Ejecutivo pone discusión inmediata el proyecto de cuarto retiro en medio de la incertidumbre de la oposición

Con la disposición emanada por el presidente Piñera, la Cámara de Diputados y Diputadas podría votar el proyecto esta semana. Desde la vereda de la oposición, la diputada del FRVS, Alejandra Sepúlveda, consideró sospechosa la determinación del ejecutivo en cuanto "él sabe que no estarán los votos y se perdería”.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, sometió a discusión inmediata el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. La Urgencia remitida al titular de la Cámara Baja fue argumentada en razón de “obtener certeza juridica para reducir los impactos financieros, inflacionarios, de tasas de interés, entre otros factores macroeconómicos que genera la prolongación de su discusión y más aún, su eventual y negativa aprobación”. Con el ingreso de esta disposición del Ejecutivo se acortan los plazos en la tramitación del cuarto retiro con lo que, la Cámara de Diputados y Diputadas podrá votar el proyecto sin esperar el informe que debe emanar la comisión mixta, el cual sería enviado originalmente este viernes 3 de diciembre. Dicha instancia que estuvo a cargo de resolver los nudos del proyecto de ley despachó la iniciativa a la Cámara de Diputados y Diputadas este martes. El texto aprobado finalmente incluyó rentas vitalicias utilizando la fórmula propuesta del Ejecutivo sobre un préstamo blando del Estado disponible para los pensionados bajo este esquema. Por otro lado se desestimó la indicación sobre tributación de las altas rentas defendida por el diputado Marcelo Díaz, así también la moción de “cerrojo” presentada por el senador Araya. En el texto se mantuvo el retiro para las personas con enfermedades catastróficas y se incorporó una indicación para que en el futuro esta disposición pueda ser una norma permanente. Por otro lado el proyecto permite solicitar los fondos hasta por la totalidad de la deuda de pensiones de alimentos por la vía de la subrogación sin considerar el pago de reajustes, multas e intereses. Asimismo se zanjó el pago del retiro en dos cuotas, manteniendo el máximo de 15 días hábiles para retiros hasta 35 UF y máximo de 45 días para el segundo monto. La arista que fue sometida a reformulaciones fue el controvertido segundo retiro de rentas vitalicias. Al respecto la diputada del partido Comunista, Karol Cariola, señaló que se tuvo que adoptar una nueva fórmula que se aprobó para poder hacer viable la sustracción, dado que “los senadores amenazaron de que ellos no iban a votar a favor si es que las rentas vitalicias venían como estaban en el proyecto original”, señaló al respecto. En esa línea el legislador el senador Pedro Araya indicó que se buscaron formas para darle viabilidad técnica y política al proyecto a modo que tenga el visto bueno de ambas ramas el Congreso Nacional. “Las rentas vitalicias van a estar incluidas en el proyecto y van a poder solicitar un adelanto del retiro del 10 por ciento a través de un préstamo blando a la Tesorería General de la República”, señaló, recalcando en que “vamos a seguir haciendo el esfuerzo de convencer fundamentalmente a los senadores de Renovación Nacional y de la UDI que están en contra de esta iniciativa a que apoyen este proyecto del cuarto retiro”. Evaluando el proyecto que salió de la Comisión Mixta, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, consideró que la iniciativa “salió bien en términos generales” pese a que rentas vitalicias no terminó en las condiciones que se esperaba. “Corríamos el riesgo, si no éramos capaces de llegar a un acuerdo, de que Rentas Vitalicias saliera completamente del proyecto de Cuarto Retiro, y sabemos que de manera separada no se logra. Ahora va a ser de cargo al fisco y lo más importante que el primer retiro va a ser con límite, hasta que se pague el anticipo y no de por vida a los afiliados, cosa importantísima porque eso era algo que estaban pidiendo los jubilados por rentas vitalicias que era muy relevante que se modificara en relación al primer retiro por esta modalidad”, señaló. Con respecto a la urgencia ingresada por la mandatario, Sepúlveda sostuvo que “por fin el Presidente se interesa por apurar el proyecto, pero al menos es sospechoso que sea justo ahora que de llevarlo a sala, él sabe que no estarán los votos y se perdería” La parlamentaria no es la única escéptica sobre la aprobación del proyecto. Esta mañana el diputado socialista Marco Ilabaca, refiriéndose al trabajo de la comisión mixta como accidentada y destacando la disposición de la oposición para ceder en varios puntos a diferencia del “rechazo permanente” del oficialismo, dijo ver muy difícil que el cuarto retiro sea aprobado en el Congreso. Hecho que adjudicó al lobby que desarrolló el gobierno con los parlamentarios de derecha. “Yo lo veo muy complicado en particular en el Senado, creo que en la Cámara podemos repetir los 93 votos pero en el Senado lo veo con una alta tasa de dificultad y además el gobierno ya ha anunciado que van a recurrir al Tribunal Constitucional por lo tanto veo muy complicado la concreción del cuarto retiro”.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, sometió a discusión inmediata el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. La Urgencia remitida al titular de la Cámara Baja fue argumentada en razón de “obtener certeza juridica para reducir los impactos financieros, inflacionarios, de tasas de interés, entre otros factores macroeconómicos que genera la prolongación de su discusión y más aún, su eventual y negativa aprobación”. Con el ingreso de esta disposición del Ejecutivo se acortan los plazos en la tramitación del cuarto retiro con lo que, la Cámara de Diputados y Diputadas podrá votar el proyecto sin esperar el informe que debe emanar la comisión mixta, el cual sería enviado originalmente este viernes 3 de diciembre. Dicha instancia que estuvo a cargo de resolver los nudos del proyecto de ley despachó la iniciativa a la Cámara de Diputados y Diputadas este martes. El texto aprobado finalmente incluyó rentas vitalicias utilizando la fórmula propuesta del Ejecutivo sobre un préstamo blando del Estado disponible para los pensionados bajo este esquema. Por otro lado se desestimó la indicación sobre tributación de las altas rentas defendida por el diputado Marcelo Díaz, así también la moción de “cerrojo” presentada por el senador Araya. En el texto se mantuvo el retiro para las personas con enfermedades catastróficas y se incorporó una indicación para que en el futuro esta disposición pueda ser una norma permanente. Por otro lado el proyecto permite solicitar los fondos hasta por la totalidad de la deuda de pensiones de alimentos por la vía de la subrogación sin considerar el pago de reajustes, multas e intereses. Asimismo se zanjó el pago del retiro en dos cuotas, manteniendo el máximo de 15 días hábiles para retiros hasta 35 UF y máximo de 45 días para el segundo monto. La arista que fue sometida a reformulaciones fue el controvertido segundo retiro de rentas vitalicias. Al respecto la diputada del partido Comunista, Karol Cariola, señaló que se tuvo que adoptar una nueva fórmula que se aprobó para poder hacer viable la sustracción, dado que “los senadores amenazaron de que ellos no iban a votar a favor si es que las rentas vitalicias venían como estaban en el proyecto original”, señaló al respecto. En esa línea el legislador el senador Pedro Araya indicó que se buscaron formas para darle viabilidad técnica y política al proyecto a modo que tenga el visto bueno de ambas ramas el Congreso Nacional. “Las rentas vitalicias van a estar incluidas en el proyecto y van a poder solicitar un adelanto del retiro del 10 por ciento a través de un préstamo blando a la Tesorería General de la República”, señaló, recalcando en que “vamos a seguir haciendo el esfuerzo de convencer fundamentalmente a los senadores de Renovación Nacional y de la UDI que están en contra de esta iniciativa a que apoyen este proyecto del cuarto retiro”. Evaluando el proyecto que salió de la Comisión Mixta, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, consideró que la iniciativa “salió bien en términos generales” pese a que rentas vitalicias no terminó en las condiciones que se esperaba. “Corríamos el riesgo, si no éramos capaces de llegar a un acuerdo, de que Rentas Vitalicias saliera completamente del proyecto de Cuarto Retiro, y sabemos que de manera separada no se logra. Ahora va a ser de cargo al fisco y lo más importante que el primer retiro va a ser con límite, hasta que se pague el anticipo y no de por vida a los afiliados, cosa importantísima porque eso era algo que estaban pidiendo los jubilados por rentas vitalicias que era muy relevante que se modificara en relación al primer retiro por esta modalidad”, señaló. Con respecto a la urgencia ingresada por la mandatario, Sepúlveda sostuvo que “por fin el Presidente se interesa por apurar el proyecto, pero al menos es sospechoso que sea justo ahora que de llevarlo a sala, él sabe que no estarán los votos y se perdería” La parlamentaria no es la única escéptica sobre la aprobación del proyecto. Esta mañana el diputado socialista Marco Ilabaca, refiriéndose al trabajo de la comisión mixta como accidentada y destacando la disposición de la oposición para ceder en varios puntos a diferencia del “rechazo permanente” del oficialismo, dijo ver muy difícil que el cuarto retiro sea aprobado en el Congreso. Hecho que adjudicó al lobby que desarrolló el gobierno con los parlamentarios de derecha. “Yo lo veo muy complicado en particular en el Senado, creo que en la Cámara podemos repetir los 93 votos pero en el Senado lo veo con una alta tasa de dificultad y además el gobierno ya ha anunciado que van a recurrir al Tribunal Constitucional por lo tanto veo muy complicado la concreción del cuarto retiro”.