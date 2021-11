bd5590b373

Política Patricio Nawrath, ex integrante del comando de Sichel : "Por un tema de derechos, nadie de la diversidad sexual podría apoyar a José Antonio Kast" El militante de Evópoli consideró un error el que los partidos políticos de Vamos por Chile respaldaran la apuesta republicana de manera "inmediata e incondicional". "Si van a apoyar un candidato que tiene las credenciales que tiene, van a tener que asumir los costos" afirma el ex coordinador de diversidad de la campaña de Sebastián Sichel. Maria Luisa Cisternas Domingo 28 de noviembre 2021 15:35 hrs.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Patricio Nawrath, militante de Evópoli y ex coordinador de diversidad del comando del que fue la carta presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, abordó la determinación adoptada por las tiendas políticas del oficialismo de respaldar la candidatura de José Antonio Kast. Una orientación que Nawrath dijo no compartir en absoluto considerando la postura con la que el republicano se ha manifestado en materia de derechos para las diversidades sexuales del país. Una semana dulce y agraz fue la que transcurrió para el militante de Evolución Política. El martes pasado la Cámara de Diputados y Diputadas marcó un hito para la comunidad LGTBIQ+ al aprobar ampliamente el proyecto de ley que regula el matrimonio de parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones con 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones. Todo indica además que la iniciativa será visada por el Senado, mencionó, escenario que a su juicio terminaría por ser paradojal al aprobarse el acuerdo de unión civil y el matrimonio igualitario bajo la administración de Sebastián Piñera. “Por fin terminamos con una discriminación finalmente porque vamos a darle reconocimiento a todos los tipos de familia, porque en el Chile real no existe una sola familia sino diversos tipos de familia y por fin el Estado les va a brindar protección“, resaltó. Un precedente en el camino por la igualdad plena de derechos que sin embargo se enmarcó en el ascenso del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. El republicano se situó en la primera posición de la carrera presidencial en las elecciones del pasado domingo. A menos de tres días de ese resultado, la apuesta de la ultraderecha fue respaldada para segunda vuelta por el partido liderado por Andrés Molina, con la distinción de que Evópoli no integrará un eventual gobierno de Kast. Pese a que Nawrath dijo valorar la particularidad con la que su partido adoptó el apoyo al republicano, lamentó profundamente el respaldo, dado que Kast ha negado a las diversidades en su apuesta programática y en más de una oportunidad les ha faltado el respeto en sus declaraciones, sostuvo. “Con diferencias profundas se formó una discusión a votación democrática y hay gente de la diversidad que pertenece a Evópoli que no estamos felices y cada uno en conciencia en el momento de la urna decidirá su voto pero, ahí también José Antonio Kast tiene una responsabilidad. O sea el que quiere ser Presidente de la República y va en contra de ciertos temas, que hoy día tiene un apoyo mayoritario de la sociedad, tiene que asumir los costos de ser intransigente en sus posturas”, señaló. Lo anterior en atención a que “cuando eres partidario de la igualdad de derechos no basta con decir que tienes un amigo gay, eso es una falta de respeto al mundo de la diversidad porque no se trata de eso. Se trata de darle igualdad de derechos, derechos civiles, de que tengamos un trato igualitario y no sigamos con ciudadanos de primera y segunda categoría”, agregó. En ese sentido, Nawrath consideró como un error el que los partidos políticos de Chile Podemos Más hayan apoyado la apuesta republicana de manera “inmediata e incondicional” considerando la diferencia, a su juicio, sustancial entre los programas de Sichel con Kast. En ese sentido sostuvo que faltó poner condiciones más allá de esgrimir el temor hacia la extrema izquierda. “Si van a apoyar un candidato que tiene las credenciales que tiene, van a tener que asumir los costos. Decidieron democráticamente sus instituciones, está bien, pero siento que se apresuraron mucho y ahí es un error finalmente porque podrían haber condicionado el apoyo a credenciales democráticas a varias cosas, habían tantos temas que podríamos haber planteado y que salgan declaraciones después no es creíble. Entonces a la centro derecha le queda aprender a ser más creíble en este país”. No obstante en materia de diversidades sexuales e identidad de género cualquier reforma en la apuesta de Kast sería aparente e insustancial, aseveró. “Honestamente si él hiciera ciertos cambios al programa sería maquillado y el partido Republicano es así y está bien, tenemos diferencias. Yo no tengo problema con gente que piensa diferente, el tema es que cuando expresan su diferencia, lastiman a las personas, lastiman a otros seres humanos porque hay mucha intolerancia, homofobia y hay transfobia aunque ellos digan que no pero eso es la realidad, es así y tienen que asumir que son así”. Por este motivo es que Nawrath consideró que, salvo que hayan quienes tengan otros elementos a considerar, “por un tema de derechos, nadie de la diversidad sexual podríamos apoyarlo (…) Hay cosas que tu lees del programa y usa palabra homosexuales para oponerse a algo, para oponerse que finalmente podamos formar familia y no hace ninguna alusión más, cuando hay gente de la diversidad sexual que en este país se suicidan, hay discriminación, hay crímenes de odio, hay discursos de odio hacia el mundo de la diversidad sexual o con todo lo que tenga que ver con orientación sexual e identidad de género. Cuando tu invisibilizas y no haces ninguna mención obviamente no te interesa”. En consideración a eso dijo esperar a que Sebastián Sichel no cometa el error de los partidos de Chile Podemos Más de entregar un apoyo a cambio de nada, “ya que hay diferencias profundas por el tema del Ministerio de la Mujer, el tema de la diversidad sexual, el tema del cambio climático el tema económico”. Consultado por el contendor de Apruebo Dignidad, Nawrath desestimó marcar su preferencia a favor del frenteamplista. “Yo hoy día no tengo candidato“, mencionó, al reconocerse como una persona centro liberal “cien por ciento”. No obstante, independientemente de la marca política y si fuese únicamente basado en el eje de diversidad sexual de su programa, el militante de Evópoli reconoció que se inclinaría por Boric. (foto de Diario El Día)

