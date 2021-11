Mempo Giardinelli: “Cuando los pueblos están disgustados, molestos, no siempre votan desde la razón”

“Todo premio es una alegría. Negarlo sería necio”. Con estas palabras, el escritor argentino Mempo Giardinelli agradeció el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas que, recientemente, le fue otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Según dijo, en conversación con el periodista Patricio López en el programa Radioanálisis, este galardón fue una sorpresa, al igual que los premios que ha recibido durante su carrera literaria. “La verdad es que estoy muy contento. Me siento muy honrado”, comentó el autor, recordando su vínculo con Chile. “Chile siempre ha sido un país muy generoso conmigo. Todos los planetas se alinean para esta relación tan hermosa que a mí me trae recuerdos de mis grandes amigos. Siempre he tenido relaciones muy profundas con Antonio Skármeta, con Luis Sepúlveda, con gente que ha estado y está: Diego Muñoz Valenzuela, Pía Barros. Gente que es parte de mi vida en cierto sentido. Entonces, esto es una gran alegría”, comentó. El periodista se refirió a la obra de Manuel Rojas y manifestó que ese tipo de lecturas siempre le resultaron conmovedoras. “Su vida, su conocimiento de los puertos, del sur chileno, del mar. Me habría encantado conocerlo”, indicó Giardinelli, señalando que textos como El vaso de leche fueron fundamentales en su formación. Por otra parte, el escritor se refirió al trabajo de fomento lector que realiza desde la fundación que lleva su nombre. Así, precisó: “No creo que nuestros pueblos no lean. Los pueblos leen lo que van teniendo acceso. Depende del rol de los Estados, de las bibliotecas”. Para el escritor, el fomento lector ha ido fortaleciéndose tanto en Chile como en Argentina. Según dijo, los avances han sido notorios, sobre todo, si se revisan los últimos 20 ó 30 años. “Soy muy optimista. En Chile, hace 25 años, la lectura era de pequeños sectores, es decir, no estaba popularizada. Ni siquiera estaba la preocupación por la lectura. Lo mismo pasaba en Paraguay, Venezuela, México o Argentina”, analizó. “Nosotros partimos de dos o tres ideas que siguen siendo nuestras líneas de conducta: leer abre los ojos. Esto es algo que tratamos de que los pueblos puedan entender. Leer te abre los ojos al pensamiento, a la alegría, porque está vinculado a otro concepto que es muy importante. El que no lee no sabe. Es decir, el conocimiento, el saber, solamente se adquiere mediante la lectura. Si uno no lee, está en la oscuridad”, dijo el periodista. Para el Premio Rómulo Gallegos 1993 en ese proceso de fomento de la lectura los Estados tienen una responsabilidad importante. “Cuando hablamos de lectura, hablamos de políticas de lectura y la política de lectura a lo que tiende es a que el pueblo salga de la ignorancia. Cuando un pueblo lee, sabe, conoce, accede al conocimiento. Rompe el círculo no virtuoso del silencio, de la ignorancia. Y cuando eso sucede, simplemente, los pueblos tienen acceso a votar mejor. Me refiero a que voten por sus propios intereses y no que se disparen un balazo en su propio pie”, sostuvo. Finalmente, el autor también reflexionó sobre el posicionamiento de discursos de extrema derecha en nuestro continente y manifestó que “cuando los pueblos están disgustados, molestos, no siempre votan desde la razón, sino que votan desde el resentimiento”. “Frente a esto, lo primero es no enojarse y no condenar al pueblo”, sostuvo. “Hay que reforzar las políticas de lectura, las sociales, que tienen que jugar un papel muy importante en esto y tratar de tener mucho acercamiento”, concluyó. Imagen principal: Carlos Bosh.

“Todo premio es una alegría. Negarlo sería necio”. Con estas palabras, el escritor argentino Mempo Giardinelli agradeció el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas que, recientemente, le fue otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Según dijo, en conversación con el periodista Patricio López en el programa Radioanálisis, este galardón fue una sorpresa, al igual que los premios que ha recibido durante su carrera literaria. “La verdad es que estoy muy contento. Me siento muy honrado”, comentó el autor, recordando su vínculo con Chile. “Chile siempre ha sido un país muy generoso conmigo. Todos los planetas se alinean para esta relación tan hermosa que a mí me trae recuerdos de mis grandes amigos. Siempre he tenido relaciones muy profundas con Antonio Skármeta, con Luis Sepúlveda, con gente que ha estado y está: Diego Muñoz Valenzuela, Pía Barros. Gente que es parte de mi vida en cierto sentido. Entonces, esto es una gran alegría”, comentó. El periodista se refirió a la obra de Manuel Rojas y manifestó que ese tipo de lecturas siempre le resultaron conmovedoras. “Su vida, su conocimiento de los puertos, del sur chileno, del mar. Me habría encantado conocerlo”, indicó Giardinelli, señalando que textos como El vaso de leche fueron fundamentales en su formación. Por otra parte, el escritor se refirió al trabajo de fomento lector que realiza desde la fundación que lleva su nombre. Así, precisó: “No creo que nuestros pueblos no lean. Los pueblos leen lo que van teniendo acceso. Depende del rol de los Estados, de las bibliotecas”. Para el escritor, el fomento lector ha ido fortaleciéndose tanto en Chile como en Argentina. Según dijo, los avances han sido notorios, sobre todo, si se revisan los últimos 20 ó 30 años. “Soy muy optimista. En Chile, hace 25 años, la lectura era de pequeños sectores, es decir, no estaba popularizada. Ni siquiera estaba la preocupación por la lectura. Lo mismo pasaba en Paraguay, Venezuela, México o Argentina”, analizó. “Nosotros partimos de dos o tres ideas que siguen siendo nuestras líneas de conducta: leer abre los ojos. Esto es algo que tratamos de que los pueblos puedan entender. Leer te abre los ojos al pensamiento, a la alegría, porque está vinculado a otro concepto que es muy importante. El que no lee no sabe. Es decir, el conocimiento, el saber, solamente se adquiere mediante la lectura. Si uno no lee, está en la oscuridad”, dijo el periodista. Para el Premio Rómulo Gallegos 1993 en ese proceso de fomento de la lectura los Estados tienen una responsabilidad importante. “Cuando hablamos de lectura, hablamos de políticas de lectura y la política de lectura a lo que tiende es a que el pueblo salga de la ignorancia. Cuando un pueblo lee, sabe, conoce, accede al conocimiento. Rompe el círculo no virtuoso del silencio, de la ignorancia. Y cuando eso sucede, simplemente, los pueblos tienen acceso a votar mejor. Me refiero a que voten por sus propios intereses y no que se disparen un balazo en su propio pie”, sostuvo. Finalmente, el autor también reflexionó sobre el posicionamiento de discursos de extrema derecha en nuestro continente y manifestó que “cuando los pueblos están disgustados, molestos, no siempre votan desde la razón, sino que votan desde el resentimiento”. “Frente a esto, lo primero es no enojarse y no condenar al pueblo”, sostuvo. “Hay que reforzar las políticas de lectura, las sociales, que tienen que jugar un papel muy importante en esto y tratar de tener mucho acercamiento”, concluyó. Imagen principal: Carlos Bosh.