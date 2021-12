a882260ceb

3f072f597f

Nacional Oposición critica rechazo del Gobierno a extender IFE universal Parlamentarios del sector acusan al Ejecutivo de negar "la sal y el agua" a los sectores más vulnerables de la población. Mientras el oficialismo instó al Ejecutivo a no cerrarse a esta posibilidad y apuntaron a la opción de delimitar el acceso al beneficio, aunque también destacaron la necesidad de incentivar la generación de empleos. Natalia Palma Lunes 6 de diciembre 2021 13:24 hrs. Me Gusta Compartir

Cerrando toda posibilidad, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, descartó extender el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, cuyo último pago se concretará este mes de diciembre. Esto, pese a la solicitud de diputados PPD al presidente Sebastián Piñera para extender el beneficio hasta marzo de 2022 y que surgió a un día de rechazarse en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. En entrevista con el programa Estado Nacional, el secretario de Estado comentó que “yo soy de los que cree que uno debe mantener la palabra empeñada y ellos fueron los mismos que nos dijeron que tenía que ser hasta diciembre y que luego entonces no iba más” y añadió que “decir hoy día gástate otros tres mil y tantos millones de dólares más ¿Quién es el que paga esa cuenta al final? Es el próximo Gobierno”. Además, comentó que “lo que hemos conversado el IFE Universal tal como nosotros planteamos y los parlamentarios votaron exactamente eso, era hasta diciembre (…) hasta marzo, la idea es reemplazar el IFE Universal con el IFE Laboral”, siendo esta última medida un incentivo para que trabajadoras y trabajadores se empleen formalmente. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, expresó que en relación a lo propuesto por parlamentarios de oposición “estamos haciendo todos los esfuerzos por recuperar los empleos y desde ese punto de vista estamos en un escenario muy distinto a junio pasado (…) tenemos que ir normalizando nuestras políticas públicas y el IFE Universal va más bien en retirada”, dijo en conversación con Tele13 Radio. Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, consideró que “esta posibilidad de ampliar el IFE Universal por más tiempo es bastante difícil, ya que es una atribución exclusiva del Ejecutivo y, en diversas ocasiones, diversas autoridades de Gobierno han manifestado que no se va a continuar con el IFE Universal”. Por ello, el parlamentario dijo “quiero manifestar que todo lo que tiene que ver con retiros de AFP como también con ampliar el IFE Universal probablemente van a ser materia que deberá abordar el próximo Gobierno”. El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, cuestionó esta determinación y señaló que “el Gobierno le niega la sal y el agua a los sectores medios y vulnerables de nuestro país. Está siendo indolente con las familias chilenas, estamos en un proceso de reactivación. Necesitamos el último empujón, la última mano amiga, la última ayuda del Estado para las familias chilenas, para que puedan pagar deudas, para que puedan emprender y para que puedan volver a la normalidad”. “¿Y el Gobierno qué hace? Echa abajo el proyecto de cuarto retiro por un lado y, por el otro, nos niega la posibilidad de extender el IFE Universal hasta marzo” acusó Soto, llamando al mandatario y a las autoridades “a no ser indolentes” y que no “les den la espalda” a la ciudadanía. En Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán, instó al Gobierno a no cerrarse a ampliar la medida y apuntó a la opción de delimitar el acceso al beneficio. En ese sentido, el legislador sostuvo que “hay que evaluar la extensión del IFE, más allá de que la extensión del ILE es muy buena y es el camino correcto, pero ya que no salió el cuarto retiro y había muchas familias expectantes, que tienen una necesidad económica y que no tienen muchas alternativas, hay que evaluar la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia y en eso el Gobierno no se puede cerrar de buenas a primeras”. “No estoy diciendo que se tenga que necesariamente hacer, ni tampoco que tenga que ser universal como está funcionando ahora, esas son decisiones que tiene que ir tomando el Gobierno, pero es importante que se abran a esta posibilidad”. Mientras el jefe de bancada RN, el diputado Leopoldo Pérez, se mostró contrario a esta idea y planteó que “el IFE fue aprobado y siempre se supo que el beneficio era hasta septiembre de 2021; sin embargo, el presidente Piñera, extendió el pago hasta diciembre, entendiendo las necesidades económicas de miles de familias”. Además, afirmó que “las condiciones económicas del país requieren mayores personas contratadas formalmente y la pandemia está en un nivel absolutamente distinto, un IFE universal no se justifica”. Por lo que llamó a los diputados del PPD a apurar la aprobación de la reforma de pensiones que está en el Senado y a no torpedear la ley corta para los actuales jubilados. En tanto, el diputado UDI, Sergio Gahona, expresó que “para toda la gente sería lo más deseado que efectivamente se pudiera extender el IFE Universal; sin embargo, esto tiene un costo relevante para el Fisco y el Gobierno lo que ha hecho es cumplir con su palabra, mantenerlo hasta diciembre y reemplazarlo por el IFE Laboral. Lo que tenemos que hacer es incentivar la generación de empleos de tal manera de ir recuperando la economía”. “El IFE Universal lo que hace es ayudar de manera puntual y me parece que el tiempo ya entregado es lo razonable para no afectar las políticas públicas de largo plazo, sobre todo en materia fiscal, y en materia también de no dejarle mochilas al próximo Gobierno”, puntualizó Gahona.

Cerrando toda posibilidad, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, descartó extender el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, cuyo último pago se concretará este mes de diciembre. Esto, pese a la solicitud de diputados PPD al presidente Sebastián Piñera para extender el beneficio hasta marzo de 2022 y que surgió a un día de rechazarse en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. En entrevista con el programa Estado Nacional, el secretario de Estado comentó que “yo soy de los que cree que uno debe mantener la palabra empeñada y ellos fueron los mismos que nos dijeron que tenía que ser hasta diciembre y que luego entonces no iba más” y añadió que “decir hoy día gástate otros tres mil y tantos millones de dólares más ¿Quién es el que paga esa cuenta al final? Es el próximo Gobierno”. Además, comentó que “lo que hemos conversado el IFE Universal tal como nosotros planteamos y los parlamentarios votaron exactamente eso, era hasta diciembre (…) hasta marzo, la idea es reemplazar el IFE Universal con el IFE Laboral”, siendo esta última medida un incentivo para que trabajadoras y trabajadores se empleen formalmente. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, expresó que en relación a lo propuesto por parlamentarios de oposición “estamos haciendo todos los esfuerzos por recuperar los empleos y desde ese punto de vista estamos en un escenario muy distinto a junio pasado (…) tenemos que ir normalizando nuestras políticas públicas y el IFE Universal va más bien en retirada”, dijo en conversación con Tele13 Radio. Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, consideró que “esta posibilidad de ampliar el IFE Universal por más tiempo es bastante difícil, ya que es una atribución exclusiva del Ejecutivo y, en diversas ocasiones, diversas autoridades de Gobierno han manifestado que no se va a continuar con el IFE Universal”. Por ello, el parlamentario dijo “quiero manifestar que todo lo que tiene que ver con retiros de AFP como también con ampliar el IFE Universal probablemente van a ser materia que deberá abordar el próximo Gobierno”. El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, cuestionó esta determinación y señaló que “el Gobierno le niega la sal y el agua a los sectores medios y vulnerables de nuestro país. Está siendo indolente con las familias chilenas, estamos en un proceso de reactivación. Necesitamos el último empujón, la última mano amiga, la última ayuda del Estado para las familias chilenas, para que puedan pagar deudas, para que puedan emprender y para que puedan volver a la normalidad”. “¿Y el Gobierno qué hace? Echa abajo el proyecto de cuarto retiro por un lado y, por el otro, nos niega la posibilidad de extender el IFE Universal hasta marzo” acusó Soto, llamando al mandatario y a las autoridades “a no ser indolentes” y que no “les den la espalda” a la ciudadanía. En Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán, instó al Gobierno a no cerrarse a ampliar la medida y apuntó a la opción de delimitar el acceso al beneficio. En ese sentido, el legislador sostuvo que “hay que evaluar la extensión del IFE, más allá de que la extensión del ILE es muy buena y es el camino correcto, pero ya que no salió el cuarto retiro y había muchas familias expectantes, que tienen una necesidad económica y que no tienen muchas alternativas, hay que evaluar la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia y en eso el Gobierno no se puede cerrar de buenas a primeras”. “No estoy diciendo que se tenga que necesariamente hacer, ni tampoco que tenga que ser universal como está funcionando ahora, esas son decisiones que tiene que ir tomando el Gobierno, pero es importante que se abran a esta posibilidad”. Mientras el jefe de bancada RN, el diputado Leopoldo Pérez, se mostró contrario a esta idea y planteó que “el IFE fue aprobado y siempre se supo que el beneficio era hasta septiembre de 2021; sin embargo, el presidente Piñera, extendió el pago hasta diciembre, entendiendo las necesidades económicas de miles de familias”. Además, afirmó que “las condiciones económicas del país requieren mayores personas contratadas formalmente y la pandemia está en un nivel absolutamente distinto, un IFE universal no se justifica”. Por lo que llamó a los diputados del PPD a apurar la aprobación de la reforma de pensiones que está en el Senado y a no torpedear la ley corta para los actuales jubilados. En tanto, el diputado UDI, Sergio Gahona, expresó que “para toda la gente sería lo más deseado que efectivamente se pudiera extender el IFE Universal; sin embargo, esto tiene un costo relevante para el Fisco y el Gobierno lo que ha hecho es cumplir con su palabra, mantenerlo hasta diciembre y reemplazarlo por el IFE Laboral. Lo que tenemos que hacer es incentivar la generación de empleos de tal manera de ir recuperando la economía”. “El IFE Universal lo que hace es ayudar de manera puntual y me parece que el tiempo ya entregado es lo razonable para no afectar las políticas públicas de largo plazo, sobre todo en materia fiscal, y en materia también de no dejarle mochilas al próximo Gobierno”, puntualizó Gahona.