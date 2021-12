Profesores de la Universidad de Chile contra Azul Azul: propondrán una gestión diferente para la “U”

A través de un comunicado, académicos de la Universidad de Chile anunciaron que se creará un grupo de trabajo para barajar distintas opciones de gestión del Club Universidad de Chile, esto, ante el fracaso que ha tenido la sociedad anónima Azul Azul. “Comunicamos la decisión de formar un grupo de trabajo constituido por integrantes de nuestra casa de estudios, con el propósito de aunar voluntades y evaluar en conjunto la viabilidad de desarrollar modos alternativos de gestionar el club deportivo. Todo esto, con el fin de recuperar la U para su hinchada y la Universidad. Esto implica promover cambios en los actuales estatutos, en consonancia con lo propuesto por el Rector Vivaldi, o incluso evaluar la viabilidad de un sistema de gestión completamente nuevo. En cualquier caso, el futuro del club ha de conducirse atendiendo a los principios que han guiado el quehacer de la Universidad de Chile y que claramente la concesionaria Azul Azul S.A. no ha sabido comprender”, se lee en el texto. “Quienes suscribimos este comunicado, profesores y profesoras de la Universidad de Chile, manifestamos nuestro rechazo a la gestión de la concesionaria Azul Azul S.A., que no solo es responsable de la pésima gestión deportiva que ha tenido al equipo masculino peleando por no descender por tres años consecutivos, si no que además le ha faltado el respeto a nuestra casa de estudios al presentar respuestas parciales, insatisfactorias y poco claras respecto a las múltiples inquietudes que, en numerosas oportunidades, el Rector Vivaldi e integrantes del estamento académico les hemos planteado”, expresa la declaración. “Esto último refleja una clara tendencia en la forma de actuar de la S.A., dándole la espalda a nuestra casa de estudios y a la hinchada, demostrando un desconocimiento total de la importancia que el club ha tenido en la historia de nuestro país y lo que significa ser de la U para millones de personas en Chile. Al mismo tiempo, el paupérrimo rendimiento deportivo, la falta de proyección de los jugadores formados en casa y la mercantilización de la relación entre el club y su gente, demuestran la incapacidad de Azul Azul S.A. para hacerse cargo de la administración de un club de fútbol de primera división con el impacto social y mediático que tiene la Universidad de Chile”, agregan los académicos firmantes. Todo esto se da en el contexto de crisis del Club Universidad de Chile, donde este año apenas zafaron del descenso al igual que el 2019. De todas maneras, más allá de los resultados deportivos, las y los académicos aseguraron que la U debe “asumir el rol social y público que tiene nuestro club, con una gestión participativa e inclusiva, con transparencia administrativa, y sobre todo respetando nuestra historia”. Quienes firman el texto son: Daniel Opazo Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Rodolfo Sapiains Ciencias Sociales

Rodrigo Cornejo Ciencias Sociales

José Jara Facultad de Odontología

Klaudio Duarte Quapper Facultad de Ciencias Sociales

Javier A. Simonetti Facultad de Ciencias

Audrey Grez Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Claudio Pastenes Facultad de Ciencias Agronómicas

Pablo Lavín Acevedo Facultad de Medicina

Eduardo Donoso C. Fac. de Ciencias Físicas y Matermáticas

Francisco Pino Facultad de Economía y Negocios

Mauricio Galleguillos Facultad de Ciencias Agronómicas

Roberto Pantoja Facultad de Odontología

Jorge Amaya CMM – Centro de Modelamiento Matemático

Pablo Sarricolea Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Nicolás Angelcos Facultad de Ciencias Sociales

Andres Weil Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Mauricio Tapia Rodríguez Facultad de Derecho

José Sánchez Facultad de Derecho

Andrea Greibe Facultad de Ciencias Sociales

Jose Antonio De Frutos Facultad de Arquitectura y Urbanismo

André Rubio Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Alejandro Escobar Facultad de Odontología

Ricardo Vásquez Facultad de Medicina

Martín Ferrari Facultad de Economía y Negocios

Enrique Manzur M. Facultad de Economía y Negocios

Eliecer Maluenda Facultad de Medicina

roberto alvarez Facultad de Economía y Negocios

Oscar Landerretche Moreno Facultad de Economía y Negocios

Carlos Muñoz Facultad de Ciencias Agronómicas

Nancy Abusada Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Rodrigo Chauriye Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Sergio Celis Fac. de Ciencias Físicas y Matermáticas

Pedro Maldonado Facultad de Medicina

Mario Acuña Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Francisco Hervé Fac. de Ciencias Físicas y Matermáticas

