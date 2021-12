Karim Bianchi: “Nunca había visto maniobras tales para defender un interés económico como son las AFP y las aseguradoras”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y senador electo por la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, se refirió a la votación del cuarto retiro de fondos de las AFP y el escenario incierto que existe de cara a su eventual aprobación. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de esta situación, el parlamentario señaló que “espero que podamos pasar este capítulo y terminarlo luego con el del Senado donde veo un escenario más complejo. Acá la complejidad quizás no esté en los votos sino que en la maquinación que ha tenido todo esto, pero claramente que nunca había visto maniobras tales para defender un interés económico como son las AFP y las aseguradoras”. Respecto de las razones que empujan esta defensa a dichos actores, el diputado Bianchi recalcó que “esto nunca se ha tratado de un tema técnico, acá es un tema netamente de intereses comprometidos y acá uno puede ver que en 30 años nadie ha hecho nada por cambiar el sistema. Cerca de 40 exministros o exparlamentarios han pasado por el sistema como ejecutivos de AFP, por tanto, uno ve que acá hay personas que están tratando que esto no resulte”. Karim Bianchi se refirió además a las críticas que el proyecto ha recibido incluso desde el entorno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en ese sentido, el parlamentario reiteró que “como política pública claro que es mala porque son fondos destinados a otra cosa. Es una política que viene a suplir una falta del gobierno en su momento de no querer entregar apoyo a las familias en el momento más álgido de la pandemia”. En ese sentido, el senador electo por Magallanes, agregó que “yo entiendo que hay un proceso de inflación que no tiene que ver estrictamente con el retiro. Yo sostengo que hay inflación con o sin retiro, hay alza de los precios con o sin retiro y no es el retiro el detonador de todo esto”. El diputado Bianchi sostuvo además que “espero que podamos utilizar esto para empujar cambios al sistema, pero claro hay quienes no les gusta porque quieren seguir con el mismo modelo”. Respecto del escenario de cara a la segunda vuelta presidencial, el diputado Karim Bianchi afirmó que “no apoyo a nadie” y agregó que “claramente no votaré por el candidato de la derecha, pero no apoyo a ningún candidato porque no me gusta ninguno de los dos y porque además yo tuve una elección bastante particular. Yo enfrenté al sistema desde fuera, tuve que ganarle a listas completas y justamente quise ir por fuera para marcar la diferencia. Mi rol va a ser clave en el Senado por tanto no quiero que me sumen ni a uno ni otro lado”. Sobre qué candidato se vería más afectado en caso de un rechazo al proyecto de cuarto retiro de fondos, el diputado señaló que “sin duda habrá un efecto. El retiro ha sido un fenómeno electoral. Sichel emite una opinión en torno al retiro donde emplaza a los parlamentarios de su sector e inmediatamente cayó en picada. El no haber asumido un liderazgo Kast respecto de este tema también le provocará un costo político”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y senador electo por la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, se refirió a la votación del cuarto retiro de fondos de las AFP y el escenario incierto que existe de cara a su eventual aprobación. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de esta situación, el parlamentario señaló que “espero que podamos pasar este capítulo y terminarlo luego con el del Senado donde veo un escenario más complejo. Acá la complejidad quizás no esté en los votos sino que en la maquinación que ha tenido todo esto, pero claramente que nunca había visto maniobras tales para defender un interés económico como son las AFP y las aseguradoras”. Respecto de las razones que empujan esta defensa a dichos actores, el diputado Bianchi recalcó que “esto nunca se ha tratado de un tema técnico, acá es un tema netamente de intereses comprometidos y acá uno puede ver que en 30 años nadie ha hecho nada por cambiar el sistema. Cerca de 40 exministros o exparlamentarios han pasado por el sistema como ejecutivos de AFP, por tanto, uno ve que acá hay personas que están tratando que esto no resulte”. Karim Bianchi se refirió además a las críticas que el proyecto ha recibido incluso desde el entorno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en ese sentido, el parlamentario reiteró que “como política pública claro que es mala porque son fondos destinados a otra cosa. Es una política que viene a suplir una falta del gobierno en su momento de no querer entregar apoyo a las familias en el momento más álgido de la pandemia”. En ese sentido, el senador electo por Magallanes, agregó que “yo entiendo que hay un proceso de inflación que no tiene que ver estrictamente con el retiro. Yo sostengo que hay inflación con o sin retiro, hay alza de los precios con o sin retiro y no es el retiro el detonador de todo esto”. El diputado Bianchi sostuvo además que “espero que podamos utilizar esto para empujar cambios al sistema, pero claro hay quienes no les gusta porque quieren seguir con el mismo modelo”. Respecto del escenario de cara a la segunda vuelta presidencial, el diputado Karim Bianchi afirmó que “no apoyo a nadie” y agregó que “claramente no votaré por el candidato de la derecha, pero no apoyo a ningún candidato porque no me gusta ninguno de los dos y porque además yo tuve una elección bastante particular. Yo enfrenté al sistema desde fuera, tuve que ganarle a listas completas y justamente quise ir por fuera para marcar la diferencia. Mi rol va a ser clave en el Senado por tanto no quiero que me sumen ni a uno ni otro lado”. Sobre qué candidato se vería más afectado en caso de un rechazo al proyecto de cuarto retiro de fondos, el diputado señaló que “sin duda habrá un efecto. El retiro ha sido un fenómeno electoral. Sichel emite una opinión en torno al retiro donde emplaza a los parlamentarios de su sector e inmediatamente cayó en picada. El no haber asumido un liderazgo Kast respecto de este tema también le provocará un costo político”.