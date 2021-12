Chile conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos entre peticiones de justicia y garantías de no repetición

Fue hace 73 años, el 10 de diciembre de 1948, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama los “derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. En esta Declaración, incluso, se establecen una serie de derechos y libertades fundamentales, y garantiza los derechos de toda persona en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia, origen nacional o étnico, sexo o religión, lengua u otra condición.

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un comunicado donde destacó la importancia de los Derechos Humanos en la equidad de oportunidades para superar las crisis que enfrenta la humanidad, ya que “la igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para que podamos superar este periodo de crisis mundial”, señaló Bachelet, y agregó que, en el contexto de la pandemia de Coronavirus, “los dos últimos años han demostrado, de manera muy dolorosa, el costo inaceptable que entraña el aumento de la desigualdad”.

Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su preocupación por los riesgos que corre la democracia en el mundo, ante el creciente extremismo y la autocracia, entre otras amenazas que podrían afectarla.

“Hoy, en este Día de los Derechos Humanos, me preocupan mucho los peligros que enfrentan nuestras sociedades. Los valores de la Ilustración son la piedra angular de las democracias modernas, pero en muchas partes del mundo vemos a personas alejándose de esos valores. Algunos parecen vivir en una era post ilustración”, expuso Guterres, y añadió que “la irracionalidad está ganando terreno. El populismo, el nativismo, la supremacía blanca y otras formas de racismo y extremismo están envenenando la cohesión social. La ciencia y la razón están bajo asedio”, lo que “está erosionando la confianza entre los pueblos y los líderes y las instituciones democráticas”.

En la misma línea, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, destacó que “lo más importante de la conmemoración de este día es generar la consciencia de que el respeto irrestricto a los derechos humanos debe ser la base de cualquier sociedad democrática”, y aseguró que la defensa por los derechos fundamentales, en medio de la campaña presidencial, necesita del compromiso de la sociedad para que estas violaciones no vuelvan a ocurrir en el territorio nacional.

“Creo que Chile está en un estado de avance de consolidación de la democracia cambiando la Constitución pinochetista que es profundamente violadora de los derechos de las personas. Pero en estas contradicciones de la vida, estamos ad portas de una segunda vuelta presidencial donde uno de los candidatos, el que representa a la extrema derecha, la posibilidad de su gobernanza se traduce en volver a vivir en Chile la violación sistemática de los derechos humanos, como la tortura, desapariciones, asesinatos, relegaciones, donde el valor de la vida es nada. Yo siempre digo que no es un día para reflexionar, es para actuar y es para comprometerse de verdad en que en Chile el nunca más debe ser un compromiso transversal de cada una y cada uno”, manifestó.

“Yo represento a una organización que lleva décadas luchando en contra de la impunidad y por el respeto a los derechos humanos. Hoy día llegamos al parlamento para que se ponga en el centro la palabra ‘respeto a los derechos humanos’, pero no como la moda que incluso aquellos que no tienen la estatura ética la usan, sino para de verdad asegurar que Chile sea un país que viva en base al respeto, defensa y promoción de estos derechos . Son tiempos esperanzadores, pero también son tiempos complejos. Espero que la esperanza sea lo que prime a partir del 19 de diciembre, y que continuemos consolidando una democracia verdadera que no tenemos en Chile desde el 11 de septiembre de 1973”, sostuvo Pizarro.

“Nosotros lo conmemoramos en distintas actividades con esas demandas que hemos traído desde el tiempo de la dictadura: verdad, justicia y memoria. En cuanto a los crímenes de este Gobierno pedimos verdad, justicia y reparación integral, que hasta allí no se ha avanzado y para nosotros, este 10 de diciembre es reforzar la promoción, la defensa de derechos humanos pero también la denuncia y la exigencia, en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Eso es lo que significa para nosotros este día, que lamentablemente debía haber sido un día más alegre por lo que significa la conmemoración, pero aquí estamos en nuestro país con un retroceso enorme en cuanto a las violaciones a los derechos humanos y lo conmemoramos en ese sentido de exigencia, de demanda, y de movilizaciones para que no siga avanzando la impunidad que nos aplicaron en dictadura y ahora en esta democracia ”, expuso Lira.

Mientras el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llegó hasta Maipú para sostener un encuentro con la Agrupación de Derechos Humanos de esa comuna en la Plaza Álex Núñez, fallecido el 22 de octubre en la ex Posta Central, dos días después de recibir una golpiza, según investiga el Ministerio Público, por funcionarios de Carabineros. En esta instancia, también participó Gustavo Gatica y la senadora electa Fabiola Campillai, también víctimas de la represión policial en el contexto del estallido social de 2019.

Refiriéndose a este encuentro, el presidenciable sostuvo que “reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, justicia y reparación frente a violaciones de los Derechos Humanos”, y, por su parte, Gustavo Gatica destacó la importancia de este día y sostuvo que, en un eventual gobierno de Gabriel Boric, es necesario poner “todos los esfuerzos posibles en no cometer los mismos errores que se cometieron después de la dictadura, ya que post dictadura se intentó esconder todo bajo la alfombra y realmente esa no es la forma en que podemos hacer que las cosas no se vuelvan a repetir”.

Fotografía: Twitter @GabrielBoric

“Durante el estallido cientos de personas fuimos violentadas, muchos muertos, en mi caso y el de Fabiola quedamos ciegos por la represión policial y eso creo que es producto de que no se hizo un trabajo de memoria, de justicia y de reparación. Hasta hoy en día, muchas de las víctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura aún no obtienen justicia. Muchas familias están buscando aún a sus familiares y eso no puede ser posible. Así que el próximo Gobierno tiene la responsabilidad de atender estos conceptos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esperemos que el próximo presidente sea Gabriel Boric y que esté a la altura de la historia”, manifestó Gustavo Gatica.