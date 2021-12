Marco Kremerman por programa económico de Gabriel Boric: “En muchas aristas es bien moderado, bien pausado”

En conversación con Radio Universidad de Chile, el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, analizó los programas económicos de los candidatos a la Presidencia, con especial énfasis al del abanderado de Apruebo Dignidad, cuya candidatura ha sido tildada como “extrema”. Al respecto, el especialista aseguró que el programa de Boric está lejos de ser “extremista”, de hecho, al menos en sus propuestas económicas, sería más bien “moderado”. “Hay un diagnóstico de que ambos programas representan extremos. Desde Fundación Sol no compartimos aquello, de hecho, consideramos que el programa de Gabriel Boric es un programa que realiza modificaciones importantes en cuanto a lo que se venía haciendo anteriormente, pero que de ninguna manera representa un programa extremo, es un programa que, en muchas aristas, es bien moderado, bien pausado”. “Se han hecho juicios que son inexactos en relación a que el programa de Gabriel Boric nos llevará a una situación parecida a la que viven algunos países de América Latina que, supuestamente, han abrazado el socialismo”, agregó. De hecho, el experto criticó la “moderación” de Boric y sus propuestas derechamente “socialdemócratas”, pues, a juicio de Kremerman, no hay que olvidar que Chile vive una crisis y requiere cambios sustanciales y urgentes. “Desde nuestro punto de vista ni siquiera es que sean cercanos a la socialdemocracia, sino que son socialdemócratas, un programa bastante pausado. Esto se puede entender desde una arista política, pero creo que es importante que considere que lo que sucedió el 18 de octubre del 2019, a pesar del manto de invisivilización y de hacer creer que esa crisis no existe, es un antecedente a la causa, estamos en una crisis profunda hace más de dos años y esto ameritaba cambios más profundos”. Para graficar la moderación del programa del actual diputado, el experto señaló que la carga tributaria que pretende entablar a mediano plazo es la carga que el país debiese tener actualmente. “Debiéramos tener una carga tributaria en torno a 28 o 30 puntos del PIB, y lo que plantea el programa de Boric es que aumente en 8 puntos en ocho años, es decir, recién el 2030 llegar a una carga tributaria que ya debemos tener el 2021 o 2022”. El economista aprovechó también de criticar el actual sistema de pensiones, aprovechando de desmentir aquellas afirmaciones de que Gabriel Boric robará y/o expropiará los ahorros de la gente, afirmando que así no será y que las AFP son un “desastre”. “Esto es un desastre, y es un desastre no porque falte ahorro, no por los bajos salarios ni las lagunas previsionales que, sin duda, son factores importantes, pero el problema principal es tener un sistema de cuentas individuales, incluso si las AFP se llamaran de otro nombre el problema sería el mismo, que es tener un sistema contributivo que descansa, exclusivamente, en el paradigma de las cuentas individuales, eso es una extravagancia a nivel mundial, la seguridad social no puede basarse en cuentas individuales”. “Se dice que construir un sistema de seguridad social sería expropiar o robarse la plata, es decir que en Alemania roban, en Uruguay roban, en Austria roban y en prácticamente todos los países del mundo roban”, puntualizó Kremerman en torno a las creencias de que un eventual Gobierno de Boric robará el dinero. De hecho, para Kremerman tanto la propuesta de Boric como la de Kast van en concordancia con lo que quieren las AFP y, en ese sentido, no representan mayor amenaza al actual sistema. “El problema de ambos programas es que están en sintonía con la propuesta de la Asociación de AFP, que plantea la creación de una pensión universal pero no integrada al pilar contributivo, esto quiere decir que se pagaría a cualquier persona, entonces una persona que actualmente recibe una pensión de las privilegiadas, igual se le agregaría, según el programa de Boric, 250 mil pesos como pensión base”, finalizó.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, analizó los programas económicos de los candidatos a la Presidencia, con especial énfasis al del abanderado de Apruebo Dignidad, cuya candidatura ha sido tildada como “extrema”. Al respecto, el especialista aseguró que el programa de Boric está lejos de ser “extremista”, de hecho, al menos en sus propuestas económicas, sería más bien “moderado”. “Hay un diagnóstico de que ambos programas representan extremos. Desde Fundación Sol no compartimos aquello, de hecho, consideramos que el programa de Gabriel Boric es un programa que realiza modificaciones importantes en cuanto a lo que se venía haciendo anteriormente, pero que de ninguna manera representa un programa extremo, es un programa que, en muchas aristas, es bien moderado, bien pausado”. “Se han hecho juicios que son inexactos en relación a que el programa de Gabriel Boric nos llevará a una situación parecida a la que viven algunos países de América Latina que, supuestamente, han abrazado el socialismo”, agregó. De hecho, el experto criticó la “moderación” de Boric y sus propuestas derechamente “socialdemócratas”, pues, a juicio de Kremerman, no hay que olvidar que Chile vive una crisis y requiere cambios sustanciales y urgentes. “Desde nuestro punto de vista ni siquiera es que sean cercanos a la socialdemocracia, sino que son socialdemócratas, un programa bastante pausado. Esto se puede entender desde una arista política, pero creo que es importante que considere que lo que sucedió el 18 de octubre del 2019, a pesar del manto de invisivilización y de hacer creer que esa crisis no existe, es un antecedente a la causa, estamos en una crisis profunda hace más de dos años y esto ameritaba cambios más profundos”. Para graficar la moderación del programa del actual diputado, el experto señaló que la carga tributaria que pretende entablar a mediano plazo es la carga que el país debiese tener actualmente. “Debiéramos tener una carga tributaria en torno a 28 o 30 puntos del PIB, y lo que plantea el programa de Boric es que aumente en 8 puntos en ocho años, es decir, recién el 2030 llegar a una carga tributaria que ya debemos tener el 2021 o 2022”. El economista aprovechó también de criticar el actual sistema de pensiones, aprovechando de desmentir aquellas afirmaciones de que Gabriel Boric robará y/o expropiará los ahorros de la gente, afirmando que así no será y que las AFP son un “desastre”. “Esto es un desastre, y es un desastre no porque falte ahorro, no por los bajos salarios ni las lagunas previsionales que, sin duda, son factores importantes, pero el problema principal es tener un sistema de cuentas individuales, incluso si las AFP se llamaran de otro nombre el problema sería el mismo, que es tener un sistema contributivo que descansa, exclusivamente, en el paradigma de las cuentas individuales, eso es una extravagancia a nivel mundial, la seguridad social no puede basarse en cuentas individuales”. “Se dice que construir un sistema de seguridad social sería expropiar o robarse la plata, es decir que en Alemania roban, en Uruguay roban, en Austria roban y en prácticamente todos los países del mundo roban”, puntualizó Kremerman en torno a las creencias de que un eventual Gobierno de Boric robará el dinero. De hecho, para Kremerman tanto la propuesta de Boric como la de Kast van en concordancia con lo que quieren las AFP y, en ese sentido, no representan mayor amenaza al actual sistema. “El problema de ambos programas es que están en sintonía con la propuesta de la Asociación de AFP, que plantea la creación de una pensión universal pero no integrada al pilar contributivo, esto quiere decir que se pagaría a cualquier persona, entonces una persona que actualmente recibe una pensión de las privilegiadas, igual se le agregaría, según el programa de Boric, 250 mil pesos como pensión base”, finalizó.