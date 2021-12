Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, presenta querella contra ex edil Cathy Barriga por fraude al Fisco

La acción judicial se enmarca en “la convicción de que la cultura del despilfarro, las irregularidades y la destrucción del municipio no pueden quedar impunes” luego de una investigación que reflejó un millonario déficit de más de 21 mil millones de pesos.

Esta mañana, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó la información entregada durante la noche del domingo a través de su cuenta de Twitter sobre la presentación de una querella en contra de la ex jefa de ese municipio ligada a la UDI, Cathy Barriga, por el delito de fraude al Fisco avaluado en una cifra que supera los 21 mil millones de pesos. “Después de un proceso bastante responsable y riguroso de estudio de la situación municipal que duró más de 5 meses, el día de ayer hemos decidido interponer una querella por fraude al Fisco en contra de la ex alcaldesa de la Municipalidad de Maipú y todos quienes resulten responsables del perjuicio de más de 21 mil millones de pesos a esta municipalidad”, expuso el edil. Tras 5 meses de una rigurosa revisión de lo ocurrido en @Muni_Maipu por parte de equipos especializados, hemos presentado una querella por fraude al fisco contra la ex alcaldesa y quienes resulten responsables. Los costos de la corrupción no los pueden pagar los vecin@s de Maipú. — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) December 9, 2021 No obstante, Vodanovic aclaró que la presentación de esta querella “no busca generar acciones judiciales desmedidas, sino que estamos haciendo lo que como gestión nos corresponde que es ajustarnos a derecho y buscar justicia. El perjuicio de más de 21 mil millones de pesos en una municipalidad es meterle la mano al bolsillo a las personas más pobres de nuestra comuna, que más necesitan de una municipalidad. No es justo que la cuenta de la fiesta que acá existió durante más de cuatro años, hoy día la estén pagando vecinas y vecinos y trabajadores y trabajadoras municipales”, señaló. En esa línea, Tomás Vodanovic sostuvo que la querella consta de tres pilares fundamentales, y que el primero de ellos “es que la ex alcaldesa generó un mecanismo interno para defraudar las arcas municipales traspasando competencias de la Dirección de Administración y Finanzas a direcciones que eran de su exclusiva confianza, lo que le permitió idear un mecanismo de defraude”. Un segundo hecho que consideraron una falta es que la ex administración “generaba una sobreestimación de los ingresos municipales sistemáticamente y año a año en miles de millones de pesos, lo que hacía construir un presupuesto que era totalmente artificial, disponiendo de recursos que no existían”, agregó. Por último, aseguró que el tercer punto de la acción judicial se basa en “la adulteración de documentos contables, en específico, de los certificados de disponibilidad presupuestaria, que es básicamente la certificación que el municipio cuenta con los recursos para generar compras pero, al ser adulterados, se generaban recursos artificiales y se comprometían contratos que luego el municipio no iba a poder costear, generando gastos y muchas veces beneficios sociales que después no podían ser costeados y lo único que hacían era incrementar un déficit municipal que hoy día nos tiene pagando deudas permanentemente”. Incluso, el edil puntualizó que “la cifra final es mayor, ya que no se incluyen ahí, entre otras cosas, montos asociados a la falta de inversión en el plan de desarrollo de SMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), que sufrió abandono durante 4 años”. Además, Vodanovic explicó que la ex edil “evidentemente no operó sola”, y por esa razón la querella fue presentada en contra de todas las personas que resulten responsables de este eventual fraude al Fisco. “Acá la primera responsabilidad la tiene la ex alcaldesa porque fue la que mediante Decreto Alcaldicio, a tres días de asumir, ideó todo el sistema que permitió generar el desfalco municipal que vimos en nuestras finanzas. Hay funcionarios que ya se fueron del municipio y otros que aún permanecen en ejercicio que pueden haber sido parte, y por esa razón hoy día la querella queda abierta no sólo a Cathy Barriga, sino a todos y todas quienes puedan resultar responsables y ese va a ser deber del Ministerio Público de poder determinarlo”, recalcó el alcalde de Maipú. “No hay recursos para generar programas de ayuda social. No hay recursos para contratar profesionales. La limitante financiera va a marcar nuestra gestión los próximos cuatro años. Esa es una realidad de la cual estamos dispuesto de hacernos cargo, pero creemos que es justo que los responsables de esa situación paguen por ello porque, hasta el día de hoy, los únicos y las únicas que están pagando los costos son los vecinos y vecinas de la comuna”, concluyó Vodanovic. Por su parte, la dirigenta social, Marcela González, apoyó la presentación de esta acción “porque durante cuatro años se gastaron dineros que eran de todos los vecinos para arreglar calles y veredas, y al final nosotros estamos pagando este costo. Se botó plata en fiestas, en peluches y en tonterías. Necesitamos ayuda, que se lleve a cabo por justicia para Maipú. Merecemos vivir con dignidad y que nunca más Maipú sufra lo que está sufriendo”, sostuvo. Además, el abogado penalista y querellante en esta causa, José Pedro Silva, aseguró que los diversos mecanismos que se utilizaron, entre ellos la adulteración de los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, reflejan que “eventualmente podría existir un delito de malversación de fondos que hayan ido a parar a patrimonio de personas naturales pero que hoy día, dada la etapa procesal en que nos encontramos, no somos capaces de afirmarlo sino que el Ministerio Público va a ser el encargado de dilucidar en la investigación si ese dinero fue desviado a cuentas personales de la ex alcaldesa o de personas cercanas a su gestión”. En ese sentido, Silva puntualizó que eventualmente el monto defraudado podría superar los 37 mil millones de pesos, ya que la actual Administración Municipal informó que actualmente existe un déficit de 16 mil millones “que hoy día no hay para pagar de aquí a fin de año”, y explicó que, en la presentación de la querella, se encargaron al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones diligencias para corroborar el perjuicio exacto causado a la Municipalidad de Maipú. Por otro lado, el jurista señaló que, a raíz del monto económico de este eventual fraude, las penas establecidas por el Código Procesal Penal son las más altas que son desde 5 años y un día a 15 años de pena efectiva de privación de libertad, y una multa de la mitad del perjuicio causado al patrimonio fiscal y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, la diputada de Comunes por el distrito 8 y circunscripción a la que pertenece la comuna de Maipú, Claudia Mix, manifestó su apoyo a la presentación de esta acción judicial, y aseguró que “lo denunciado ayer en el reportaje de Canal 13 es gravísimo. De acuerdo a los antecedentes entregados, la ex alcaldesa de Maipú habría ideado e implementado diversos mecanismos para defraudar el patrimonio municipal, dejando sin recursos al municipio y afectando, considerablemente, la calidad de vida de las y los vecinos de la comuna”. “Espero que la justicia actúe prontamente”, subrayó la parlamentaria.

Esta mañana, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó la información entregada durante la noche del domingo a través de su cuenta de Twitter sobre la presentación de una querella en contra de la ex jefa de ese municipio ligada a la UDI, Cathy Barriga, por el delito de fraude al Fisco avaluado en una cifra que supera los 21 mil millones de pesos. “Después de un proceso bastante responsable y riguroso de estudio de la situación municipal que duró más de 5 meses, el día de ayer hemos decidido interponer una querella por fraude al Fisco en contra de la ex alcaldesa de la Municipalidad de Maipú y todos quienes resulten responsables del perjuicio de más de 21 mil millones de pesos a esta municipalidad”, expuso el edil. Tras 5 meses de una rigurosa revisión de lo ocurrido en @Muni_Maipu por parte de equipos especializados, hemos presentado una querella por fraude al fisco contra la ex alcaldesa y quienes resulten responsables. Los costos de la corrupción no los pueden pagar los vecin@s de Maipú. — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) December 9, 2021 No obstante, Vodanovic aclaró que la presentación de esta querella “no busca generar acciones judiciales desmedidas, sino que estamos haciendo lo que como gestión nos corresponde que es ajustarnos a derecho y buscar justicia. El perjuicio de más de 21 mil millones de pesos en una municipalidad es meterle la mano al bolsillo a las personas más pobres de nuestra comuna, que más necesitan de una municipalidad. No es justo que la cuenta de la fiesta que acá existió durante más de cuatro años, hoy día la estén pagando vecinas y vecinos y trabajadores y trabajadoras municipales”, señaló. En esa línea, Tomás Vodanovic sostuvo que la querella consta de tres pilares fundamentales, y que el primero de ellos “es que la ex alcaldesa generó un mecanismo interno para defraudar las arcas municipales traspasando competencias de la Dirección de Administración y Finanzas a direcciones que eran de su exclusiva confianza, lo que le permitió idear un mecanismo de defraude”. Un segundo hecho que consideraron una falta es que la ex administración “generaba una sobreestimación de los ingresos municipales sistemáticamente y año a año en miles de millones de pesos, lo que hacía construir un presupuesto que era totalmente artificial, disponiendo de recursos que no existían”, agregó. Por último, aseguró que el tercer punto de la acción judicial se basa en “la adulteración de documentos contables, en específico, de los certificados de disponibilidad presupuestaria, que es básicamente la certificación que el municipio cuenta con los recursos para generar compras pero, al ser adulterados, se generaban recursos artificiales y se comprometían contratos que luego el municipio no iba a poder costear, generando gastos y muchas veces beneficios sociales que después no podían ser costeados y lo único que hacían era incrementar un déficit municipal que hoy día nos tiene pagando deudas permanentemente”. Incluso, el edil puntualizó que “la cifra final es mayor, ya que no se incluyen ahí, entre otras cosas, montos asociados a la falta de inversión en el plan de desarrollo de SMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), que sufrió abandono durante 4 años”. Además, Vodanovic explicó que la ex edil “evidentemente no operó sola”, y por esa razón la querella fue presentada en contra de todas las personas que resulten responsables de este eventual fraude al Fisco. “Acá la primera responsabilidad la tiene la ex alcaldesa porque fue la que mediante Decreto Alcaldicio, a tres días de asumir, ideó todo el sistema que permitió generar el desfalco municipal que vimos en nuestras finanzas. Hay funcionarios que ya se fueron del municipio y otros que aún permanecen en ejercicio que pueden haber sido parte, y por esa razón hoy día la querella queda abierta no sólo a Cathy Barriga, sino a todos y todas quienes puedan resultar responsables y ese va a ser deber del Ministerio Público de poder determinarlo”, recalcó el alcalde de Maipú. “No hay recursos para generar programas de ayuda social. No hay recursos para contratar profesionales. La limitante financiera va a marcar nuestra gestión los próximos cuatro años. Esa es una realidad de la cual estamos dispuesto de hacernos cargo, pero creemos que es justo que los responsables de esa situación paguen por ello porque, hasta el día de hoy, los únicos y las únicas que están pagando los costos son los vecinos y vecinas de la comuna”, concluyó Vodanovic. Por su parte, la dirigenta social, Marcela González, apoyó la presentación de esta acción “porque durante cuatro años se gastaron dineros que eran de todos los vecinos para arreglar calles y veredas, y al final nosotros estamos pagando este costo. Se botó plata en fiestas, en peluches y en tonterías. Necesitamos ayuda, que se lleve a cabo por justicia para Maipú. Merecemos vivir con dignidad y que nunca más Maipú sufra lo que está sufriendo”, sostuvo. Además, el abogado penalista y querellante en esta causa, José Pedro Silva, aseguró que los diversos mecanismos que se utilizaron, entre ellos la adulteración de los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, reflejan que “eventualmente podría existir un delito de malversación de fondos que hayan ido a parar a patrimonio de personas naturales pero que hoy día, dada la etapa procesal en que nos encontramos, no somos capaces de afirmarlo sino que el Ministerio Público va a ser el encargado de dilucidar en la investigación si ese dinero fue desviado a cuentas personales de la ex alcaldesa o de personas cercanas a su gestión”. En ese sentido, Silva puntualizó que eventualmente el monto defraudado podría superar los 37 mil millones de pesos, ya que la actual Administración Municipal informó que actualmente existe un déficit de 16 mil millones “que hoy día no hay para pagar de aquí a fin de año”, y explicó que, en la presentación de la querella, se encargaron al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones diligencias para corroborar el perjuicio exacto causado a la Municipalidad de Maipú. Por otro lado, el jurista señaló que, a raíz del monto económico de este eventual fraude, las penas establecidas por el Código Procesal Penal son las más altas que son desde 5 años y un día a 15 años de pena efectiva de privación de libertad, y una multa de la mitad del perjuicio causado al patrimonio fiscal y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, la diputada de Comunes por el distrito 8 y circunscripción a la que pertenece la comuna de Maipú, Claudia Mix, manifestó su apoyo a la presentación de esta acción judicial, y aseguró que “lo denunciado ayer en el reportaje de Canal 13 es gravísimo. De acuerdo a los antecedentes entregados, la ex alcaldesa de Maipú habría ideado e implementado diversos mecanismos para defraudar el patrimonio municipal, dejando sin recursos al municipio y afectando, considerablemente, la calidad de vida de las y los vecinos de la comuna”. “Espero que la justicia actúe prontamente”, subrayó la parlamentaria.