condición. “Eso no significa poner alguna condición, porque no corresponde poner condiciones o estar pidiendo cambios de programa, o cargos o estar en la coalición, no, porque esta decisión es una decisión ética frente a la vida y frente al país”. Por otra parte, para el senador un eventual triunfo de la carta de Apruebo Dignidad depende, sobre todo, del propio candidato y su coalición, en el sentido de cuánto están dispuestos a aperturarse a un sector que quiere cambios pero, a la vez, tranquilidad y estabilidad. “Creo que va a depender mucho de la generosidad, la humildad, el realismo que tiene que tener la coalición de izquierda que dirige Gabriel Boric, donde muchas veces se han dicho cosas que rayan en la intolerancia, entonces creo que hay que apelar a la madurez del proceso político y de cambios que Chile necesita, y esa primera responsabilidad la tiene que tener Boric y su coalición”. De todas maneras, para Huenchumilla está claro: la DC debe definir lo antes posible su apoyo a Gabriel Boric sin ningún tipo de condición. “Esto tiene que ser una reacción con un objetivo político, por tanto, no se puede estar semanas pensando en esto, porque el panorama aquí es claro: o estás con la ultraderecha o estás con los cambios que Chile necesita, y no estamos con la ultraderecha, estamos con los cambios”. “A título personal, la decisión de la DC tiene que estar en función de los cambios que el país necesita, sino, no lograría comprenderlo”, finalizó Francisco Huenchumilla.

