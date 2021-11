656e91d933

Trabajo Reestructuración en Walmart dejaría a 5 mil cajeras sin empleo Sindicato demanda a la empresa por no respetar acuerdos pactados en contrato colectivo y anexos de contratos, para dar garantías de transformación laboral de las y los trabajadores, en plan de reconversión. Diario Uchile Miércoles 24 de noviembre 2021 17:45 hrs.

Unas cinco mil trabajadoras de Walmart podrían quedar sin empleo a raíz del plan de reconversión laboral donde se elimina la figura de “cajera” y se establece el de “operador de supermercado”. Para el presidente del sindicato interempresa Líder de Walmart Chile, Juan Moreno, esta situación afecta a trabajadores y trabajadoras que no tienen calificación por lo que les cuesta más conseguir un nuevo empleo. “Sabemos que el comercio y especialmente el mundo de los supermercados está cambiando, pero la pregunta a qué costo”, sostuvo el dirigente quien agregó que “los trabajadores y trabajadoras de Walmart, que hoy se ven sometidos a este proceso, “son mano de obra no calificada, por lo cual carecen de oportunidades de trabajo”. A lo anterior precisó que “en Walmart el 80% de los cajeros son mujeres, las cuales quedarían sin trabajo. Son jefas de hogares convencionales y monoparentales, sostenedoras de hijos y padres jubilados, son mujeres que les cuesta el día a día”. “Se ha deshumanizado el trabajo, normalizando que empresas como Walmart tomen decisiones tan drásticas como implementar un plan que precariza el empleo, mientras como país seguimos tratando de sobrellevar una crisis económica”, indicó Moreno. Por otra parte, comentó que “en la propuesta de Walmart, está la opción de retirarse de la empresa o cambiar sus funciones y cargos, ganando el 80% menos de sus remuneraciones”. En la negociación del contrato colectivo del Sindicato Interempresa Líder, se abordó la reconversión laboral, generando acuerdos que resguardaban los derechos y condiciones para las y los trabajadores al momento de reconvertirse, detallando las funciones que cumpliría el trabajador y cómo se implementarían al asumir el nuevo rol o puesto de trabajo. El acuerdo se llevó a cabo en una primera instancia, pero al observar el incumplimiento de las medidas, por parte del sindicato, éstas se le señalaron a Walmart quien no reparó en las observaciones, rompiéndose el diálogo entre las partes, ya que “la empresa no fue capaz de cumplir lo acordado en los anexos de trabajo y en el contrato colectivo donde especifica las funciones” explica el presidente del sindicato. Moreno, puntualizó que “las vulneraciones que se han cometido contra los trabajadores por parte de Walmart, son sistemáticas, porque al no respetar los acuerdos de formalizar una multifunción – que es lo que busca el nuevo rol del trabajador de Walmart – tiene a los trabajadores en una situación de inestabilidad al momento de realizar sus labores, ya que no hay planificación ni especificación de sus funciones, no respetando los anexos de contratos”. “Nosotros hemos demandado a la empresa porque en esta segunda etapa –de la reconversión de los trabajadores de Walmart–, sumados a los incumplimientos mencionados, quiere incluir a todos los trabajadores incluyendo a los cajeros” explica Juan Moreno, especificando que es una “medida de la que no estamos de acuerdo, ya que si no fue capaz de cumplir en una primera ola, como le llamamos nosotros, tampoco va ser capaz de cumplir ahora”. Por otra parte Moreno precisó que las capacitaciones que está realizando la empresa, para implementar su plan, son realizadas con dineros del Sence. “La empresa está postulando a capitales públicos, financiados por todos los chilenos, para llevar a cabo un proceso de reconversión que atenta contra los objetivos del organismo público, que es entregar empleabilidad a las personas” sanciona el dirigente, aludiendo a que las herramientas que se entregan “no son de transformación laboral”. En este escenario, el sindicato llamó a movilizaciones intermitentes, por lo cual “piden a los clientes de los supermercados de Walmart, que colaboren con los trabajadores optando por otros establecimientos comerciales para no ver afectadas sus compras”.

