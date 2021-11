Paula Daza tras primera actividad en la campaña de José Antonio Kast: “No podemos arriesgar lo que hemos hecho en la pandemia en el último año”

En un punto de prensa en la comuna de Cerro Navia, la ahora exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, se refirió a su determinación de renunciar a su cargo- comunicado ayer domingo- para incorporarse a la campaña del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta fijada para el próximo 19 de diciembre. Lo anterior, considerando que en un principio la ex autoridad había solicitado un permiso sin goce de sueldo para respaldar al republicano, pero que finalmente optó por dejar su puesto en el Ministerio de Salud. En cita, el abanderado valoró la decisión de Daza, señalando que “le agradecemos tanto a Paula que haya dado este paso, que es muy difícil porque cuando alguien inicia un proyecto y va viendo los resultados, cuando está llegando al final de ese proyecto llega alguien y le dice ¿tú nos colaborarías en esto que va un poco más allá de lo médico, que es mostrar el Chile que queremos de futuro? Ella dice que sí. Eso es para nosotros increíble, es un gesto de generosidad que pocas veces se ve en política”. En tanto, la exsubsecretaria abordó su rol en medio de la emergencia sanitaria y expresó que “yo estuve hasta el día de ayer en el Ministerio de Salud, aportando lo mejor de mí en el combate a la pandemia y hoy día tengo la certeza que el mejor lugar donde puedo seguir aportando, en poder mejorar las políticas de salud pública es desde este comando, porque sé que para mí es importante que se mantengan muchas de las políticas que hemos aprendido, por supuesto que muchas son perfectibles, tener un país más justo, que brinde oportunidades”. En esa línea, Daza sostuvo que “la pandemia probablemente nos va a dejar muchas secuelas y de eso tenemos que hacernos cargo ahora en los próximos años, de continuar, de mejorar y atender todas aquellas personas que se vieron postergadas durante estos dos años”. Consultada por la demora en su determinación, la médica cirujana comentó que la razón inicial por la que solicitó un permiso sin goce de sueldo se debió a que “mi objetivo era poder volver al Gobierno y terminar el plan de Covid, en qué sentido, que yo me sentí con un compromiso de integrarme porque sé dónde mejor puedo aportar y poder terminar y poder entregarle al próximo gobierno el plan”. Sin embargo, posteriormente reflexionó sobre esta postura y añadió que “después de haber conversado en el día de ayer con el candidato José Antonio, acerca de la importancia de poder seguir implementando todas estas políticas y poder seguir trabajando, he decidido renunciar al Ministerio de Salud y mantenerme en este cargo en que estoy en este objetivo que es tan importante en estas tres semanas para poder sacar adelante en el próximo gobierno todas las políticas de salud”. Asimismo, defendió las medidas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia y por las que apuntó seguirá trabajando desde esta otra vereda, mencionando, por ejemplo, el proceso de vacunación y la mantención del pase de movilidad. “El contar con las vacunas en nuestro país requiere que el país siga teniendo una inserción a nivel internacional con aquellos convenios que sabemos que nos ha permitido tener vacunas oportunamente. Contar en el Ministerio de Salud con profesionales expertos que han permitido hacer un seguimiento de todas las vacunas como lo sabemos hoy día, tener un centro de estudios que permite saber efectivamente cuándo vamos a requerir esa cuarta dosis. Tenemos que continuar”, aseveró. Por otra parte, respecto a un eventual pronunciamiento del exabanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sobre la candidatura de José Antonio Kast, la exsubsecretaria manifestó que “yo creo que cada persona tiene la independencia para poder sumarse. Personalmente, para mí ha sido muy importante sumarme porque el tema de salud es prioritario en lo que pase en el próximo gobierno”. En ese sentido, afirmó que “la pandemia va a continuar el próximo año. Por lo tanto, no podemos arriesgar lo que hemos hecho en la pandemia en el último año para poder seguir adelante y es por eso que yo me he sumado a este comando y voy a dar lo mejor de mí para poder implementar y seguir adelante con todas las políticas públicas de salud que hemos hecho hasta el día de hoy”. Con todo, la doctora Paula Daza si bien no específico el cargo que asumirá en el comando del republicano, comentó que su rol será “absolutamente técnico, social”. Lo anterior, en referencia de su colega, la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien asumió como jefa de campaña de la candidatura del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Cabe destacar que también durante esta jornada el Presidente Sebastián Piñera designó en su reemplazo a la epidemióloga y miembro activo del consejo asesor Covid-19, doctora María Teresa Valenzuela para encabezar la Subsecretaría de Salud.

