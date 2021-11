Gabriel Boric: “Nos bajamos del árbol y estamos en el territorio con los chilenos y chilenas que quieren seguridad para vivir en paz”

Esta mañana el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, visitó la población Santo Tomás ubicada en la comuna de La Pintana. En la actividad participó con la alcaldesa y militante de la Democracia Cristiana, Claudia Pizarro, y se reunieron con dirigentes de los comités de seguridad de la comuna y con familiares de víctimas de delitos. En la instancia, el actual diputado de Convergencia Social presentó las propuestas de su Programa Presidencial enfocadas a la materia de seguridad. La delincuencia en La Pintana es el día a día de sus vecinos. Hoy nos reunimos con asociaciones de víctimas de delincuencia para escuchar sus demandas y propuestas. El narco es quien debiese estar tras las rejas, no la comunidad. ¡Actívate en esta campaña! pic.twitter.com/jGhX90Jndm — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 23, 2021 Luego de una reunión con las familias de la población Santo Tomás que han sido afectadas por la delincuencia del sector, Gabriel Boric aseguró que esta visita se enmarca en el trabajo territorial para asumir un compromiso con la ciudadanía. “Nos bajamos del árbol y estamos en el territorio, estamos con los vecinos y las vecinas, con los chilenos y chilenas que quieren seguridad para vivir en paz, que quieren justicia para vivir en paz (…) Pueden confiar en nosotros, tenemos un compromiso inclaudicable para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia y recuperar los espacios públicos con seguridad”, sostuvo. Además, aseguró que uno de los compromisos de su futuro gobierno será el apoyo a las víctimas de la delincuencia, y aseguró que el espacio público es de los vecinos y vecinas de los sectores, mas no de los delincuentes. “Nosotros vamos a defender a las víctimas de la delincuencia y lo digo con mucha claridad. Acá nuestro compromiso está con quienes han sufrido en las armas, quienes han sufrido los disparos, las balas locas, quienes viven entre medio de fuegos artificiales y balaceras. Ahí está nuestro compromiso. Acá en La Pintana hay un carabinero cada mil personas, una sola comisaría, necesitamos mucho más y eso lo vamos a hacer con justicia territorial”, puntualizó el presidenciable. Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, manifestó su respaldo al candidato de Apruebo Dignidad, en pos de la libertad de expresión y en la defensa de los derechos de la ciudadanía. “¿Por qué estoy con Boric? Porque aquí antes vivíamos en dictadura (…) para mí el derecho de la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes. El derecho que hemos ganado las mujeres para sentirnos iguales y no superiores. Son los derechos que hemos ganado y por eso hoy día queremos que tú escuches el dolor de La Pintana y cómo somos capaces de traspasar esa agenda para que estos vecinos podamos avanzar y creer porque es difícil creer en personas, pero hoy día queremos creer en ti”, sostuvo Pizarro. El domingo pasado recibimos el llamado de @gabrielboric Nos invitó a trabajar para la segunda vuelta. Hoy lo tuvimos en Santo Tomás, uno de los sectores más segregados de La Pintana. No hay tiempo para reflexiones: Es tiempo de convicciones. 💜🌳🦋 pic.twitter.com/qTEqkkvNNM — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) November 23, 2021 Respuesta al emplazamiento del PC: “No tengo tiempo para peleas políticas” Durante esta actividad, el presidenciable de Apruebo Dignidad se refirió a la polémica generada con el Partido Comunista (PC) luego de una declaración que hizo en alusión al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde aseguró que “Daniel está bien en el municipio y se va a quedar en el municipio. En el gobierno necesitamos gente transversal. Tenemos que salir a hablarle a todo el mundo y ahí yo no tengo ninguna duda que Daniel va a colaborar en esa línea desde la Municipalidad de Recoleta”. Consultado sobre el emplazamiento del PC, Boric aseguró que no es el tiempo para peleas políticas. “Quiero ser muy claro en esto: no hay tiempo para peleas políticas que no le importan a los vecinos. Lo que importan son los problemas de la gente. No tengo tiempo para peleas políticas. Daniel está haciendo su pega desde Recoleta, la hace muy bien, y no me cabe duda de que lo va seguir haciendo”, sentenció al respecto. Fotografía: Twitter de Gabriel Boric

Esta mañana el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, visitó la población Santo Tomás ubicada en la comuna de La Pintana. En la actividad participó con la alcaldesa y militante de la Democracia Cristiana, Claudia Pizarro, y se reunieron con dirigentes de los comités de seguridad de la comuna y con familiares de víctimas de delitos. En la instancia, el actual diputado de Convergencia Social presentó las propuestas de su Programa Presidencial enfocadas a la materia de seguridad. La delincuencia en La Pintana es el día a día de sus vecinos. Hoy nos reunimos con asociaciones de víctimas de delincuencia para escuchar sus demandas y propuestas. El narco es quien debiese estar tras las rejas, no la comunidad. ¡Actívate en esta campaña! pic.twitter.com/jGhX90Jndm — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 23, 2021 Luego de una reunión con las familias de la población Santo Tomás que han sido afectadas por la delincuencia del sector, Gabriel Boric aseguró que esta visita se enmarca en el trabajo territorial para asumir un compromiso con la ciudadanía. “Nos bajamos del árbol y estamos en el territorio, estamos con los vecinos y las vecinas, con los chilenos y chilenas que quieren seguridad para vivir en paz, que quieren justicia para vivir en paz (…) Pueden confiar en nosotros, tenemos un compromiso inclaudicable para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia y recuperar los espacios públicos con seguridad”, sostuvo. Además, aseguró que uno de los compromisos de su futuro gobierno será el apoyo a las víctimas de la delincuencia, y aseguró que el espacio público es de los vecinos y vecinas de los sectores, mas no de los delincuentes. “Nosotros vamos a defender a las víctimas de la delincuencia y lo digo con mucha claridad. Acá nuestro compromiso está con quienes han sufrido en las armas, quienes han sufrido los disparos, las balas locas, quienes viven entre medio de fuegos artificiales y balaceras. Ahí está nuestro compromiso. Acá en La Pintana hay un carabinero cada mil personas, una sola comisaría, necesitamos mucho más y eso lo vamos a hacer con justicia territorial”, puntualizó el presidenciable. Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, manifestó su respaldo al candidato de Apruebo Dignidad, en pos de la libertad de expresión y en la defensa de los derechos de la ciudadanía. “¿Por qué estoy con Boric? Porque aquí antes vivíamos en dictadura (…) para mí el derecho de la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes. El derecho que hemos ganado las mujeres para sentirnos iguales y no superiores. Son los derechos que hemos ganado y por eso hoy día queremos que tú escuches el dolor de La Pintana y cómo somos capaces de traspasar esa agenda para que estos vecinos podamos avanzar y creer porque es difícil creer en personas, pero hoy día queremos creer en ti”, sostuvo Pizarro. El domingo pasado recibimos el llamado de @gabrielboric Nos invitó a trabajar para la segunda vuelta. Hoy lo tuvimos en Santo Tomás, uno de los sectores más segregados de La Pintana. No hay tiempo para reflexiones: Es tiempo de convicciones. 💜🌳🦋 pic.twitter.com/qTEqkkvNNM — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) November 23, 2021 Respuesta al emplazamiento del PC: “No tengo tiempo para peleas políticas” Durante esta actividad, el presidenciable de Apruebo Dignidad se refirió a la polémica generada con el Partido Comunista (PC) luego de una declaración que hizo en alusión al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde aseguró que “Daniel está bien en el municipio y se va a quedar en el municipio. En el gobierno necesitamos gente transversal. Tenemos que salir a hablarle a todo el mundo y ahí yo no tengo ninguna duda que Daniel va a colaborar en esa línea desde la Municipalidad de Recoleta”. Consultado sobre el emplazamiento del PC, Boric aseguró que no es el tiempo para peleas políticas. “Quiero ser muy claro en esto: no hay tiempo para peleas políticas que no le importan a los vecinos. Lo que importan son los problemas de la gente. No tengo tiempo para peleas políticas. Daniel está haciendo su pega desde Recoleta, la hace muy bien, y no me cabe duda de que lo va seguir haciendo”, sentenció al respecto. Fotografía: Twitter de Gabriel Boric