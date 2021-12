Con el balotaje en la mira: vuelven las campañas y candidatos preparan la presentación de sus Programas de Gobierno

El pasado domingo 5 de diciembre comenzó el plazo de la campaña de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre. Además de la franja televisiva, también volvieron las actividades en terreno en la búsqueda de los votos de los presidenciables que no avanzaron en la carrera por el sillón de La Moneda. En este contexto, durante este primer día hábil de la semana se realizaron una serie de actividades por parte de los comandos de ambos candidatos presidenciales. Si bien Gabriel Boric no tuvo apariciones públicas durante esta jornada, en el frontis de la Biblioteca Nacional, un grupo de mujeres reunidas bajo el lema “Mujeres por la Democracia”, hicieron un llamado a votar por el candidato de Apruebo Dignidad para “defender la democracia” y enfrentar a la “extrema derecha” para seguir avanzando en sus derechos. En esta actividad participaron militantes de partidos de la oposición, independientes, feministas autónomas y representantes de diversas organizaciones a lo largo del país. A la instancia también concurrieron parlamentarias como la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, quien señaló que este encuentro ocurre “porque necesitamos resguardar la democracia en nuestro país. Sabemos que este 19 de diciembre tenemos una elección muy importante, donde no solo nos estamos jugando quién será el próximo presidente de Chile, sino que también nos estamos jugando derechamente la defensa de la democracia”. Además, agregó que no confían en la nueva postura de José Antonio Kast, y la calificó como un “arrepentimiento por razones electorales”. “No le creemos y él y todos sus seguidores, quienes lo apoyan, han puesto de manera permanente en cuestionamiento los derechos que las mujeres hemos conquistado, no solo haciendo apología a la violación y a la violencia sexual, sino que además amenazando con retroceder en nuestros derechos”, sostuvo Cariola. Por su parte, la diputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, manifestó que “en un lugar que es emblemático, como la Biblioteca Nacional, donde tantas veces las mujeres se organizaron para combatir la dictadura, mujeres de oposición y de organizaciones nos hemos reunidos justamente para articularnos por Gabriel Boric, porque queremos defender la democracia y que Gabriel llegue al poder porque sentimos que con él nuestros derechos van a estar protegidos”. Mientras que la diputada Gael Yeomans de Convergencia Social sostuvo que “frente a la violencia nos unimos, porque la unidad de nosotras hace la fuerza, porque la unidad de nosotras nos va a llevar, este 19 de diciembre, a ganar por todo el país”.

Fotografía: Pedro Pablo Ramírez Además, en la actividad también participó la ex diputada Fanny Pollarolo, quien aseguró que su participación ocurre porque “estoy plenamente consciente de que no podemos volver al tiempo de la dictadura. Estuvimos en la calle en aquellos años, eso es parte de nuestra historia y de nuestra memoria. Estuvimos en la calle demandando vida, demandando terminar con el horror, demandando democracia y hoy día nuevamente estamos frente a esa coyuntura histórica. No puede haber un paso atrás. Boric me asegura hacia delante, hacia el futuro, y es eso lo que necesitamos”, manifestó. Mientras tanto, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó diversas actividades en la región de Valparaíso, y durante la mañana participó en un encuentro “con locatarios afectados por el estallido social” en la provincia de San Antonio, un día antes de presentar su definitivo Programa de Gobierno. En la instancia, el presidenciable adelantó que incluirá propuestas de los ex candidatos presidenciables de la centro derecha, que se sumaron en los tópicos relacionados con la mujer, salud, economía, medio ambiente, defensa y relaciones internacionales de su Programa de Gobierno. “Recogimos todos los planteamientos de las distintas candidaturas que fueron a las primarias como Mario Desbordes, Ignacio Briones, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel. Se ha logrado un trabajo conjunto muy enriquecedor, siempre dije que nuestro programa no estaba escrito en piedra y que estábamos dispuestos a recoger las buenas ideas de los otros candidatos (…) En todos ellos hemos logrado pleno acuerdo para presentar el mejor plan de gobierno y para cumplirlo de manera cabal en estos cuatro años de gobierno”, aseguró Kast en un punto de prensa. Además, esta tarde en una actividad de Viña del Mar, señaló que cometieron un error por su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y aseguró “queremos resaltar el trabajo y la protección de los derechos, sobre todo los derechos de la mujer”. Incluso, Kast reconoció que su programa ha sido readecuado y emplazó a Gabriel Boric por su ausencia en los debates previos a la elección. Al mismo tiempo, José Antonio Kast indicó que “no hemos tenido una voltereta como la ha tenido él permanentemente” y sostuvo “no ha hecho un mea culpa cuando dijo que iba a indultar a los delincuentes y ahora dice que no los va a indultar”, mientras aseguró que su viaje a Estados Unidos fue para “decirle que Chile sigue siendo un país extraordinario, no como algunos partidarios de él que desprecian nuestra nación”. El primer día de la segunda campaña presidencial En medio de un fuerte despliegue en los territorios por parte de sus equipos, la jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, recorrió la ciudad de Iquique y participó en una serie de encuentros con la ciudadanía y autoridades en el marco de la campaña nacional ‘Un millón de puertas abiertas por Boric’, que realizó actividades territoriales en diversas localidades del país. Mientras que partidarios del candidato del Frente Social Cristiano se manifestaron con banderazos en diferentes lugares. En el sur del país, el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, realizó actividades en la región del Biobío, particularmente en las comunas de Concepción, Penco y Talcahuano. No obstante, en esta última comuna el presidenciable de Apruebo Dignidad fue agredido por una mujer que manifestó “liberar a los presos por luchar”. Este hecho no pasó a mayores, y el propio candidato calificó la situación como una “muestra de afecto”. ¡Una jornada emocionante en Talcahuano! En su gran puerto recordamos nuestro compromiso con todos los chilenos y el medio ambiente. Biobío refleja las zonas del país sacrificadas por la mega industria, por eso protegeremos la naturaleza con fuerza. ¡Por un Chile mejor, vota 1! pic.twitter.com/1ICZeKV5M9 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 6, 2021 Por su parte, durante la mañana del domingo, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, inició la campaña de cara al balotaje en la región de Antofagasta en una actividad en el muelle histórico de la ciudad. En la instancia, fustigó a manifestantes que llegaron a protestar en su contra, y aseguro que “nosotros hablamos de diálogo, de respeto. Todos los chilenos merecen la posibilidad de reunirnos en respeto. Nosotros nunca vamos a ir al acto del otro contrincante a desafiarlo, jamás, porque el diálogo es lo que Chile requiere, no la intolerancia de unos pocos”, y nuevamente abordó la polémica propuesta de su Programa de Gobierno y aseguró que “pedimos perdón por un mal planteamiento que hicimos en nuestro programa inicial. Ahora no sólo vamos a tener un Ministerio de la Mujer, sino que lo vamos a reforzar”. Por un futuro diferente, desde Antofagasta, iniciamos nuestra campaña por un Chile en paz, libertad y progreso. https://t.co/udc0RjaxrE — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 5, 2021 Mientras tanto, se espera que durante la jornada del martes ambos candidatos presidenciales presenten sus Programas de Gobierno definitivos, haciendo parte de las propuestas de los presidenciables que quedaron en camino luego de la primera vuelta del 21 de noviembre.

