Paula Daza se integra al comando de José Antonio Kast sin renunciar a su cargo

La decisión se confirmó casi inmediatamente después de que la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, fuera confirmada como jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Este viernes, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó lo que se venía rumoreando hace algunos días: formará parte del candidato ultraderechista a La Moneda, José Antonio Kast. La autoridad sanitaria declaró ante la prensa que “el candidato me llamó a participar en su campaña y me voy a incorporar”. Si acaso renunciará a su cargo, Daza sostuvo que no, pero que pedirá permiso, durante tres semanas, para sumarse al comando de Kast sin goce a sueldo. La decisión se confirmó casi inmediatamente después de que la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, fuera confirmada como jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Si bien desde el oficialismo celebraron la decisión de Daza, desde la oposición criticaron el hecho de seguir en el cargo de subsecretaria de Estado pese a su participación en el comando de Kast. El diputado PS, Leonardo Soto, sostuvo que la nueva función de Daza sería ilegal, pues ejerciendo una función pública las autoridades debes obtenerse de emitir apoyos políticos. La actual subsecretaria de Salud Pública ha anunciado que a partir del lunes va a incurrir en conductas que son prohibidas por la ley, que son atentados graves a la probidad pública, y contravienen diversos manuales, instrucciones de la Contraloría General de la República, que obligan a todo funcionario público, más todavía a una autoridad, a tener absoluta prescindencia política en campañas electorales”, sostuvo el legislador. “No cambia el estatus ni la prohibición el hecho de que le paguen o no el sueldo, que tenga permiso sin goce de sueldo o que esté con licencia. Siendo titular de la función pública ellos tienen que abstenerse de todas conducta de interferencia o de participación en una campaña electora”, finalizó Soto.

