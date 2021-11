fa9aaeb773

Nacional Rayando en el cohecho: Kaiser pidió aportes para campaña "para que me contraten en el Congreso" El ahora ex militante del Partido Republicano, señaló en un video que su idea era conseguir los apoyos económicos a modo de contrato para asumir en el Parlamento. "Si me quieren contratar, bueno, tendré que rendirle cuenta al patrón", afirma el ahora diputado electo. Diario Uchile Lunes 29 de noviembre 2021 17:44 hrs.

Revuelo causaron sus dichos donde cuestionaba el derecho a voto para las mujeres por parte del diputado electo Johannes Kaiser, a los que se sumaron otros videos donde señalaba que los ejecutados políticos de Pisagua después del golpe de Estado de 1973 “bien muertos están”. Esas frases fueron cuestionadas desde varios sectores, lo que lo obligó a renunciar a su militancia en el Partido Republicanos de José Antonio Kast con el objetivo de no enlodar su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre. Ahora se conoció otro video en donde habla de recaudar aportes para su campaña parlamentaria, pero con un modelo donde se compromete a rendir cuentas a quienes depositaron en su cuenta corriente creada para estos efectos. “Yo lo que voy a tratar de hacer es que me contraten, voy a tratar de que me contraten como diputado, como representante popular. Si me quieren contratar, bueno, tendré que rendirle cuentas al patrón por la plata que me pase”, precisa. La ley electoral establece que los candidatos pueden recibir aportes para sus campañas. Sin embargo, en el caso de Kaiser se plantea el hecho de “ser contratado” por quien aporte, independiente de quién sea el que haga las donaciones, al tiempo que en ninguno de sus artículos señala que deberá dar cuenta a quienes hicieron los depósitos.

