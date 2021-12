Andrés Celis: “Lo que no me gusta de la gente del Partido Republicano es la mala costumbre de rechazar e insultar a los que no pensamos como ellos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, se refirió al escenario de cara a la segunda vuelta presidencial y al apoyo que su partido entregó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto de la carta con nueve puntos que el excandidato Sebastián Sichel publicó condicionando su apoyo a la carta del Frente Social Cristiano, el diputado Andrés Celis señaló que “yo creo que él tiene el legítimo derecho de querer plantear cuáles son sus dudas o los elementos que él cree que es necesario”, de todas formas, el parlamentario agrega que “yo no deduzco que él diga que ‘si usted no incorpora estos nueve puntos yo no me sumo a su campaña’, no me da la impresión que esto sea un sí o sí”. Respecto de los cambios que supuestamente tendrá el programa de gobierno de José Antonio Kast, el diputado de RN señaló que “estoy a la espera de cuál va a ser el programa final que se presente. Lo que sucede en la práctica es que gente como Sebastián Sichel u otras personas más cercanas al centro, lo que va a suceder es que si no los representa el programa al 100% o bien votarán por Kast sin hacer campaña y otros se van a restar y votarán en blanco o nulo”. De todas formas, Celis insistió en que “yo quiero conocer cuál va a ser el programa final de José Antonio Kast. Lo mismo ha sucedido con Gabriel Boric, ambos son programas extremos pero ambos se están moderando. Yo creo que hay muchos quienes estamos a la espera del programa modificado de José Antonio Kast y lo que va a suceder es que si no nos representa en un 100 por ciento tendremos una participación menos activa”. En ese sentido, Andrés Celis criticó el comportamiento de algunos militantes y seguidores del Partido Republicano, “lo que no me gusta es que la gente de ese sector tenga la mala costumbre de rechazar e insultar a los que no pensamos como ellos. No es grato que te digan antipatriota, vendido, traidor de la patria, que tu regalaste el país por votar por el apruebo, para mí es más complejo el vocabulario que utilizan algunos que conocer un programa que va a estar más moderado. Para mí el lenguaje, la forma y el trato es sumamente agresivo y eso es lo que a veces me complica a mí y a muchos”. Siguiendo esa línea, el diputado de Renovación Nacional se refirió a la convivencia que se tendrá que dar en el Congreso con personajes como Johannes Kaiser. Al respecto Celis señaló que “es complejo, va a ser sumamente difícil y no tan solo con el lenguaje directo descalificador, sino que también con algunas situaciones que ellos plantean”. Al respecto, Andrés Celis añadió que “vi un video del diputado electo De la Carrera donde por hacerse el chistoso dijo que a Montserrat Álvarez la encontraba buena moza cuando ella tenía 12 años y él era estudiante universitario. Esa situación para uno también es aberrante, porque hay una desubicación, una falta de criterio que a mi me preocupa y sé que la relación va a ser muy compleja”. El legislador añadió que “yo me siento al lado de Ignacio Urrutia, con todo lo que le he planteado a Ignacio que no comparto con él, pero créanme que el vocabulario de Ignacio Urrutia al lado de los diputados electos de Republicanos, no de todos sino que de los que yo he escuchado, Ignacio Urrutia es un niño de pecho. Si uno suma lo que ha escuchado de algunos diputados electos, la verdad que a mí me da temor de lo que pueda suceder en cuanto al clima en el Congreso Nacional”. En ese sentido, Andrés Celis recalcó que “la descalificación lo único que produce es más odio y más violencia. Espero que el Partido Republicano pueda poner orden respecto de ese tipo de lenguaje tan ofensivo”. Respecto de la autocrítica en torno a los resultados de la elección del pasado 21 de noviembre donde la propuesta del Partido Republicano terminó por imponerse a la de Chile Podemos Más, el diputado Celis señaló que “creo que la candidatura de José Antonio Kast logró transmitir que aquí había una centro derecha cobarde y que en definitiva, los únicos que podían imponer orden y seguridad eran ellos, el resto eran vende patria, traidores, etc”. Por lo mismo, el representante de RN recalca que “hoy hay una especie de creencia de que el Partido Republicano es el que quiere la seguridad y el orden y que son los que tienen la solución para poder imponerlo y ese discurso provocó que bajáramos la cantidad de diputados y hoy hay una suerte de creencia de que solo ellos pueden garantizar el orden y la seguridad”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, se refirió al escenario de cara a la segunda vuelta presidencial y al apoyo que su partido entregó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto de la carta con nueve puntos que el excandidato Sebastián Sichel publicó condicionando su apoyo a la carta del Frente Social Cristiano, el diputado Andrés Celis señaló que “yo creo que él tiene el legítimo derecho de querer plantear cuáles son sus dudas o los elementos que él cree que es necesario”, de todas formas, el parlamentario agrega que “yo no deduzco que él diga que ‘si usted no incorpora estos nueve puntos yo no me sumo a su campaña’, no me da la impresión que esto sea un sí o sí”. Respecto de los cambios que supuestamente tendrá el programa de gobierno de José Antonio Kast, el diputado de RN señaló que “estoy a la espera de cuál va a ser el programa final que se presente. Lo que sucede en la práctica es que gente como Sebastián Sichel u otras personas más cercanas al centro, lo que va a suceder es que si no los representa el programa al 100% o bien votarán por Kast sin hacer campaña y otros se van a restar y votarán en blanco o nulo”. De todas formas, Celis insistió en que “yo quiero conocer cuál va a ser el programa final de José Antonio Kast. Lo mismo ha sucedido con Gabriel Boric, ambos son programas extremos pero ambos se están moderando. Yo creo que hay muchos quienes estamos a la espera del programa modificado de José Antonio Kast y lo que va a suceder es que si no nos representa en un 100 por ciento tendremos una participación menos activa”. En ese sentido, Andrés Celis criticó el comportamiento de algunos militantes y seguidores del Partido Republicano, “lo que no me gusta es que la gente de ese sector tenga la mala costumbre de rechazar e insultar a los que no pensamos como ellos. No es grato que te digan antipatriota, vendido, traidor de la patria, que tu regalaste el país por votar por el apruebo, para mí es más complejo el vocabulario que utilizan algunos que conocer un programa que va a estar más moderado. Para mí el lenguaje, la forma y el trato es sumamente agresivo y eso es lo que a veces me complica a mí y a muchos”. Siguiendo esa línea, el diputado de Renovación Nacional se refirió a la convivencia que se tendrá que dar en el Congreso con personajes como Johannes Kaiser. Al respecto Celis señaló que “es complejo, va a ser sumamente difícil y no tan solo con el lenguaje directo descalificador, sino que también con algunas situaciones que ellos plantean”. Al respecto, Andrés Celis añadió que “vi un video del diputado electo De la Carrera donde por hacerse el chistoso dijo que a Montserrat Álvarez la encontraba buena moza cuando ella tenía 12 años y él era estudiante universitario. Esa situación para uno también es aberrante, porque hay una desubicación, una falta de criterio que a mi me preocupa y sé que la relación va a ser muy compleja”. El legislador añadió que “yo me siento al lado de Ignacio Urrutia, con todo lo que le he planteado a Ignacio que no comparto con él, pero créanme que el vocabulario de Ignacio Urrutia al lado de los diputados electos de Republicanos, no de todos sino que de los que yo he escuchado, Ignacio Urrutia es un niño de pecho. Si uno suma lo que ha escuchado de algunos diputados electos, la verdad que a mí me da temor de lo que pueda suceder en cuanto al clima en el Congreso Nacional”. En ese sentido, Andrés Celis recalcó que “la descalificación lo único que produce es más odio y más violencia. Espero que el Partido Republicano pueda poner orden respecto de ese tipo de lenguaje tan ofensivo”. Respecto de la autocrítica en torno a los resultados de la elección del pasado 21 de noviembre donde la propuesta del Partido Republicano terminó por imponerse a la de Chile Podemos Más, el diputado Celis señaló que “creo que la candidatura de José Antonio Kast logró transmitir que aquí había una centro derecha cobarde y que en definitiva, los únicos que podían imponer orden y seguridad eran ellos, el resto eran vende patria, traidores, etc”. Por lo mismo, el representante de RN recalca que “hoy hay una especie de creencia de que el Partido Republicano es el que quiere la seguridad y el orden y que son los que tienen la solución para poder imponerlo y ese discurso provocó que bajáramos la cantidad de diputados y hoy hay una suerte de creencia de que solo ellos pueden garantizar el orden y la seguridad”.