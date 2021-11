b459cdcbc0

Política Gabriel Silber, diputado DC: "Vamos a apoyar a Gabriel Boric en segunda vuelta y vamos a llamar a votar por él sin ningún tipo de negociaciones o condición" El diputado de la Falange no dudó en que la Democracia Cristiana oficializará su respaldo a Boric. No obstante, consideró necesario que el equipo del frenteamplista reformule los capítulos de su programa alusivos a Pensiones, Seguridad y Economía, para efectos de capitalizar el centro político. María Luisa Cisternas Viernes 26 de noviembre 2021 17:47 hrs.

La Democracia Cristiana es una de las principales fuerzas políticas del país que no ha definido una posición luego de los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo. Ya lo han hecho las tiendas políticas del oficialismo en favor del candidato republicano, ya que la UDI, RN, y Evopoli se sumaron a la apuesta del Frente Social Cristiano y algunos de sus representantes se han integrado a los equipos de campaña de José Antonio Kast. Evopoli, eso sí, con la distinción de que no buscará integrar un eventual gobierno. Lo propio ha sucedido en la vereda de la oposición. El Partido Socialista, Radical, Liberal, Nuevo Trato y el PPD han oficializado su voto por Boric. La DC en tanto, se ha tomado el tiempo para digerir una determinación luego de que su carta a La Moneda, Yasna Provoste, quedara en el quinto lugar de la carrera presidencial lejos de ingresar al balotaje. Es así que la Falange convocó una junta nacional a realizarse este domingo, para efectos de emanar una definición respecto a esta segunda vuelta. Acercamientos han habido. La titular de la Democracia Cristiana, Carmen Frei recibió al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en el living de su casa durante este martes, tras lo cual la líder de la DC declaró que propondrá en la junta nacional del partido que la colectividad respalde al frenteamplista en el balotaje. De inmediato, Provoste anunció su voto a favor de Boric, explicitando una determinación que habría sido adoptada la noche del pasado domingo. La decisión de Frei no estuvo exenta de tensiones. El ex timotel, Fuad Chahin consideró lamentable la posición adoptada por la presidenta de la DC al adelantarse a la junta nacional y no esperar una decisión institucional. En esa línea, la senadora Carolina Goic sostuvo que no corresponde que la élite del partido tome decisiones previo al debate general. En el mismo tono, este jueves dijo esperar que Boric tenga la voluntad y humildad política para dirigirse a la instancia partidaria a exponer los motivos por los cuales los demócratas cristianos deben apoyar su carrera a La Moneda. Respecto a este escenario el diputado de la Falange, Gabriel Silber, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, abordó los nudos que se mantienen a la interna del partido. Pese a que el parlamentario consideró que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad debe asumir aún más cambios para apuntar hacia el centro político y así capitalizar una mayor cantidad de votos, no duda en que la Democracia Cristiana definirá su apoyo en favor de Boric. “La Democracia Cristiana creemos que tiene un chasís distinto al de los otros partidos. Es importante lo que dijo Yasna Provoste o Carmen Frei, pero tenemos una relación horizontal respecto a nuestras militancias que hace necesaria la deliberación en la junta nacional. Dicho esto, es muy cierto y sobre todo para el precedente estar en la vereda correcta de la historia, que vamos a apoyar a Gabriel Boric en segunda vuelta y vamos a llamar a votar él sin ningún tipo de negociaciones o condición, porque sabemos que ésta es la elección más importante que enfrenta el país en décadas“. No obstante, el diputado sostuvo que si el frenteamplista quiere efectivamente interpretar a la centro izquierda, debe efectuar cambios programáticos radicales a su propuesta, no con el fin de hacerle sentido a la Democracia Cristiana, descartó, sino al país. En esa línea consideró preocupante que el diputado de Convergencia Social no haya sumado más electorado en esta primera vuelta presidencial desde la primaria de Apruebo Dignidad. “Nos preocupa por ejemplo el déficit de Gabriel Boric en regiones, lo que pasa en el sur particularmente o que el grueso de su votación sea más bien urbana. Si es que esa candidatura quiere tener posibilidad de ser competitiva, claramente tiene que mirar a sectores progresistas más bien de centro distintos a los electores que ya interpretó en la primaria presidencial de su pacto y luego en primera vuelta”. En particular, Silber consideró que los giros programáticos de Boric deben apuntar hacia el eje de previsión social. En eso, señaló que “creemos que tener un sistema mixto de pensiones donde se refleje el esfuerzo principal y el ahorro más un componente de solidaridad refleja un poco la expectativa de los chilenos, donde el debate de las AFP ha sido central”. Asimismo, sostuvo que el presidenciable debe dar señales de orden público más allá de declaraciones y revisar su capítulo económico. “Gabriel Boric tiene un programa que es bastante avanzado. Quiere recaudar ocho puntos del PIB, lo cual en estas circunstancias económicas va a generar un desequilibrio estructural y ahí hay un talón de Aquiles que obviamente los chilenos perciben. Si es buena señal que esté invitando a economistas como Zahler o Ffrench-Davis o Frigolett, pero nos gustaría obviamente que esa incorporación o invitación fuera robustecida con un rol importante justamente en la decisión de su programa. Si hay una real ambición de ser competitivos, de ganar las elecciones, hay que mirar más allá de Apruebo Dignidad”. El legislador aseguró que no existe una intención de la DC de formar parte de ninguna coalición dado que “este es un proyecto de Apruebo Dignidad y nosotros respetamos esa decisión”. Ahora bien, lo sustantivo para la Falange, aseguró, está en el contenido. “Por ejemplo que se tome gran parte de la propuesta de Yasna Provoste que era bastante robusta desde le punto de vista económico o en materia de pensiones. Si Gabriel Boric y su equipo no hacen un salto copernicano respecto de lo que es gobernar, respecto de lo que implica también en un congreso que tiene mayorías distintas, incluso si él llegara a ser gobierno partiría con una minoría en el Congreso. En consecuencia, el talón de Aquiles sigue estando en la gobernabilidad y en entender que se gobierna para las grandes mayorías”. Respecto a la visita anunciada de la expresidenta Michelle Bachelet y el respaldo verbalizado hacia Boric de parte de su fundación Horizonte Ciudadano, el diputado valoró todos los apoyos, no obstante reparó en que la exmandataria no explicitó un respaldo hacia Yasna Provoste cuando la senadora aún estaba en la contienda presidencial. Si bien el legislador consideró que en política “todo suma”, “el apoyo de Michelle Bachelet tampoco es la bala de plata para generar esta nueva mayoría“, aseveró. “Poner aquí que hay un antes y un después de las elecciones presidenciales obviamente no es entender el nuevo Chile. Creo que obviamente suma pero insisto, Gabriel Boric tiene que interpretar lo que pasó en las elecciones (…) interpretar a un Chile profundo que aún se siente muy lejano de esta candidatura presidencial y ahí nosotros ponemos las alertas”. Respecto a la inclinación de los partidos políticos del oficialismo hacia José Antonio Kast, Silber lo consideró como una evidencia de que la candidatura de Sebastián Sichel era instrumental, considerando que a las primeras señales de declive electoral, el ex ministro de Piñera fue desechado. “Claramente han pasado más de 30 años desde los 90 y finalmente la derecha sigue siendo la misma con un pasado neo-pinochetista, conservador donde esta era la gran oportunidad justamente de separar aguas con perspectiva de tener un proyecto moderno, tolerante y distinto como lo que intento instalar el propio Desbordes desde Renovación Nacional. Lamentablemente aquí hubo una involución de aquello y creo que la Historia finalmente los juzgará por su miopía electoral en estas circunstancias”. Finalmente, sobre la posición adoptada por el gobierno luego de los resultados de la primera vuelta presidencial, Silber aseveró que el Ejecutivo esta “absolutamente jugado por la candidatura de José Antonio Kast”, considerando la campaña del terror -calificó- que se efectuó contra Yasna Provoste y Gabriel Boric. A esto se suma, según el diputado, la declaración que el Presidente de la Republica realizó durante esta semana, quien queriendo soslayar una intervención electoral, afirmó que Chile necesita precisamente de aquellos principios que promociona el republicano en su programa. Aquilatando este escenario, Silber aseveró que los chilenos deben tener claro que si quieren más de lo mismo, de lo que ha hecho este gobierno, Kast es la opción. Sería bastante distópico, a su juicio, “esto de que el peor gobierno de la historia termine reeligiéndose“.

