Joan Manuel Serrat anuncia su retiro de los escenarios: “No me gustó sentirme despedido por una plaga”

El cantautor español Joan Manuel Serrat (77) anunció su retiro de los escenarios. En entrevista con el diario El País, el compositor expresó que la crisis sanitaria jugó un rol determinante en su decisión: “No me gustó sentirme despedido por una plaga”. “El encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias”, añadió el autor de Mediterráneo. De ese modo, el músico indicó que, para despedirse de su público, realizará una gira que iniciará en Nueva York, finalizando en Barcelona. Frente a ello, el cantautor sostuvo: “La gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos”. “Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están. Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios”, añadió, indicando que el tour bien podría pasar por nuestro continente. “¡Qué sería de mí sin América Latina! Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre”, comentó. No obstante, el músico señaló que continuará trabajando desde casa y no descartó grabar un nuevo disco. “En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, afirmó. La despedida del cantautor comenzará en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre. El 8 de diciembre podrían conocerse más detalles de esta gira que incluirá también a Sudamérica.

