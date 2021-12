Humo blanco entre Hacienda y el sector público: Negociación cierra en 6,1% de reajuste en medio una inflación persistente al alza

El economista de la FEN de la Universidad de Chile, Víctor Salas, evalúo el guarismo en atención al fenómeno inflacionario. Una variable que a su juicio podría terminar en 7% de aquí a fin de año, razón por la cual sostuvo que a los trabajadores no se les está otorgando el 100 por ciento de reajuste de lo que es una inflación proyectada.

El Ministerio de Hacienda y 14 de las 16 agrupaciones que conforman la mesa del sector público llegaron a un acuerdo respecto al reajuste para el período diciembre 2021 a noviembre del 2022. Humo blanco entre ambas partes que se prefiguró tras un consenso adoptado la jornada de este miércoles en Teatinos 120. Y es que el guarismo se definió luego de más de un muñequeo entre los dirigentes públicos y los funcionarios del gobierno. Cabe recordar que la primera oferta del ejecutivo fue del 4,5 por ciento nominal, que luego subió al 5,1 por ciento. Este miércoles se planteó un aumento del 5,5 por ciento y luego un 5,9. Los trabajadores por su parte flexibilizaron las expectativas salariales para el próximo período pasando del 7,5 por ciento original al 7,1 y el miércoles al 6,1 por ciento con el que se cerró el acuerdo con Hacienda. Es así que sumado al reajuste se dispuso un bono de vacaciones que será pagado en enero del 2022 de $100 mil para rentas hasta los $842.592 y de $50 mil para quienes reciban ingresos sobre ese valor, con un tope de $2.790.225. Respectivamente se dispuso un bono de término de negociación de $190 mil para rentas del primer tramo y de $95 mil para tramos altos con la misma línea de corte. Hoy ante la prensa el ministro Cerda agradeció a los representantes de la mesa por su disposición al diálogo y por el trabajo realizado durante este período. Asimismo dijo esperar que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas revise el proyecto el martes de la próxima semana. “Es importante este avance porque efectivamente para que nosotros podamos pagar estos beneficios necesitamos que la ley esté aprobada y efectivamente me gustaría que la ley esté aprobada la primera quincena de diciembre porque eso ya nos permite hacer los pagos en los tiempos necesarios durante diciembre”, señaló. Precisamente este lunes 6 de diciembre se cumple el plazo para ingresar el proyecto de reajuste en el sector público para que así inicie su trámite en el parlamento. Ley que se promulgaría en condiciones de retroactividad dado que el nuevo monto comienza su vigencia el 1 de diciembre. Al respecto, la presidenta de la CUT, Silvia Silva, valoró el acuerdo que fue logrado con “unidad, perseverancia y muchísima convicción” de parte de los trabajadores estatales, mencionó. De esa forma se logró recuperar beneficios y derechos que les habían sido “arrebatados”, señaló, recordando las negociaciones bajo la administración de Ignacio Briones en la cartera de Hacienda. “Efectivamente han sido tiempos difíciles y la CUT lo ha señalado en todos los espacios. Son tiempos de diálogo pero de un diálogo efectivo, no de un diálogo de sordos y hoy día ha quedado de manifiesto que con el diálogo se puede contribuir y se puede avanzar significativamente en pro de los y las trabajadoras de Chile”. Silvia Silva. Con la ausencia de Fenats y Confedeprus Los dos gremios de la salud se restaron de la firma con el Gobierno dado que, según declaró la presidenta de Fenats Patricia Valderas, el ministro Cerda se cerró a la entrega de una serie de beneficios, entre esos el bono Covid sustancialmente. Por esta razón aseguró que asistirán al Congreso con tal de lograr la consideración de estos recursos. “Hemos terminado la revisión del pliego de peticiones de la Mesa del Sector Público, en esta ocasión nosotros no vamos a firmar este pliego porque faltan muchas cosas por incorporar, sabemos que se llegó a un acuerdo y que no estaban incorporadas las cosas que nosotros hemos demandado como es el bono Covid para los trabajadores de la salud. Vamos a concurrir al Congreso, seguir trabajando y luchando porque sea incorporado“, aseveró. Patricia Valderas. Por otro lado, la dirigenta destacó que en esta oportunidad y de manera inédita Fenats logró incluir en el pliego de peticiones tres asuntos fundamentales para los trabajadores del rubro, como lo son las asignaciones para los técnicos de nivel superior, el presupuesto para cuidados infantiles y las horas promedio. Temas que se discutirán en mesas tripartitas con la participación del Minsal, Hacienda y los gremios de la salud centralizada. Una inflación tendiente al alza Al respecto el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Víctor Salas, explicó que el guarismo es una compensación por las pérdidas de la capacidad de compra del sector público durante la inflación. En atención a esta variable que a juicio del académico podría cerrar hasta en 7% a fin de año, sostuvo que “los trabajadores están perdiendo medio punto o quizás un poco más, dependiendo de como siga la inflación“. “Hay que decir que la inflación probablemente no va a ser 6,1 de aquí a fin de año, ya es anualizada del 6 por ciento y todavía falta lo que haya pasado en noviembre y lo que vaya a pasar en diciembre que seguramente se verá aumentada la inflación en esos dos meses de tal forma de que no es que se le esté dando el 100 por ciento de reajuste de lo que es una inflación proyectada. De alguna manera hay un costo que asumen los trabajadores también en esta negociación”, evalúo. Entre los factores que actualmente inciden en la inflación, el economista mencionó el déficit de containers que se arrastra desde agosto y que repercutirá en el precio de los regalos de navidad y junto a eso, el aumento del tipo de cambio. “El Banco Central dice poco pero es fuerte, la presión inflacionaria ya no viene tanto por los retiros, el IFE y el gasto del Estado sino también está llegando por el aumento del tipo de cambio (…) La gente cree que estamos comprando autos nuevos, estamos comprando tecnología afuera no más, pero no, estamos comprando carne, estamos comprando trigo, estamos comprando plátanos, muchos alimentos nuestros están siendo comprados afuera y eso se traspasa de alguna forma cada vez más en esa alza del tipo de cambio a los precios y eso es lo que está haciendo más presión inflacionaria que antes”, explicó. Abordando el debate sobre el salario mínimo del sector privado, Salas descartó que el reajuste de los trabajadores estatales influya en la discusión, dado que “a diferencia de los años 90, el sector público ya no es un dominante en el mercado del trabajo“, indicó. “Se ha perdido ese liderazgo en el monto de los salarios del sector público y cuando miras el dato, ya no es seguido el sector público en su reajuste porque efectivamente el sector público tiene mucho menos gente y el sector privado tiene muchísima gente y la tiene mal pagada”, observó. Cabe mencionar que el inicio de la negociación entre la mesa del sector público y el Gobierno estuvo marcada por un episodio de confrontación. El pasado 20 de octubre en circunstancias que los dirigentes se dirigían a La Moneda en una marcha por la calzada norte de la Alameda para entregar el pliego de negociación, se vieron enfrentados con Carabineros quienes usaron el carro lanza-aguas y gases para dispersar a los y las trabajadoras. Un hecho que fue excusado por el encargado de Hacienda en la primera reunión que sostuvo con el sector pero que no obstante fue recordado hoy en el marco de la firma de este acuerdo por la presidenta de la CUT.

