Por falta de quorum: Cámara de Diputadas y Diputados rechazó proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales

Con esto, la iniciativa fracasó en su tramitación por el Congreso, luego que el informe de la comisión mixta no alcanzara los 3/5 que se requerían para su respaldo.

Tras un intenso debate que estuvo marcado por emplazamientos entre parlamentarios, ausencias y la carrera presidencial, finalmente la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de cuarto retiro de pensiones y un segundo adelanto de rentas vitalicias por 89 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. De esta manera, la iniciativa fracasó en su paso por el Congreso, luego que no se alcanzara el quorum de 3/5, es decir 93 votos, que requería el informe emanado de la comisión mixta, cuyo objetivo era zanjar las diferencias entre la Cámara Baja y el Senado. En particular, en esta sesión se reportaron 16 diputados con permiso, cuyas razones varían entre licencias médicas, impedimentos graves y viajes fuera del país, y 4 pareos, de Gabriel Ascencio con Cristóbal Urruticoechea, Enrique Van Rysselberghe con Fernando Meza, Sergio Gahona con Daniel Verdessi y Sandra Amar con Andrea Parra. Pese a lo anterior, esto no significó una recalificación del quorum. Es por esta razón que en la oposición insistieron en sus críticas al Ejecutivo por haber determinado la discusión inmediata que terminó por adelantar la votación de la iniciativa en medio de estas ausencias, anticipando el curso negativo que tendría la votación. Durante el debate el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, expresó que “hay que ser francos, no va a ser un día como el que esperábamos y como el que esperaban miles y miles de chilenos en torno a la aprobación de este cuarto retiro, por distintas circunstancias hay que decirlo. No solamente la urgencia que ha puesto el Gobierno es el factor decisivo en lo que hoy día va a suceder acá. También hay errores propios del Congreso” y apuntó sus dardos contra la comisión mixta, criticando que no se lograra un acuerdo intermedio para viabilizar el proyecto. En Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, reiteró su postura en rechazo y manifestó que “decir que esto no afecta la inflación es no entender nada de economía (…) Yo agradezco que Alexis Sepúlveda tenga el coraje de decir que la comisión mixta de este Congreso fracasó y fracasó porque nunca tuvo interés de sacar un proyecto político decente”. Además, le refregó al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, su asistencia a la instancia, aseverando que al “candidato del Partido Comunista le importa más el cuarto retiro que el aborto” y que a estas alturas ya no sabe “si es candidato a la presidencia o a los Juegos Olímpicos”. Esto último molestó a su correligionaria y exatleta, Erika Olivera, quien pidió respeto “por aquellos deportistas que en algún momento han clasificado en los Juegos Olímpicos, porque aquí en más de una oportunidad se ha hablado de las volteretas de los que van a los Juegos Olímpicos y los deportistas merecen respeto”. Dicho esto, la legisladora expresó su posición favorable a la iniciativa, tal como lo hizo con los retiros previos, “con el convencimiento de que las familias merecen disponer de sus recursos y emprender sus proyectos sin deberle dinero a nadie”. En tanto, el diputado y presidenciable Gabriel Boric si bien reconoció la complejidad que suponía la tramitación del cuarto retiro, recordó la razón por las que se recurrió a este tipo de medidas, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19. En ese sentido, Boric sostuvo que “los retiros todos saben fueron una demanda de la gente frente al abandono de los primeros meses de la pandemia por parte del Gobierno, donde la cuarentena golpeó fuertemente sus ingresos, y donde esas mismas cuarentenas para algunos que viven al día se transformaron en un privilegio” y emplazó a su contendor del Frente Social Cristiano, diciendo que “en ese abandono no se nos olvida tampoco que el hoy candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, se opuso a cualquier tipo de ayuda, llegando a señalar que eliminaría el IFE hoy mismo. Ese es el nivel de abandono a la gente que propone la derecha”. Pese a aquello, la iniciativa no prosperó y los cuestionamientos a este resultado no se hicieron esperar a la salida de la votación, incluyendo a algunos de los 11 legisladores oficialistas que apoyaron la moción. Además, las diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, anunció un proyecto de quinto retiro y el 100% del retiro de los fondos de las AFP: “hemos ingresado con el diputado Félix González del Partido Ecologista Verde en el día de ayer tanto el quinto retiro como el retiro del 100%, ambas reformas constitucionales”, emplazando a los demás parlamentarios a someterlo a tramitación el próximo lunes. En el Gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que en comparación con el segundo y tercer retiro “aquí hay una diferencia de casi 40 votos, de ahí que el argumento de que algunos parlamentarios no hayan estado en la Sala no se sostiene. Es demasiada la diferencia de votos y nosotros lo que creemos es que eso se debe básicamente a lo que está ocurriendo para los muchos chilenos, donde hemos visto algo más de inflación y tasas de interés más altas. Por lo tanto, esperamos que estos retiros no continúen porque efectivamente están perjudicando a los chilenos más vulnerables”. En tanto, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, reforzó esta postura y añadió que lo sucedido “es la expresión de que se comprendió, al momento de poner en la balanza los argumentos, que los perjuicios podían ser más que los beneficios. Hoy día podemos enfrentar con mayor tranquilidad una serie de acciones de iniciativas en materia de mejorar las pensiones, con la tranquilidad de que el divorcio que se había producido entre lo político y lo técnico comienza a atenuarse aún prosperando un daño importante que va a persistir por muchos años al haberse alcanzado un retiro de 50 mil millones de dólares en los tres retiros anteriores”

Tras un intenso debate que estuvo marcado por emplazamientos entre parlamentarios, ausencias y la carrera presidencial, finalmente la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de cuarto retiro de pensiones y un segundo adelanto de rentas vitalicias por 89 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. De esta manera, la iniciativa fracasó en su paso por el Congreso, luego que no se alcanzara el quorum de 3/5, es decir 93 votos, que requería el informe emanado de la comisión mixta, cuyo objetivo era zanjar las diferencias entre la Cámara Baja y el Senado. En particular, en esta sesión se reportaron 16 diputados con permiso, cuyas razones varían entre licencias médicas, impedimentos graves y viajes fuera del país, y 4 pareos, de Gabriel Ascencio con Cristóbal Urruticoechea, Enrique Van Rysselberghe con Fernando Meza, Sergio Gahona con Daniel Verdessi y Sandra Amar con Andrea Parra. Pese a lo anterior, esto no significó una recalificación del quorum. Es por esta razón que en la oposición insistieron en sus críticas al Ejecutivo por haber determinado la discusión inmediata que terminó por adelantar la votación de la iniciativa en medio de estas ausencias, anticipando el curso negativo que tendría la votación. Durante el debate el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, expresó que “hay que ser francos, no va a ser un día como el que esperábamos y como el que esperaban miles y miles de chilenos en torno a la aprobación de este cuarto retiro, por distintas circunstancias hay que decirlo. No solamente la urgencia que ha puesto el Gobierno es el factor decisivo en lo que hoy día va a suceder acá. También hay errores propios del Congreso” y apuntó sus dardos contra la comisión mixta, criticando que no se lograra un acuerdo intermedio para viabilizar el proyecto. En Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, reiteró su postura en rechazo y manifestó que “decir que esto no afecta la inflación es no entender nada de economía (…) Yo agradezco que Alexis Sepúlveda tenga el coraje de decir que la comisión mixta de este Congreso fracasó y fracasó porque nunca tuvo interés de sacar un proyecto político decente”. Además, le refregó al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, su asistencia a la instancia, aseverando que al “candidato del Partido Comunista le importa más el cuarto retiro que el aborto” y que a estas alturas ya no sabe “si es candidato a la presidencia o a los Juegos Olímpicos”. Esto último molestó a su correligionaria y exatleta, Erika Olivera, quien pidió respeto “por aquellos deportistas que en algún momento han clasificado en los Juegos Olímpicos, porque aquí en más de una oportunidad se ha hablado de las volteretas de los que van a los Juegos Olímpicos y los deportistas merecen respeto”. Dicho esto, la legisladora expresó su posición favorable a la iniciativa, tal como lo hizo con los retiros previos, “con el convencimiento de que las familias merecen disponer de sus recursos y emprender sus proyectos sin deberle dinero a nadie”. En tanto, el diputado y presidenciable Gabriel Boric si bien reconoció la complejidad que suponía la tramitación del cuarto retiro, recordó la razón por las que se recurrió a este tipo de medidas, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19. En ese sentido, Boric sostuvo que “los retiros todos saben fueron una demanda de la gente frente al abandono de los primeros meses de la pandemia por parte del Gobierno, donde la cuarentena golpeó fuertemente sus ingresos, y donde esas mismas cuarentenas para algunos que viven al día se transformaron en un privilegio” y emplazó a su contendor del Frente Social Cristiano, diciendo que “en ese abandono no se nos olvida tampoco que el hoy candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, se opuso a cualquier tipo de ayuda, llegando a señalar que eliminaría el IFE hoy mismo. Ese es el nivel de abandono a la gente que propone la derecha”. Pese a aquello, la iniciativa no prosperó y los cuestionamientos a este resultado no se hicieron esperar a la salida de la votación, incluyendo a algunos de los 11 legisladores oficialistas que apoyaron la moción. Además, las diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, anunció un proyecto de quinto retiro y el 100% del retiro de los fondos de las AFP: “hemos ingresado con el diputado Félix González del Partido Ecologista Verde en el día de ayer tanto el quinto retiro como el retiro del 100%, ambas reformas constitucionales”, emplazando a los demás parlamentarios a someterlo a tramitación el próximo lunes. En el Gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que en comparación con el segundo y tercer retiro “aquí hay una diferencia de casi 40 votos, de ahí que el argumento de que algunos parlamentarios no hayan estado en la Sala no se sostiene. Es demasiada la diferencia de votos y nosotros lo que creemos es que eso se debe básicamente a lo que está ocurriendo para los muchos chilenos, donde hemos visto algo más de inflación y tasas de interés más altas. Por lo tanto, esperamos que estos retiros no continúen porque efectivamente están perjudicando a los chilenos más vulnerables”. En tanto, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, reforzó esta postura y añadió que lo sucedido “es la expresión de que se comprendió, al momento de poner en la balanza los argumentos, que los perjuicios podían ser más que los beneficios. Hoy día podemos enfrentar con mayor tranquilidad una serie de acciones de iniciativas en materia de mejorar las pensiones, con la tranquilidad de que el divorcio que se había producido entre lo político y lo técnico comienza a atenuarse aún prosperando un daño importante que va a persistir por muchos años al haberse alcanzado un retiro de 50 mil millones de dólares en los tres retiros anteriores”