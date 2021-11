d582d1abb4

Política Ximena Ossandón: "En el caso de José Antonio Kast, uno sabe con quién se topa, con quién va a manejar" La diputada de Renovación Nacional se refirió al respaldo oficializado hacia Kast por parte de Chile Podemos Más, asegurando que es una decisión lógica al ser el republicano la apuesta más cercana al oficialismo. Pese a lo anterior, Ossandón considera que el candidato debe adoptar acciones concretas para acercarse a una derecha que no venera al modelo económico vigente. María Luisa Cisternas Viernes 26 de noviembre 2021 19:08 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, legisladora oficialista a favor del Apruebo durante el plebiscito del 25 de octubre del 2020, abordó el respaldo declarado por las tiendas políticas de Chile Podemos Más al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Esto, luego que el republicano se adjudicara la primera mayoría nacional en las elecciones de este pasado domingo y de que el abanderado de la coalición, Sebastián Sichel, quedara en cuarto lugar en la carrera presidencial. Evaluando las decisiones adoptadas, Ossandón consideró que “lo que está sucediendo es lo lógico” dado que José Antonio Kast es más cercano al oficialismo de lo que puede llegar a ser Gabriel Boric, aseguró. En esa línea la legisladora recalcó en que la apuesta del candidato republicano debe ser sometida a una reformulación dado que, a su juicio, no fue un programa pensado bajo reales proyecciones de llegar a segunda vuelta. “Lo que pasa es que es distinto el programa que él tenía hecho, justamente, para un nicho muy especifico y él, yo pienso, puede ser el más sorprendido hoy día de estar luchando por la presidencia porque las circunstancias se fueron dando así, con el tema de la violencia y como la gente en Chile en general ha ido cambiando y de forma bastante radical incluso después de el plebiscito y toda la institucionalidad que ha implicado el tema de la Convención Constituyente”. En ese sentido, la parlamentaria consideró que la ciudadanía que se interpreta luego de la votación deja que ver que “el tema de la seguridad, el tema de la migración, el tema del estado de derecho han permeado mucho a la población y es por eso que le dio su voto de confianza a José Antonio Kast, una parte importante de la población que para todos fue una sorpresa”. Las reformulaciones a las que el abanderado debe someter su programa van en orden de dirigirse hacia el centro para efectos de capitalizar más electorado, afirmó la legisladora. Al respecto hizo hincapié en que RN y su hermano, el senador Manuel José Ossandón en particular, han requerido estas revisiones en contraste a la disposición que manifestó la UDI. “Chahuán ha sido bastante claro al decir que este apoyo a diferencia de la UDI que es sin condiciones, hace relación con el tema de lo que Kast habló de las mujeres, de la ONU, el tema de los derechos humanos”. Al respecto, la legisladora consideró que Kast debe reformular capítulos de su programa referidos al sistema previsional dado que el cambio al modelo de las AFP es una reforma que “nadie a estas alturas” puede soslayar, afirmó. “Hay que reconocer, guste o no nos guste, el tema de las AFP tiene que cambiar. Tú no puedes seguir defendiéndolo porque es como la cara visible de un modelo que lamentablemente ha producido mucha inequidad, también ha producido avances, pero no se puede defender. Hay que avanzar a un modelo distinto que sea ojalá colaborativo, tripartito, sobre todo en el que el empleador, el Estado y la persona puedan aportar”, señaló. La fórmula que de aquí en adelante debe seguir el republicano, a juicio de Ossandón es “hacer esfuerzos concretos por acercarse a quienes representamos a una derecha que ha sabido interpretar la realidad chilena desde otra vereda. Sin venerar un modelo económico sino que entender que tiene cosas muy buenas y también cosas perfectibles y él tiene que decir, como Lagos lo hizo una vez ‘yo he entendido lo que el pueblo me ha dicho’. Yo creo que eso es lo que él tiene que hacer y Boric tiene que hacer el mismo ejercicio si llega a ser presidente”, indicó. En eso, es deseable que Kast se aleje de las figuras políticas que le hacen daño a su campaña y minan su capacidad cierta de gobernar el país, agregó Ossadón, aludiendo al escándalo provocado por las declaraciones del diputado electo por el distrito 10, Johannes Kaiser y a otras personalidades dentro de la Convención Constitucional. “Yo creo que el mayor problema que tiene José Antonio Kast no es él mismo sino que tienen algunas personas que lo rodean que han sido muy duros, que han usado una retórica muy fuerte a través de las redes sociales incluso para nosotros, personas de derecha (…) Vimos al electo diputado Kaiser con todas sus declaraciones de las mujeres, hemos visto declaraciones de algunas constituyentes y siempre dicen ‘no, es que era sarcasmo’, ‘no, es que era para provocar’, pero tenemos que dejar de provocar y usar los sarcasmos y tenemos que hablar de la realidad para que la gente no se confunda y no hagamos malas interpretaciones de las cosas que él quiere decir”. Consultada por los perjuicios que pueda provocar al proyecto político de Renovación Nacional el respaldo a un candidato que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, Ossandón aseveró que “si hay algo que no puede volver a suceder es ningún tipo de dictadura”, no obstante a eso, aseguró que Kast ha sostenido en más de una oportunidad que no avala las violaciones a los derechos humanos y que aquello se tendrá que explicitar en algún punto de su programa para efectos de evitar tergiversaciones en la ciudadanía. “Con el Presidente, uno nunca está cien por ciento de acuerdo con todo porque las personas que están cien por ciento de acuerdo con todo es porque no han leído los programas, porque no saben de qué se trata lo que es gobernar realmente, pero yo confío que (Kast) si llega a ganar, tenga esa capacidad de hacer las autocriticas y sobre todo desligarse de muchas personas que además le hacen mal justamente en ese aspecto”. A eso la legisladora agregó que “en el caso de José Antonio Kast uno sabe con quien se topa, con quién va a manejar, con quien va a convivir (…) Entonces, si bien compartimos muchas cosas, otras cosas las criticamos, tenemos que tener una conversación para realmente ver el modelo de sociedad al cual vamos a avanzar y que no retrocedamos. Si el quiere ser presidente de todos los chilenos va a tener que entender que la cosa ahora es muy distinta y que si nos quiere cobijar a todos, vamos a tener que tener todos un espacio ahí”.

