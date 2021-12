Carrera presidencial avanza entre el “renovado” programa de Kast y el despliegue territorial de Boric

Esta mañana el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó su Programa de Gobierno luego de los ajustes realizados, según dijo, en conjunto con los partidos de Chile Vamos, parlamentarios del sector y expertos de centros de estudios. En lo que denominó como su “plan para el futuro”, el ex diputado aseguró que “todo nuestro plan de gobierno gira en torno a la persona. El Estado está al servicio de la persona, no como quieren plantear algunos que es la persona al servicio del Estado”. Los nueve títulos del nuevo Programa de Gobierno son Chile en paz y orden; A recuperar la economía de Chile; Ciudad, barrio y comunidad; Educación; Salud; Chile más accesible; Atrévete con la cultura; Mujer; y Medio Ambiente. En esa línea, el candidato republicano detalló los cinco ejes fundamentales del texto de 58 páginas. “El primero es recuperar la paz, el orden y el Estado de derecho para que en Chile volvamos a recuperar la senda del progreso y la tranquilidad”, expuso. “Un segundo eje, recuperar la economía para que haya más trabajo, mejores sueldos y recursos que permitan resolver todos los problemas sociales sociales que tenemos pendientes”, agregó Kast. El tercer punto, se refiere a “garantizar una vida digna que tiene como base a la persona, no la economía ni al Estado, para que cada uno cuente con lo que sea necesario en temas de salud, educación, cultura y vivienda, como condiciones mínimas para esa vida digna”. En un cuarto eje, Kast llamó a “asumir un conjunto de medidas para enfrentar el cambio climático y la sequía (…) para enfrentar con todas nuestras fuerzas una batalla épica en contra de la desertificación”, y finalmente, el quinto eje de su nuevo programa se refiere a los derechos de las mujeres que, según su anuncio, fija su prioridad “en la mujer chilena”. En esa línea, sostuvo que “tendremos que fijar normas claras que se dé ese respeto hacia la mujer y que ella pueda desplegar su desarrollo integral como mujer en todos los ámbitos”. Además, en una nueva propuesta se encuentra instaurar permanentemente un comité de seguridad; modernizar las policías; y reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros aspectos. En ese contexto, Kast se hizo cargo de las críticas a su primer texto programático y señaló que “no cabe duda de que él recogió en lo esencial los anhelos e inquietudes de los chilenos, lo que explica el apoyo que le dieron en las urnas. Pero dijimos que era perfectible y hemos procurado no sólo corregir sus errores, sino que enriquecerlo con las ideas y propuestas de los candidatos, partidos e independientes que se han unido”. Una propuesta que sigue sin convencer No obstante, más allá de los cambios presentados durante esta jornada, José Antonio Kast mantiene la construcción de zanjas en los pasos fronterizos a fin de controlar la migración, y pretende establecer un estatuto de expulsión de “inmigrantes ilegales” y reforzar los puestos de control fronterizo. En ese contexto, los cambios en el Programa de Gobierno del abanderado del Frente Social Cristiano siguen sin convencer a representantes de la oposición. Para el diputado independiente Pablo Vidal, los cambios anunciados por Kast siguen en la línea del cambio discursivo ya que, a su juicio, la mesura va por las cifras entregadas en las últimas encuestas que reflejan una pérdida de votos. “Esta nueva versión del programa de José Antonio Kast parece ser simplemente de oportunismo electoral tratando de quedar bien con las encuestas porque hemos visto cómo ha actuado en el pasado, en las escasas ocasiones que fue al Congreso a hacer su pega. Él votó en contra de la mujer, en contra del medio ambiente, él votó en contra de la Ley Cholito. Votó a favor del lucro. Que hoy día él haya sido capaz, incluso, de relativizar la deuda de Franco Parisi tratando de congraciarse con él y sus electores demuestra el tipo de persona que es, y no resulta honesto en esta nueva versión del programa donde trata de hacer cambios en 180 grados en materias que había comprometido de cara la primera vuelta”, sostuvo Vidal. Similar opinión tiene el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien duda de la aparición de este nuevo Programa de Gobierno a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, ya que este es un texto “que no tiene nada que ver, que está en las antípodas con el programa original y puro, que mejor representaba los principios y convicciones del mundo del Partido Republicano y José Antonio Kast” y sostuvo que el historial político del presidenciable se contradice con lo presentado en esta jornada. “Las diferencias son sustantivas, un ropaje nuevo y distinto al que tuvo en la primera vuelta presidencial. La pregunta que todos tenemos que hacernos es si eso es creíble o no, si la ciudadanía va a valorar este ejercicio de transformación como algo legítimo o simplemente va a notar la diferencia entre el candidato de primera vuelta y el de segunda vuelta. A mí me parece que, no obstante estos ropajes nuevos programáticos, la mona aunque se vista de seda, mona queda, y nadie va a creer realmente este cambio en su plan de Gobierno a una persona que tiene una trayectoria tan clara como José Antonio Kast en torno a una regresión valórica, a una baja valorización del rol de la mujer en el siglo 21, un cuestionamiento permanente a las políticas nacionales y mundiales de derechos humanos, y una política neoliberal extrema centrada en generar negocios y el crecimiento de una minoría de este país como fuente primaria de crecimiento social. A mí no me convence”, recalcó el parlamentario. Boric por reunión con líderes religiosos: “No venimos a cerrar colegios, a imponer una visión de la fe, sino a escuchar, unir y convocar” Mientras tanto, durante la mañana de este martes, el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sostuvo una reunión con líderes de las iglesias evangélicas y protestantes en dependencias del Consejo de Unidades Pastorales de Santiago y Televisión Nacional Evangélica, ubicado en el centro de Santiago. En dicha instancia, conversaron sobre el rol de las iglesias en su Programa de Gobierno definitivo que será presentado en los próximos días. Luego del encuentro, el presidenciable señaló que la conversación con los líderes religiosos “ha sido muy fructífera y ha ayudado a despejar mitos. Acá no venimos a cerrar colegios, a imponer una visión del mundo y de la fe, sino venimos a escuchar, a unir y a convocar. Estoy muy contento de esta sana, respetuosa y honesta conversación, y creo que vamos a poder seguir avanzando y nos hemos comprometido en el principio de no discriminación en las diferentes manifestaciones de la fe por parte de un Estado laico”, expresó Boric. Chile es un Estado laico y nosotros creemos en la libertad de culto y respeto a las manifestaciones de fe. Agradecemos la invitación del mundo evangélico a este encuentro de diálogo, porque existen diferencias y eso es lo que enriquece nuestro país.⁰

¡Por un Chile mejor, vota 1! pic.twitter.com/QD6zsF1T5e — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 7, 2021 Además, consultado por la preocupación que ha surgido por parte de las organizaciones religiosos en el marco de su alianza con el Partido Comunista, Gabriel Boric aseguró que él mantendrá su independencia política respecto al partido y pidió no instalar miedos. “Ese permanente fantasma que se busca instalar me parece que no se corresponde con la realidad. El Partido Comunista es uno más en nuestra alianza, tal como lo es Revolución Democrática, Convengencia Social, Comunes y el Partido Regionalista Verde Social. Por lo tanto, los llamo a no tratar de instalar esos miedos, hablemos con la verdad, con lo que nosotros estamos planteando”, sostuvo Boric. “No le tengan miedo a nuestra alianza ni a nuestros aliados en el Gobierno. Soy una persona con independencia evidente, creo que lo he demostrado en momentos difíciles (…) Creo haber demostrado, y que eso sea un precedente para ustedes, de que yo no me someto a presiones. Actúo en función de principios y convicciones”, agregó el candidato de Apruebo Dignidad. Durante esta tarde, Gabriel Boric viajó hasta la Región de O’Higgins para recorrer las comunas de Rancagua, San Fernando y Peralillo. En este despliegue territorial, el abanderado de Apruebo Dignidad se reunirá con comunidades y trabajadores del mundo agro para presentar el Plan Rural de su Programa de Gobierno. Incluso, se espera que en los próximos días viaje al norte del país, en el marco de la campaña nacional ‘Un millón de puertas abiertas por Boric’. En esa línea, desde el comando aseguran que los cambios realizados al Programa de Gobierno, por nuevos actores que apoyan al abanderado, estarán listos durante esta jornada “con estas adiciones y fortalecimientos terminado”, sostuvo Lucía Dammert, vocera de campaña.

