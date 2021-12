Diputada Karol Cariola: “Que un candidato presidencial relativice la deuda de pensión alimenticia es una falta de respecto para con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez durante la primera edición de Radio Análisis, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió el polémico apoyo brindado por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a Franco Parisi en relación a su deuda por pensión alimenticia que hoy ya suma 200 millones de pesos. En ese contexto, Cariola aseguró que “a mí ya no me llama nada la atención todas las acciones que el candidato ha llevado adelante”, ya que tanto José Antonio Kast como sus adherentes han tenido opiniones que atentan y violentan a las mujeres del país, lo que se repite con el apoyo entregado por el candidato conservador en medio de esta polémica. “Lo que plantea respecto de poner en duda la sentencia judicial en relación a Franco Parisi y su deuda de pensión alimenticia me parece muy grave. Son miles de personas, de niños, niñas y adolescentes, que dejan de recibir su pensión de alimento producto de que hay estos llamados ‘papitos corazón’ que deciden no pagarla y eso es muy lamentablemente. Finalmente, la mayoría de los casos son mujeres madres que se hacen cargo del cuidado de su hijo o hija, de su protección y del financiamiento de sus gastos porque esos niños y niñas siguen comiendo, siguen alimentándose, siguen yendo al colegio. Siguen teniendo gastos todos los días”, expuso. Asimismo, la parlamentaria fue enfática en señalar que la relativización de esta deuda pone en duda el comportamiento ético del abanderado presidencial del Frente Social Cristiano, que cuestiona una resolución judicial para conseguir los votos que Franco Parisi obtuvo en la primera vuelta presidencial. “Que un candidato presidencial relativice la deuda de pensión alimenticia, me parece que es una falta de respecto para con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, pero también para las mujeres que se hacen cargo del cuidado de sus hijos e hijas y que hacen estas denuncias precisamente porque hay un desconocimiento y desentendimiento de esos padres que no pagan la pensión alimenticia. En este caso, el (ex) candidato Parisi claramente es un (ex) candidato que tiene un proceso en curso donde tiene una demanda por 200 millones de pensión alimenticia y que, otro candidato presidencial, para tratar de ganar los votos lo relativice, me parece que demuestra la falta de ética que tiene el candidato Kast”. En la misma línea, Karol Cariola sostuvo que desde la coalición de Apruebo Dignidad han incorporado elementos del programa presidencial de Franco Parisi para acercarse a sus votantes y a los adherentes del Partido de la Gente a sólo dos semanas del balotaje. No obstante, recalcó que este acercamiento no es una justificación por la deuda del ex candidato presidencial. “Una cosa es que haya una autoridad o un aspirante a ser autoridad pública del país que no pague la pensión alimenticia y otra cosa distinta son las razones por las cuales sus votantes votaron por él. A esos votantes hay que hablarles. Nosotros estamos tratando de convocarlos. También incorporamos algunos elementos de las propuestas programáticas como la baja de los sueldos de los altos cargos públicos, hemos planteado la necesidad de terminar con los abusos de los bancos, y así una serie de cosas que están incorporadas en nuestra propuesta pero no así justificar de ninguna manera que haya una persona, sea quién sea, sea un candidato, sea una autoridad pública, sea una persona común y corriente que camina por la calle, que no pague su pensión alimenticia”, sostuvo la parlamentaria. Además, Karol Cariola recordó el avance legislativo en esta materia que permitió la promulgación de una modificación a la Ley 14.908 sobre el abandono de la familia y pago de pensiones alimenticias, y creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, que permitirá que las personas que adeuden este pago puedan ser perseguidos por la Ley de Violencia Intrafamiliar. “Hemos luchado mucho porque el pago de la pensión alimenticia sea efectivo. Hay una ley que salió hace poco de la cual yo soy autora, y se fusionaron siete leyes, para declarar el no pago reiterado de la pensión alimenticia como un acto de violencia intrafamiliar. Nosotros creemos que es un acto de violencia que afecta a los niños y niñas y también a las madres cuidadoras”, recalcó Kariola. Además, consultada sobre la posible participación del abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en el programa virtual de Franco Parisi, la parlamentaria sostuvo que es una decisión que se está evaluando por parte del equipo comunicacional y el comando del candidato, y su posible participación se enmarca en el contexto de conversación con el electorado del Partido de la Gente y no se relaciona con una justificación de esta deuda. “Si yo voy a un programa de radio o de televisión, y quien entrevista o es parte de ese programa es una persona que ha cometido un delito, una falta, o que no paga la pensión de alimentos de alguien, yo no voy a dejar de cuestionarlo por estar invitada a su programa de televisión, de radio o de YouTube. Al contrario, hay que diferenciar las cosas. No porque uno tenga críticas u opiniones claras respecto de lo que significa no pagar la deuda de pensión alimenticia, que nuestro candidato presidencial Gabriel Boric lo dijo claramente el otro día, que él no va a justificar jamás ni va a relativizar lo que significa no pagar la pensión alimenticia a los hijos e hijas. En eso yo creo que Franco Parisi ha cometido un error, y es un error del que él tiene que hacerse cargo, lo cual no podemos traspasárselo de ninguna manera a sus votantes, que son personas distintas que tomaron una opción en las urnas. Pero tratar de responsabilizar a los votantes de Franco Parisi de que él no haya pagado la pensión a mí no me parece que sea correcto”. Votación por el cuarto retiro: “El Gobierno nuevamente metió su mano negra” Además, la parlamentaria también abordó el rechazo del proyecto de ley que pretendía el cuarto retiro de fondos previsionales, y aseguró que “el Gobierno nuevamente metió su mano negra respecto de la votación de este cuarto retiro”, que ingresó el proyecto con Suma Urgencia en un escenario donde había parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, fuera de Chile por viajes de representación de la Cámara y con licencia médica, sumado al cambio discursivo de algunos parlamentarios de la derecha, lo que derivó en este escenario negativo. “Había mucha incertidumbre respecto a cómo iban a votar los diputados del oficialismo ante la presiones del Gobierno y de su candidato presidencial José Antonio Kast, y lamentablemente terminamos con un proyecto rechazado. Es muy lamentable, porque eso significa que muchas personas que estaban esperando este cuarto retiro no van a poder tenerlo, al menos por ahora, y eso es lamentable porque se trata de jugar, a mí parecer, con los anhelos de personas de requieren estos recurso para poder levantar sus pequeños emprendimientos, o que han tenido problemas económicos por mucho tiempo y significan una oxigenación o que han tenido que adquirir deudas y contaban con esta plata para poder pagarla”, manifestó Cariola. Además, también abordó el término del aporte del Estado a través de Ingreso Familiar de Emergencia durante el mes de diciembre y la desprotección que esta decisión significaría para las familias más vulnerables del país. En este contexto, Karol Cariola aseguró que ya solicitaron al Gobierno reconsiderar la medida para que en IFE siga siendo una opción durante los meses de enero, febrero y marzo para aquellas familias que aún siguen siendo afectadas por los afectos de la pandemia del Coronavirus. Incluso, sostuvo que aún existe la posibilidad de legislar una opción de un quinto proyecto de ley que permita el retiro de fondos a través de la voluntad de algunos parlamentarios y de la presión de las personas que necesitan los recursos, y señaló que “es lamentable que haya habido diputados que se hayan aprovechado del contexto electoral para aprobar, apoyar y decir en todos los medios de comunicación que estaban a favor de cuarto retiro para después darse vuelta la chaqueta y darle vuelta la espalda a la ciudadanía”, recalcó la diputada.

