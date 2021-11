Raúl Figueroa y su apoyo público a Kast: Gobierno sale en su defensa y diputado DC anuncia oficio en Contraloría por intervencionismo electoral

"¿Por qué quieren que nos quedemos amordazados? ¿Por qué no creen en la libertad de expresión?", cuestionó el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Este martes, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, salió en defensa del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien en entrevista con La Tercera entregó abiertamente su respaldo al candidato ultraderechista José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial. “El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, afirmó este lunes Figueroa. Como es lógico, las criticas de la oposición, incluso de algunos legisladores del oficialismo, no se hicieron esperar, y Bellolio salió al paso durante esta jornada. “¿Por qué quieren que nos quedemos amordazados? ¿Por qué no creen en la libertad de expresión? Al contrario, lo que estamos haciendo es defender nuestros principios, por los cuales las personas nos escogieron y nos quedan todavía tres meses y medio de gobierno”, manifestó el vocero de Gobierno. “Ningún Gobierno es neutral cuando defiende la dignidad de las personas, cuando defiende la libertad de las personas. Por ejemplo hoy día se vota el matrimonio igualitario”, complementó. Sin embargo, pese a la defensa de Bellolio, la oposición acudirá igualmente a Contraloría donde presentará un oficio por intervencionismo electoral. Específicamente será el diputado DC Gabriel Silber, quien tildó los dichos de Raúl Figueroa como “una vergüenza”. “Es una vergüenza que el ministro Figueroa, literalmente, se eche al bolsillo el dictamen de Contraloría, que obliga a la neutralidad y la abstención del punto de vista electoral de ministros y altas autoridades de Gobierno”. “Sus declaraciones son flagrantemente actos de intervencionismo, y en consecuencia, vamos a oficiar a la Contraloría no solo para que le raye la cancha al ministro, si no que también genere sanciones ejemplares respecto de este tipo de declaraciones”, agregó el legislador falangista. Esta no es la primera vez que se recurre a la Contraloría para evaluar las acciones de autoridades gubernamentales en el contexto de la campaña electoral. Ya hace algunas semanas se emitió un dictamen que cuestionaba a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, por haber utilizado recursos de esa secretaría de Estado para apoyar la campaña parlamentaria de su pareja, el periodista Cristián Pino. A ella se sumó la determinación del ente fiscalizador sobre los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien vinculó las protestas y hechos de violencia ocurridos en el marco del segundo aniversario del estallido social el mes de octubre con las candidaturas presidenciales.

