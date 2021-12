Juan José Ossa: “Los gobiernos no son mudos, hablan porque creen en determinadas ideas”

En conversación con el diario El Mercurio, el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió a la última semana que tuvo que enfrentar el gobierno con críticas por intervencionismo y la votación del cuarto retiro de fondos de las AFP. Respecto del argumento presentado por quienes votaron a favor de los retiros y las necesidades que todavía tendrían las personas en un escenario de pandemia, el secretario de Estado afirmó que “estamos plenamente conscientes de que más allá de las ayudas y las transferencias directas, siguen habiendo carencias”. De todas formas, el ministro Ossa aclara que “vemos el escenario con más optimismo porque se han recuperado alrededor de un millón y medio de empleos, pero eso no quiere decir que no sigan habiendo carencias, pero esas carencias hay que atenderlas de otra manera. No creemos que sea bueno hacerlo mediante el uso de los fondos de pensiones”. Sobre las acusaciones de maniobras del Gobierno para evitar la aprobación del proyecto de cuarto retiro, Juan José Ossa señaló que “los mismos parlamentarios que decían que este proyecto había que aprobarlo lo antes posible dada la relevancia que tenía para los chilenos, son los mismos que luego se quejan porque el Gobierno le dio un impulso a la tramitación. Es más, no es responsabilidad del Gobierno que los miembros de la comisión mixta no hayan logrado un acuerdo entre ellos”. El ministro de la Segpres también se refirió a la postura que tomó el candidato presidencial de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, respecto del cuarto retiro de fondos, en esa línea, Juan José Ossa recalcó que “no cometo ningún intervencionismo al decir que no solo sus asesores económicos han dicho que es un error, sino que él mismo había dicho que era un error hace unos meses. Es importante dar las razones de por qué se van desdiciendo en el camino”. En ese sentido, el titular de la Segpres agregó que “los últimos meses y años hemos visto en muchos liderazgos algunas faltas de convicciones para perseverar en lo que desde un inicio se dice. No estoy diciendo que uno no se tenga que ir adaptando a los cambios, pero también uno tiene que tener un cierto nivel de coherencia que se traduzca en una credibilidad a largo plazo”. Respecto del escenario electoral, el titular de la Segpres recalcó que “me atrevería a hablar del extremo de la izquierda. Yo creo que una combinación de distintos factores la ha hecho renacer, que son, por un lado, la falta de solidez de la exConcertación para defender lo que hicieron; segundo, un clima de violencia respecto del cual, especialmente el Partido Comunista no ha sido ni remotamente categóricamente en condenar; tercer, hay un temor a lo que se dice en redes socailes; cuarto, hay un desprestigio de las instituciones tradicionales de nuestra política”. Sobre la preferencia del Gobierno respecto de a quién entregarle la banda presidencial el 11 de marzo, el ministro Ossa señaló que “no puedo contestar la pregunta con nombre y apellido, pero sí puedo decir que los gobiernos no son mudos, tenemos y podemos expresar cuáles son nuestras ideas, que son las de la libertad, del rol preferente de los padres de educar a sus hijos, de la seguridad, del orden público, de la condena clara y categórica a la violencia”. En esa línea, el ministro agregó que “ese es un conjunto de ideas que nos identifican y los electores podrán decidir cuál de los dos candidatos presidenciales van más en esa línea”. Respecto de las críticas al ministro de Educación Raúl Figueroa por su llamado a votar por José Antonio Kast, Juan José Ossa señaló que “los gobiernos no son mudos, pero no es que hablen porque quieran empujar una candidatura, hablan porque creen en determinadas ideas. El ministro no dijo algo muy distinto a lo que estoy diciendo”.

