Comisión del Senado envía proyecto de Matrimonio Igualitario a comisión mixta en medio de críticas de organizaciones

Pasadas las diez de la mañana comenzó a sesionar la Comisión de Constitución del Senado para revisar las modificaciones realizadas al proyecto de ley de matrimonio igualitario en su segundo trámite legislativo. Tras la discusión, los parlamentarios no llegaron a acuerdo para despachar el proyecto a la sala y por una votación de cuatro votos contra uno la iniciativa fue remitida a Comisión Mixta para así destrabar los nudos del texto. A la sesión acudió la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien sostuvo que la Cámara Baja realizó modificaciones adecuatorias al proyecto, muchas de las cuales fueron valoradas por el gobierno, aseguró. “Se introdujeron algunas mejoras al texto, creemos, varias de ellas fueron promovidas y patrocinadas por el Ejecutivo y destinadas, creemos nosotros de manera muy sincera, a mejorar el proyecto de ley recogiendo inquietudes parlamentarias y de organizaciones de la sociedad civil armonizando el texto con las actuales normativas vigentes en materia de, por ejemplo, identidad de género y norma de cambio de apellido”, comentó. El senador presidente de la instancia, Pedro Araya (Ind), consideró que la regulación que realizó la Cámara al proyecto término siendo mala en materia de normas de protección a la maternidad en los fueros del Código del Trabajo, en cuanto “no da cuenta de lo que es parte de la jurisprudencia y la doctrina laboral que hay en la materia”. Por otro lado tuvo reparos en el plazo estipulado para implementar la ley. “Se da un plazo de tres meses para implementar la ley. O sea, todos hemos visto lo colapsado que está el Registro Civil, hemos visto los problemas que han tenido para dictar reglamentos, en implementar otras leyes que están vigentes entonces esos tres meses ¿Es un período razonable? O lo están haciendo para poder para poder cumplir y a los tres meses más van a estar pidiendo un plazo superior”. No obstante a lo anterior, la propuesta de Araya fue a asumir el sentido de urgencia del proyecto, a modo de despacharlo hoy a la sala y canalizando las correcciones por medio de modificaciones legales posteriores. Una idea que fue rebatida por la senadora de la UDI, Luz Ebensperger. “A mi me parece de verdad una responsabilidad por el hecho de decir ‘está la ley’ sabiendo que tiene muchos errores. ‘No importa, la corregimos después a través de otro proyecto’, eso no es legislar responsablemente presidente. Me parece a mi que esta Comisión debiera en esas cosas en las que estamos de acuerdo, rechazarla, formar la Comisión Mixta y dele a la Comisión Mixta toda la urgencia que requiera para en dos semanas más, incluso menos, poder sacar un informe de la Comisión Mixta. Creo que esa es la forma responsable de hacerla, no decir por dar una señal, sacar una mala legislación sabiendo que es una mala legislación”, arguyó la legisladora del oficialismo. A su turno, el senador socialista Alfonso de Urresti consideró complejo el escenario. “Yo creo que este proyecto tiene que resolverse en en esta legislatura, pero comprendo la natural preocupación y lo digo sin descalificar pero también hay contextos en algún momento. Creo que tenemos que convinar y le daría a usted la confianza presidente de buscar una fórmula, que no cometamos errores desde el punto de vista juridico pero también que se comprenda ese sentido de urgencia. Yo lo decía ayer con organizaciones como el Movilh y otras organizaciones que coincidimos en el ex Congreso en que yo quiero sacar una legislación que sea correcta”. Tras el conocimiento de la resolución adoptada por los senadores, la directora ejecutiva de fundación Iguales, Isabel Amor, criticó la deliberación. “Es preocupante haber presenciado cómo los senadores y senadoras manifiestan esta preocupación sin siquiera tener una discusión en que se les pudiese explicar o dar tranquilidad respecto a lo que consideraban que había que discutirse y que obliga a pasar este trámite a una Mixta”, lamentó. A eso, la representante del organismo agregó: “Tememos que se esté usando el proyecto de matrimonio igualitario con fines electorales y es importante recalcar que detrás de este proyecto hay personas, hay familias, hay derechos humanos y hay compromisos internacionales que Chile debe honrar. Les pedimos a los senadores y a los diputados que vayan a estar en la mixta con celeridad respetando a todas las familias”. Del mismo modo, la fundación reaccionó mediante Twitter exigiendo la pronta promulgación de la ley. 🔴INACEPTABLE

Comisión de Constitución del @Senado_Chile decide ir a Comisión Mixta sin discutir las indicaciones del proyecto de #MatrimonioIgualitario

¡Exigimos ley de #MatrimonioIgualitario AHORA! pic.twitter.com/mVY9CvD0Wv — Fundación Iguales (@IgualesChile) November 30, 2021 Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en tanto, el hecho fue considerado como una vergüenza, arguyendo que la Comisión actuó en alianza con la UDI. UNA VERGÜENZA: La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, de mayoría opositora, rechaza que el proyecto de ley de matrimonio igualitario se vote hoy, en alianza con diputada UDI. ¡¿Hasta cuándo juegan con los derechos humanos? ! — Movilh Chile (@Movilh) November 30, 2021 La Comisión de Constitución del Senado está integrada por el senador Pedro Araya (Ind.), Luz Ebensperger (UDI), Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), y Francisco Huenchumilla (DC). (foto de Emol).

Pasadas las diez de la mañana comenzó a sesionar la Comisión de Constitución del Senado para revisar las modificaciones realizadas al proyecto de ley de matrimonio igualitario en su segundo trámite legislativo. Tras la discusión, los parlamentarios no llegaron a acuerdo para despachar el proyecto a la sala y por una votación de cuatro votos contra uno la iniciativa fue remitida a Comisión Mixta para así destrabar los nudos del texto. A la sesión acudió la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien sostuvo que la Cámara Baja realizó modificaciones adecuatorias al proyecto, muchas de las cuales fueron valoradas por el gobierno, aseguró. “Se introdujeron algunas mejoras al texto, creemos, varias de ellas fueron promovidas y patrocinadas por el Ejecutivo y destinadas, creemos nosotros de manera muy sincera, a mejorar el proyecto de ley recogiendo inquietudes parlamentarias y de organizaciones de la sociedad civil armonizando el texto con las actuales normativas vigentes en materia de, por ejemplo, identidad de género y norma de cambio de apellido”, comentó. El senador presidente de la instancia, Pedro Araya (Ind), consideró que la regulación que realizó la Cámara al proyecto término siendo mala en materia de normas de protección a la maternidad en los fueros del Código del Trabajo, en cuanto “no da cuenta de lo que es parte de la jurisprudencia y la doctrina laboral que hay en la materia”. Por otro lado tuvo reparos en el plazo estipulado para implementar la ley. “Se da un plazo de tres meses para implementar la ley. O sea, todos hemos visto lo colapsado que está el Registro Civil, hemos visto los problemas que han tenido para dictar reglamentos, en implementar otras leyes que están vigentes entonces esos tres meses ¿Es un período razonable? O lo están haciendo para poder para poder cumplir y a los tres meses más van a estar pidiendo un plazo superior”. No obstante a lo anterior, la propuesta de Araya fue a asumir el sentido de urgencia del proyecto, a modo de despacharlo hoy a la sala y canalizando las correcciones por medio de modificaciones legales posteriores. Una idea que fue rebatida por la senadora de la UDI, Luz Ebensperger. “A mi me parece de verdad una responsabilidad por el hecho de decir ‘está la ley’ sabiendo que tiene muchos errores. ‘No importa, la corregimos después a través de otro proyecto’, eso no es legislar responsablemente presidente. Me parece a mi que esta Comisión debiera en esas cosas en las que estamos de acuerdo, rechazarla, formar la Comisión Mixta y dele a la Comisión Mixta toda la urgencia que requiera para en dos semanas más, incluso menos, poder sacar un informe de la Comisión Mixta. Creo que esa es la forma responsable de hacerla, no decir por dar una señal, sacar una mala legislación sabiendo que es una mala legislación”, arguyó la legisladora del oficialismo. A su turno, el senador socialista Alfonso de Urresti consideró complejo el escenario. “Yo creo que este proyecto tiene que resolverse en en esta legislatura, pero comprendo la natural preocupación y lo digo sin descalificar pero también hay contextos en algún momento. Creo que tenemos que convinar y le daría a usted la confianza presidente de buscar una fórmula, que no cometamos errores desde el punto de vista juridico pero también que se comprenda ese sentido de urgencia. Yo lo decía ayer con organizaciones como el Movilh y otras organizaciones que coincidimos en el ex Congreso en que yo quiero sacar una legislación que sea correcta”. Tras el conocimiento de la resolución adoptada por los senadores, la directora ejecutiva de fundación Iguales, Isabel Amor, criticó la deliberación. “Es preocupante haber presenciado cómo los senadores y senadoras manifiestan esta preocupación sin siquiera tener una discusión en que se les pudiese explicar o dar tranquilidad respecto a lo que consideraban que había que discutirse y que obliga a pasar este trámite a una Mixta”, lamentó. A eso, la representante del organismo agregó: “Tememos que se esté usando el proyecto de matrimonio igualitario con fines electorales y es importante recalcar que detrás de este proyecto hay personas, hay familias, hay derechos humanos y hay compromisos internacionales que Chile debe honrar. Les pedimos a los senadores y a los diputados que vayan a estar en la mixta con celeridad respetando a todas las familias”. Del mismo modo, la fundación reaccionó mediante Twitter exigiendo la pronta promulgación de la ley. 🔴INACEPTABLE

Comisión de Constitución del @Senado_Chile decide ir a Comisión Mixta sin discutir las indicaciones del proyecto de #MatrimonioIgualitario

¡Exigimos ley de #MatrimonioIgualitario AHORA! pic.twitter.com/mVY9CvD0Wv — Fundación Iguales (@IgualesChile) November 30, 2021 Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en tanto, el hecho fue considerado como una vergüenza, arguyendo que la Comisión actuó en alianza con la UDI. UNA VERGÜENZA: La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, de mayoría opositora, rechaza que el proyecto de ley de matrimonio igualitario se vote hoy, en alianza con diputada UDI. ¡¿Hasta cuándo juegan con los derechos humanos? ! — Movilh Chile (@Movilh) November 30, 2021 La Comisión de Constitución del Senado está integrada por el senador Pedro Araya (Ind.), Luz Ebensperger (UDI), Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), y Francisco Huenchumilla (DC). (foto de Emol).