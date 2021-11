656e91d933

Política Ricardo Lagos anunció su preferencia de voto: "Lo que soy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura tengo que decir Boric" Aludiendo al frenteamplista, el ex presidente de Chile sostuvo que "las credenciales democráticas no están en cuestión". En lo relativo a José Antonio Kast, Lagos consideró que el republicano no es una buena opción para el país en la medida que ha dicho cosas que "no están en la tradición de Chile, son cosas extremas". Maria Luisa Cisternas Miércoles 24 de noviembre 2021 12:07 hrs.

En entrevista con radio Duna el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, hizo público su respaldo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Al respecto el fundador del Partido por la Democracia aseveró que el frenteamplista “puede dar el ancho” como jefe de Estado. Esto en la medida que Boric “tiene una amplitud de criterio y en un momento crucial actuó correctamente”, consideró. En relación a la apuesta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien se adjudicó la primera mayoría nacional, consideró que el republicano no es una buena opción para el país. Argumentando su preferencia, Lagos trajo a colación el acuerdo parlamentario del 15 de noviembre del 2019 que dio apertura a la Convención Constitucional en el contexto del estallido social. Al respecto sostuvo que “Él (Boric) se atrevió solo a firmar el acuerdo de noviembre”, lo que, a juicio de Lagos, “habla bien de alguien que es capaz de decir ‘este es el camino’”, pese a que los suyos “no lo siguieron en ese momento”, valoró. En esa línea y aludiendo al diputado de Convergencia Social, indicó que “no me cabe duda de alguien que es democrático por excelencia, las credenciales democráticas no están en cuestión”. Por estos motivos el ex mandatario consideró que “lo que soy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura tengo que decir Boric”. En un análisis del momento histórico por el que cruza el país, Lagos hizo hincapié en la importancia de robustecer y respetar la democracia. “Estamos en presencia de una situación que tenemos que abordar con madurez para preservar los sistemas democráticos. La democracia es una sola y el estado de derecho es uno solo y debe respetarse, por lo tanto es muy importante el compromiso en ese sentido”. Abordando la candidatura de la vereda opuesta, el concertacionista aquilató la apuesta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, como una mala opción para el país. “Aquel que estuvo planteando el orden desde posiciones muy extremas aparece elevado a un nivel que es sorpresa para todos. (…) Las cosas que él ha dicho no están en la tradición de Chile, son cosas extremas”, consideró. En ese sentido señaló sobre Kast: “no creo que sea buena para Chile esa opción”. (foto de grupobcc.com)

