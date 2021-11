Marcelo Mena: “El programa de Gabriel Boric apunta hacia algo, en cambio Kast siempre está antagonizando”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Medio Ambiente y coordinador de la campaña presidencial de la senada Yasna Provoste, Marcelo Mena, se refirió al escenario de la segunda vuelta presidencial y los apoyos que desde los partidos de la centro izquierda se han entregado a la candidatura de Gabriel Boric. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las diferencias programáticas entre el representante de Apruebo Dignidad y José Antonio Kast, el exministro señaló que “el programa de Gabriel tiene una coherencia programática que apunta hacia algo, en cambio pareciera ser que el de Kast está en contra de algo siempre, siempre está antagonizando, es una cosa bien de choque. Pero también en el tema estructural del financiamiento, creo que la responsabilidad de ese programa en cuanto a rebajar impuestos sin tener una reforma tributaria que lo acompañe es una fórmula que ya conocemos que termina con mayor deuda y malestar de la gente”. En ese sentido, Mena añadió que “por más que quieran parchar el programa con más economistas, no supera el tema estructural de que ideológicamente se cree en un modelo de desarrollo que no es justo, en el sentido que quienes más tienen no están pagando más y más bien quieren rebajar los impuestos de la gente de mayores ingresos”. Respecto del argumento esgrimido por algunos dirigentes de partidos de la centro derecha que afirma que el programa de José Antonio Kast “no fue hecho para pasar a la segunda vuelta”, Marcelo Mena sostuvo que “no es justificable porque en el fondo pareciera ser un popurrí de ideologías, de darse gustitos, como la eliminación de la Flacso, que es un centro de estudios que ha aportado mucho a distintas ideas en Latinoamérica pero acá se plantea como si fuese un creador de activistas que propagan ideologías”. Sobre la supuesta distancia de programas como el de Gabriel Boric del centro político, Marcelo Mena señaló que “si bien hay distintos actores que apoyan a Gabriel que tienen ideas un poco más de izquierda, él no es esa persona. Él es el que firmó el acuerdo del 15 de noviembre, a diferencia de José Antonio Kast no tiene otro elemento más extremo que él, Kast es el elemento extremo en su sector y, por tanto, es muy distinta la condición”. Por lo mismo, Marcelo Mena afirma que “en este contexto creo que mucha gente tiene que quedarse muy tranquila respecto de que Gabriel es mucho más moderado que José Antonio Kast y la misma confección de las listas parlamentarias obligará a quien gobierne buscar acuerdos y quien ha estado más cercano a lograr esos acuerdos es Gabriel a diferencia de José Antonio Kast”. El exministro del Medio Ambiente desmitificó además las críticas que los adherentes de José Antonio Kast realizan al programa de Gabriel Boric señalando que es “comunista”, en ese sentido, el investigador recalcó que “está más cercano a la social democracia, si uno revisa línea por línea el programa y se pregunta si a lo mejor se considera comunista tener un sistema público de salud, si es así entonces sería comunista el Reino Unido. O si implementar un sistema público para las pensiones, bueno, entonces sería comunista Estados Unidos, que tiene complementos vía seguros, pero el sistema de seguridad social es 100% público”. En ese sentido, Mena añadió que “hay mucha caricatura, habiendo trabajado con el Partido Comunista dentro del gobierno puedo decir que es un partido disciplinado, que puede ser un actor que apoye esto y cuando se acota el programa se ejecuta y así fueron los ministros, subsecretarios y seremis con los que me tocó trabajar del Partido Comunista”. Finalmente, respecto de los aspectos que se pueden mejorar del programa de Gabriel Boric, el investigador señaló que “sin querer pautear creo que es fundamental hoy día priorizar, entendiendo que no hay mayorías parlamentarias para ejercer un programa completo de transformaciones. Segundo, la especificidad de los temas es importante porque en la práctica si tu miras el programa de Yasna Provoste versus el actual yo diría que, más menos, hay un 90% de correspondencia respecto de temas como el medioambiental”. Por lo mismo, Marcela Mena recalca que “hoy está en juego el futuro de Chile entre un modelo que profundiza la desigualidad y la inequidad, un modelo que va hacia el conflicto desde el miedo, versus un modelo que nace desde la esperanza y desde lo que Chile ha querido llevar a cabo. Tenemos hoy un proceso constituyente que nos puede dar la oportunidad de dar los pasos que no pudimos dar y creo que esa es la diferencia. Creo que Gabriel tiene más oportunidades de buscar acuerdos, versus un modelo que profundiza lo egoísta que puede ser el sistema”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Medio Ambiente y coordinador de la campaña presidencial de la senada Yasna Provoste, Marcelo Mena, se refirió al escenario de la segunda vuelta presidencial y los apoyos que desde los partidos de la centro izquierda se han entregado a la candidatura de Gabriel Boric. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las diferencias programáticas entre el representante de Apruebo Dignidad y José Antonio Kast, el exministro señaló que “el programa de Gabriel tiene una coherencia programática que apunta hacia algo, en cambio pareciera ser que el de Kast está en contra de algo siempre, siempre está antagonizando, es una cosa bien de choque. Pero también en el tema estructural del financiamiento, creo que la responsabilidad de ese programa en cuanto a rebajar impuestos sin tener una reforma tributaria que lo acompañe es una fórmula que ya conocemos que termina con mayor deuda y malestar de la gente”. En ese sentido, Mena añadió que “por más que quieran parchar el programa con más economistas, no supera el tema estructural de que ideológicamente se cree en un modelo de desarrollo que no es justo, en el sentido que quienes más tienen no están pagando más y más bien quieren rebajar los impuestos de la gente de mayores ingresos”. Respecto del argumento esgrimido por algunos dirigentes de partidos de la centro derecha que afirma que el programa de José Antonio Kast “no fue hecho para pasar a la segunda vuelta”, Marcelo Mena sostuvo que “no es justificable porque en el fondo pareciera ser un popurrí de ideologías, de darse gustitos, como la eliminación de la Flacso, que es un centro de estudios que ha aportado mucho a distintas ideas en Latinoamérica pero acá se plantea como si fuese un creador de activistas que propagan ideologías”. Sobre la supuesta distancia de programas como el de Gabriel Boric del centro político, Marcelo Mena señaló que “si bien hay distintos actores que apoyan a Gabriel que tienen ideas un poco más de izquierda, él no es esa persona. Él es el que firmó el acuerdo del 15 de noviembre, a diferencia de José Antonio Kast no tiene otro elemento más extremo que él, Kast es el elemento extremo en su sector y, por tanto, es muy distinta la condición”. Por lo mismo, Marcelo Mena afirma que “en este contexto creo que mucha gente tiene que quedarse muy tranquila respecto de que Gabriel es mucho más moderado que José Antonio Kast y la misma confección de las listas parlamentarias obligará a quien gobierne buscar acuerdos y quien ha estado más cercano a lograr esos acuerdos es Gabriel a diferencia de José Antonio Kast”. El exministro del Medio Ambiente desmitificó además las críticas que los adherentes de José Antonio Kast realizan al programa de Gabriel Boric señalando que es “comunista”, en ese sentido, el investigador recalcó que “está más cercano a la social democracia, si uno revisa línea por línea el programa y se pregunta si a lo mejor se considera comunista tener un sistema público de salud, si es así entonces sería comunista el Reino Unido. O si implementar un sistema público para las pensiones, bueno, entonces sería comunista Estados Unidos, que tiene complementos vía seguros, pero el sistema de seguridad social es 100% público”. En ese sentido, Mena añadió que “hay mucha caricatura, habiendo trabajado con el Partido Comunista dentro del gobierno puedo decir que es un partido disciplinado, que puede ser un actor que apoye esto y cuando se acota el programa se ejecuta y así fueron los ministros, subsecretarios y seremis con los que me tocó trabajar del Partido Comunista”. Finalmente, respecto de los aspectos que se pueden mejorar del programa de Gabriel Boric, el investigador señaló que “sin querer pautear creo que es fundamental hoy día priorizar, entendiendo que no hay mayorías parlamentarias para ejercer un programa completo de transformaciones. Segundo, la especificidad de los temas es importante porque en la práctica si tu miras el programa de Yasna Provoste versus el actual yo diría que, más menos, hay un 90% de correspondencia respecto de temas como el medioambiental”. Por lo mismo, Marcela Mena recalca que “hoy está en juego el futuro de Chile entre un modelo que profundiza la desigualidad y la inequidad, un modelo que va hacia el conflicto desde el miedo, versus un modelo que nace desde la esperanza y desde lo que Chile ha querido llevar a cabo. Tenemos hoy un proceso constituyente que nos puede dar la oportunidad de dar los pasos que no pudimos dar y creo que esa es la diferencia. Creo que Gabriel tiene más oportunidades de buscar acuerdos, versus un modelo que profundiza lo egoísta que puede ser el sistema”.