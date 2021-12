0d7532d81c

Nacional Marco Moreno por segunda vuelta presidencial: "Lo que necesitan los candidatos cuando suman apoyo es convicción de parte de quienes lo van a respaldar" El analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central abordó los fichajes de los comandos del Frente Social Cristiano y de Apruebo Dignidad y aseguró que el resultado de las elecciones podría ser determinado por la movilización de los centros urbanos del país. Natalia Palma Domingo 5 de diciembre 2021 15:17 hrs.

Faltando solo dos semanas para la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre, los abanderados del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, alistan sus últimos preparativos para la jornada clave que definirá el rumbo del país. De hecho, hoy domingo a las 20:50 horas comenzará la franja electoral televisiva de cara al balotaje, la que se extenderá hasta el próximo 16 de diciembre y en la que ambos candidatos esperan concitar un mayor respaldo a sus propuestas de gobierno. Según lo dispuesto por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), este espacio tendrá una duración de 10 minutos, cinco para cada candidatura, siento Gabriel Boric el primero en presentar su pieza audiovisual en horario prime, para luego alternarse los videos cada día. También durante estos días ambos comandos han desarrollado fichajes claves, con la incorporación de la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en la campaña de Boric, y la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, en el de José Antonio Kast. A este último caso se le sumó el pasado viernes la alcaldesa de Providencia y excandidata presidencial UDI, Evelyn Matthei, quien en entrevista con La Tercera ratificó su apoyo, aunque reconoció tener “profundad diferencias en algunos sentidos”. En esa línea, mencionó que le aportará “una mirada más liberal” al exdiputado gremialista y apuntó a divergencias en materia de género y medioambientales. Así, por ejemplo, Matthei comentó “voté a favor del divorcio, él en contra. Propuse un proyecto de ley en que en ciertas condiciones el aborto no sea considerado aborto; en materia de derechos de la mujer creo que hay que avanzar muchísimo más rápido”. En conversación con Radio Universidad de Chile, el analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, abordó esta recta final y las ofensivas de ambos candidatos, cuyo objetivo es convertirse en el próximo presidente de Chile. Sobre las declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matthei, para el académico revelarían una falta de convicción que podría impactar en la percepción del electorado. En ese sentido, sostuvo que “ese tipo de apoyos con condiciones que suelen plantearse pasó al principio también con Paula Daza en el caso de la candidatura de José Antonio Kast. La verdad que muestran poca convicción en el apoyo. Es tan condicionado que es de los dientes hacia afuera. Yo te apoyo, pero con condiciones. Eso la gente lo lee como que no creen totalmente en que esa persona, ese candidato puede efectivamente ganar la elección”. “Lo que necesitan los candidatos cuando suman apoyo, capital simbólico es convicción de parte de quienes lo van a respaldar, pero no entregar un apoyo como condicionándolo, diciendo que sí me hubiera gustado que fuera de esta y otra manera. Lo que el candidato es lo que es. No es otra cosa. Entonces, esos apoyos son menos efectivos de lo que pensamos” señaló Moreno, quien agregó que este fenómeno no se da de la misma manera en la candidatura de Gabriel Boric. De modo que sostuvo que “vemos que Izkia Siches, la alcaldesa de La Pintana, para comparar también con alcaldes, están desplegando trabajo, están en campaña y no les hemos escuchado esas dudas que normalmente son leídas por la opinión pública como dudas sobre su candidato o presidenciable”. En cuanto a los cuestionamientos que ha hecho José Antonio Kast a Gabriel Boric respecto a su inasistencia a los debates, el académico consideró que estos emplazamientos no generarían un efecto importante en los electores. El académico dijo que “si pensamos en que la participación podría ser no tan alta como ha sido en la historia de los últimos años de las elecciones presidenciales, donde se están eligiendo con cerca del 50% de los electores (…) esa gente que podría entrar a votar, este tipo de discusiones no los moviliza demasiado o no los desmoviliza demasiado eventualmente”. “A los que ya votaron por Boric y José Antonio Kast les da lo mismo, que vaya o no vaya a los debates. Ellos tomaron su decisión, no van a echar pie atrás en eso. Eso de los nuevos electores, lo que hay que buscar, es cómo convencerlos y este tipo de argumentos de que (Boric) no quiere ir al debate en realidad no penetran mucho en esos nuevos públicos”, aseveró. En tanto, sobre la orientación que tendrán los mensajes de los abanderados a solo horas del inicio de la franja presidencial, Moreno indicó que “no creo que haya tanta discusión sobre políticas públicas, sino más bien es intentar conectar emocionalmente con esos nuevos electores para convencerlos de ir a votar y votar por la opción que promuevan los candidatos”, haciendo mención de aquellas personas que eligieron a otros abanderados y quienes no fueron a sufragar en la primera vuelta. Además, aseguró que, pese a las diferencias que hubo en el posicionamiento de ambos abanderados el pasado 21 de noviembre, donde José Antonio Kast fue respaldado en 10 regiones, mientras Gabriel Boric solo en 4, el panorama electoral podría estar abierto a sorpresas. Esto, porque según afirmó Moreno “se van a desplegar estrategias para concentrar y tratar de aumentar la votación especialmente en la región Metropolitana. Aquí Boric es más fuerte y hay más gente que se puede movilizar y el Frente Amplio, por ejemplo, tiene una mayor estructura en los centros urbanos que en los centros rurales y, por lo tanto, se van a concentrar seguramente en las grandes regiones del país”. “Eso no quiere decir que se descarten las otras regiones porque hemos visto el despliegue de Izkia Siches y de otros que están instalados prácticamente tanto en el norte como en el sur. Entonces, la disputa en todo caso va a estar en las grandes (…) lo que podría llevar, quizá insospechadamente, a que tengamos un presidente que vuelva más bien a ser votado por los grandes centros urbanos más que por el resto del país”, concluyó.

