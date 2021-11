La cordillera de los sueños de Patricio Guzmán es nominada a los Premios Goya

El cine chileno vuelve a competir en los galardones más importantes del mundo. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España anunció que La cordillera de los sueños, documental de Patricio Guzmán, fue seleccionada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de los premios Goya. La 36ª edición de los Premios Goya se realizará el 12 de febrero de 2022 en el Palau de les Arts de Valencia. Tercera parte y final de la trilogía sobre nuestro territorio y la memoria, que comenzó con Nostalgia de la luz y El botón de nácar, la película se concentra en nuestras cumbres. “En mi país la cordillera está en todos lados, pero para los chilenos es tierra desconocida. Luego de haber ido al norte y al sur he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para develar los misterios, reveladores potentes de la historia pasada y reciente de Chile”, destaca una sinopsis personal escrita por Guzmán. “La nominación de La cordillera de los sueños a los Goya es una excelente noticia para celebrar hoy el Día del Cine Chileno. Es un gran orgullo que nuevamente un documental nacional esté en carrera por este galardón, más aún cuando es de la mano del talento de Patricio Guzmán y su particular manera de representar la historia del país. Los aportes entregados por el Ministerio de las Culturas para la realización de la cinta y también para su campaña durante la nominación, nos confirman que estamos avanzando por el camino correcto y que debemos seguir trabajando para apoyar y visibilizar a las creadoras y creadores nacionales”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. El anuncio del certamen español llega después de que la película haya cultivado importantes premios internacionales: premio L’oeil d’or al mejor documental de Cannes, una nominación a los César en Francia y la selección en festivales españoles como San Sebastián. “He vivido más de treinta años en España donde he hecho mi diploma de cineasta”, recordó Guzmán tras la iniciativa de la asociación cinematográfica nacional. “Ahí empezó mi carrera que me permitió hacer La Batalla de Chile y algunas más sobre mi país. España es como mi segunda patria. Agradezco además el honor que me han dado los mismos colegas”. “Agradezco esta nominación en dos sentidos: por la posibilidad de representar a Chile y su sector documental. Más que nominar a una sola película es un reconocimiento al permanente trabajo del sector documental de Chile, que es muy capaz. Y, por otro lado, es un momento en el que hablar de Chile es importante. Siempre nuestra historia es sorprendente, cambiante. En Chile nunca se sabe qué va a pasar. Y en el momento en que se escribe una nueva Constitución, se elige un nuevo presidente y las tensiones suben, pensar y hablar de Chile es más atractivo que nunca. En ese sentido ‘La cordillera de los sueños’ es una película prospectiva, adivina un poco lo que iba a pasar en Chile y nos da luces sobre nuestra extraña historia”, dijo Patricio Guzmán. La cinta fue elegida por los miembros de la Academia de Cine de Chile para buscar la nominación en los premios españoles, quienes también escogieron a Blanco en blanco de Theo Court, como la representante nacional en los Oscar.

