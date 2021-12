cac942488d

Nacional Pedro Aznar envía carta de amor urgente a dos semanas de la elección presidencial en Chile El artista argentino señala en un texto grabado en video que los chilenos no pueden cambiar "los logros de tu pueblo valiente por la cobardía de los mercaderes de un sueño acuñado en brillos falsos". Diario Uchile Martes 7 de diciembre 2021 10:53 hrs.

“Todos hemos celebrado tu despertar querido Chile. No te duermas ahora en la fiebre fatal de una pesadilla”, sostiene en su “Carta de amor urgente a la tierra de mis hermanos”, escrita y grabada en un video por el destacado compositor argentino Pedro Aznar. El texto del cantautor señala: “Columna vertebral de la América del Sur

erguida de tus pies en los cielos

hasta tu frente en los desiertos,

besada por el mar

y acunada por gigantes minerales. No me defraudes No a mí, extranjero en los papeles

que no puede ni debe exigirte nada. No me defraudes a mí cantor,

a mí, buceador de la palabra.

No tú, tierra de poetas. Si alguien no puede permitirse olvidar

el dolor de sus hijos,

el llanto de sus hijas

es un suelo donde crecen los mejores versos. Un canto de sirena

pretende arrastrar tu nave

hacia las piedras del odio,

de la separación,

de la necia negación

de un pasado de sangre

que dejaría la puerta abierta

a que se repitiera el abismo. El mundo endureció su corazón

y el lucro deja morir a la intemperie

a la súplica del hambre,

a los ojos sin abrigo

a la mano ajada por el frío de la indiferencia. No tú, tierra de poetas.

No nos defraudes. No des vuelta la cara

al fuego de un corazón abierto,

a la hermandad esencial,

al reconocimiento de la dignidad intrínseca,

a la igualdad garantizada en el amor,

al derecho a ser único e irrepetible,

a la libertad de poder ser

todos juntos y diversos,

en el ejercicio pleno de la democracia,

esa palabra pequeñita

que los oportunistas del desencanto

soportan de mal grado

como si fuera un lastre

de tiempos superados. Esa grandiosa palabra

lleva en su vientre

la única música digna de lo por venir. Tú, tierra de poetas

lo sabes de sobra. No cambies los logros

de tu pueblo valiente

por la cobardía de los mercaderes

de un sueño

acuñado en brillos falsos.

No derrames tu vino

a los pies de un ídolo inhumano. Todos hemos celebrado tu despertar,

querido Chile.

No te duermas ahora

en la fiebre fatal

de una pesadilla.

