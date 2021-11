Parisi responde a Jadue por dichos sobre sus votantes y alcalde de Recoleta reconoce error

“Son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo. Es como con los bonos de término de conflicto en regiones como la segunda y la tercera, justamente donde están las mineras más grandes. Y Parisi. efectivamente. lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno”.

Estas fueron las palabras del alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue, para referirse a los votantes de Franco Parisi, quien obtuvo, nada menos, que 899 mil 403 votos, quedando en el tercer lugar de las preferencias.

Ante esto, la polémica no tardó en formarse. Fue el propio candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien salió a desmarcarse de los dichos de Jadue afirmando que el voto a Parisi “no es un arrebato individualista. Son necesidades de la gente en las comunas, en los barrios que son totalmente legítimas”.

“En Chile hay una diversidad de necesidades tremenda y tenemos el deber de hablarle a todos nuestros compatriotas”, agregó el actual diputado.

Por su parte, la nueva jefe de campaña de Boric, Izkia Siches, expresó a Teletrece Radio que ella “sería mucho más cautelosa. Este es un país diverso, hay que intentar conversar con esas personas para no solamente quedarnos con los estudios”.

Obviamente, los dichos de Jadue, además de incomodar al propio comando de Apruebo Dignidad, molestaron al ex candidato Parisi, quien no tardó en responder.

“Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana de alcalde y por sus propiedades? @danieljadue no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos”, escribió Parisi a través de sus redes sociales.

Ante todo el revuelo generado, fue el propio jefe comunal de Recoleta quien, también a través de sus redes, reconoció su “error”.

Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa @gabrielboric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile!

— Daniel Jadue (@danieljadue) November 26, 2021