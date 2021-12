Teatro Universidad de Chile reabre sus puertas con presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional

Luego de varios meses de actividades suspendidas, el Teatro Universidad de Chile retomará este sábado 11 de diciembre a las 13:15 horas sus funciones presenciales con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Esta presentación marcará un hito para el conjunto fundado en 1941. Esto, ya que, durante los últimos meses, la agrupación sinfónica grabó sus conciertos para, posteriormente, transmitirlos a través de CEAC TV, actuando sólo en dos ocasiones en el Teatro Municipal de Las Condes. Diego Matte, director del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), manifestó que la reapertura del espacio es un momento “importante” y “emotivo”, sobre todo, por la posibilidad que tendrá el público general de conocer la remodelación del espacio, trabajos que se ejecutaron durante el cierre del teatro y que consideran restauraciones a nivel de camarines, luminarias y baños, entre otros. “Esperamos que esta sea la primera de muchas más funciones que podamos seguir realizando. Hemos tenido que modificar nuestros horarios habituales de presentación para los días sábados a las 13:15, ya que los días viernes es muy difícil y también estamos planificando poder hacer en la semana, los días viernes, un concierto al mediodía para aprovechar los conciertos que semana a semana va preparando la Orquesta”, sostuvo el gestor cultural, indicando que la remodelación mejorará las condiciones de trabajo de todos los artistas que actúan en este escenario. Pero, ¿cómo se están preparando las y los músicos para este regreso?¿Cómo el conjunto vislumbra este encuentro con el público? Según Rodolfo Saglimbeni, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, entre las y los intérpretes de la agrupación existe mucha expectación respecto de esta jornada. “Esto va a representar un hito muy importante. Hace un par de semanas, tuvimos dos conciertos muy importantes y nos dimos cuenta de un detalle increíble: que a la Orquesta le hace falta un público y que al público le hace falta su Orquesta. Entonces, la expectativa de volver a nuestra casa, que es el Teatro Universidad de Chile, es muy grande”, dijo el maestro venezolano. En esta ocasión, el conjunto ofrecerá un ciclo de “Grandes Sinfonías Románticas”. Allí destacan piezas como Romeo y Julieta de Piotr Ilich Tchaikovsky y la Sinfonía N° 5 en Do menor, op. 67 de Ludwig van Beethoven, las que también podrán ser escuchadas por medio de la transmisión en directo de CEAC TV. Según indicó Rodolfo Saglimbeni, este programa no sólo busca estrechar lazos con el público cautivo de la agrupación, sino que también, llegar a nuevas audiencias. “Este concierto tiene esa característica de tener una de las sinfonías más conocidas de Beethoven, una sinfonía que expresa un drama a través de su primer movimiento y que, poco a poco, se transforma en marcha triunfal. Eso es lo que queremos sentir con este regreso: un regreso triunfal”, dijo el maestro. Luego de este sábado, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se preparará para dos presentaciones importantes: el concierto de Navidad del 18 de diciembre y la celebración de su aniversario en enero próximo. Luego, vendrán actuaciones en las Semanas Musicales de Frutillar. Según adelantó Saglimbeni, estas presentaciones serán mucho más acotadas que en otras oportunidades, producto de las restricciones sanitarias. No obstante, manifestó que, de aquí en adelante, la idea es proyectar un calendario con muchas más actividades presenciales. “Ahora, no es tan fácil programar, porque nos proyectamos hacia un futuro que tiende a ser normal, pero no lo es. Entonces, estamos preparando nuestra temporada y, próximamente, la estaremos anunciando”, adelantó el maestro. Las entradas para el concierto del próximo sábado 11 de diciembre ya están disponibles y tienen un valor de $10.000. Pueden ser adquiridas a través del sitio CEAC TV o vía transferencia bancaria (cuenta corriente 6564545-9 del Banco Santander. Universidad de Chile, R.U.T. 60.910.000-1, noemi.huaiquimil@uchile.cl). Más información aquí.

