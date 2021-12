Servel por segunda vuelta presidencial: Debería ser “más rápida” y con “menos filas y aglomeraciones”

Ad portas de la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, junto al director nacional, Raúl García, entregaron detalles respecto de lo que será este importante evento a nivel nacional. En cuanto a los vocales de mesa, Tagle afirmó que serán los mismos quienes estuvieron para las elecciones del pasado 21 de noviembre, agregando que “no van a recibir notificación o publicación en los diarios. Así que se tienen que sentir automáticamente convocados nuevamente a esta función”. Según expresó la autoridad son en total 234.000 los vocales que están llamados a cumplir con esta obligación cívica, 233.000 en Chile y 747 en el extranjero. Además, recibirán un bono de 2/3 de UF (poco más de $20.000 pesos) y, en caso de no asistir, arriesgarán multas entre 2 a 8 UTM (entre $18.000 y $400.000 pesos). También sostuvo que “no existe posibilidad de excusa previa para los vocales de mesa, pero ellos pueden justificar su inasistencia ante el juez de Policía Local cuando sean citados, acreditando alguna causal sobreviniente después de la primera vuelta de noviembre, o sea, si un vocal se ha enfermado, o tiene coronavirus o tiene otro problema de salud puede invocar esa causal con los documentos respectivos”. Asimismo, destacó el rol de los apoderados de mesa, a quienes consideró “fundamentales para el control ciudadano de la elección” e hizo un llamado a los comandos a “que designen la mayor cantidad de apoderados que puedan”. Asignación que también pueden ejercer los candidatos presidenciales, Gabriel Boric y José Antonio Kast, mediante sus encargados electorales. Por otra parte, el presidente del consejo directivo del Servel descartó cambios en los locales y mesas de votación, por lo que se mantendrán las mismas de noviembre pasado y aseguró que “esta elección será más sencilla para el electorado, debido a que se le entregará solo una cédula donde tiene que marcar una de dos preferencias, o sea, con dos candidatos”. Por lo que consideró que “el proceso de votación debería ser mucho más rápido y debería haber menos filas y aglomeraciones”. “También es importante recalcar que el presidente de mesa es autoridad en ella y es el único quien puede declarar cerrada la votación a las 18:00 horas y siempre que no haya electores esperando votar, tanto en filas de la mesa, en el interior del local, como en fila en el exterior del local, a quienes se les debería permitir entrar a dicha hora. Servel ha instruido que no se pueden cerrar los locales a las 18:00 horas, ya que el escrutinio además es público, o sea, toda persona que llegue a votar a las 18:00 horas y esté en disposición de hacerlo dentro o fuera del local tiene derecho a votar y los locales no deben ser cerrados”, apuntó Tagle. Esto último, considerando la polémica suscitada durante las elecciones pasadas, donde votantes denunciaron el cierre de diversas mesas pese a la gran cantidad de gente que esperaba emitir su sufragio. Por otra parte, afirmó que, en relación al aforo permitido en los establecimientos, rigen las normas especiales del Servel, es decir, “por ningún motivo se puede exigir ni toma de temperatura al ingresar al local, ni el pase de movilidad o certificaciones de vacunas. Todas las personas tienen aquí derecho a voto”. Además, en conversación con Radio Cooperativa, Andrés Tagle adelantó una eventual mayor participación para este fin de semana, señalando que “mi olfato me dice que sí, las segundas vueltas suelen ser, cuando están comprendidas como estas, suelen ser la mayor votación”, aunque comentó “en general hay un conjunto importante de la población que simplemente no participa y muchos se repiten”, añadiendo que ante los primeros resultados “habrá cierta tendencia alrededor de las 19.30 horas y, con seguridad, debería estar todo listo antes de las 21:00 horas“.

Ad portas de la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, junto al director nacional, Raúl García, entregaron detalles respecto de lo que será este importante evento a nivel nacional. En cuanto a los vocales de mesa, Tagle afirmó que serán los mismos quienes estuvieron para las elecciones del pasado 21 de noviembre, agregando que “no van a recibir notificación o publicación en los diarios. Así que se tienen que sentir automáticamente convocados nuevamente a esta función”. Según expresó la autoridad son en total 234.000 los vocales que están llamados a cumplir con esta obligación cívica, 233.000 en Chile y 747 en el extranjero. Además, recibirán un bono de 2/3 de UF (poco más de $20.000 pesos) y, en caso de no asistir, arriesgarán multas entre 2 a 8 UTM (entre $18.000 y $400.000 pesos). También sostuvo que “no existe posibilidad de excusa previa para los vocales de mesa, pero ellos pueden justificar su inasistencia ante el juez de Policía Local cuando sean citados, acreditando alguna causal sobreviniente después de la primera vuelta de noviembre, o sea, si un vocal se ha enfermado, o tiene coronavirus o tiene otro problema de salud puede invocar esa causal con los documentos respectivos”. Asimismo, destacó el rol de los apoderados de mesa, a quienes consideró “fundamentales para el control ciudadano de la elección” e hizo un llamado a los comandos a “que designen la mayor cantidad de apoderados que puedan”. Asignación que también pueden ejercer los candidatos presidenciales, Gabriel Boric y José Antonio Kast, mediante sus encargados electorales. Por otra parte, el presidente del consejo directivo del Servel descartó cambios en los locales y mesas de votación, por lo que se mantendrán las mismas de noviembre pasado y aseguró que “esta elección será más sencilla para el electorado, debido a que se le entregará solo una cédula donde tiene que marcar una de dos preferencias, o sea, con dos candidatos”. Por lo que consideró que “el proceso de votación debería ser mucho más rápido y debería haber menos filas y aglomeraciones”. “También es importante recalcar que el presidente de mesa es autoridad en ella y es el único quien puede declarar cerrada la votación a las 18:00 horas y siempre que no haya electores esperando votar, tanto en filas de la mesa, en el interior del local, como en fila en el exterior del local, a quienes se les debería permitir entrar a dicha hora. Servel ha instruido que no se pueden cerrar los locales a las 18:00 horas, ya que el escrutinio además es público, o sea, toda persona que llegue a votar a las 18:00 horas y esté en disposición de hacerlo dentro o fuera del local tiene derecho a votar y los locales no deben ser cerrados”, apuntó Tagle. Esto último, considerando la polémica suscitada durante las elecciones pasadas, donde votantes denunciaron el cierre de diversas mesas pese a la gran cantidad de gente que esperaba emitir su sufragio. Por otra parte, afirmó que, en relación al aforo permitido en los establecimientos, rigen las normas especiales del Servel, es decir, “por ningún motivo se puede exigir ni toma de temperatura al ingresar al local, ni el pase de movilidad o certificaciones de vacunas. Todas las personas tienen aquí derecho a voto”. Además, en conversación con Radio Cooperativa, Andrés Tagle adelantó una eventual mayor participación para este fin de semana, señalando que “mi olfato me dice que sí, las segundas vueltas suelen ser, cuando están comprendidas como estas, suelen ser la mayor votación”, aunque comentó “en general hay un conjunto importante de la población que simplemente no participa y muchos se repiten”, añadiendo que ante los primeros resultados “habrá cierta tendencia alrededor de las 19.30 horas y, con seguridad, debería estar todo listo antes de las 21:00 horas“.