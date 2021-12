Último cara a cara: Boric y Kast se enfrentarán en debate Anatel en medio de un crispado ambiente electoral

Hoy a las 20 horas está programado el último encuentro oficial entre los candidatos a La Moneda, Gabriel Boric y José Antonio Kast en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) que se ordenó bajo ocho segmentos temáticos divididos en dos temas políticos, dos temas económicos y cuatro temas sociales, según explicó previamente Ernesto Corona, presidente de la asociación. A cargo de la conducción del debate, cuya duración será de 120 minutos, está el periodista Matías del Río por Televisión Nacional (TVN), Soledad Onetto por Mega, Daniel Matamala por Chilevisión e Iván Valenzuela por Canal 13. Pese a los requerimientos que se han levantado en el marco de esta contienda presidencial, el debate no contará con un sistema de Fact Checking para efectos de poder corroborar en tiempo real los datos arrojados en las alocuciones de los abanderados. Al respeto, Corona sostuvo que Anatel no implementará un sistema de verificación y que “si los canales lo hacen, lo harán bajo su responsabilidad a posteriori“, indicó. El clima crispado La antesala de este debate fue un fin de semana álgido en términos políticos, con acusaciones de “campañas sucias” y la persistencia en la utilización de noticias falsas que se denunció desde Apruebo Dignidad hacia la vereda de Kast. Tensa fue además la situación de enfrentamiento que protagonizaron adherentes de Boric y Kast en plaza Baquedano este domingo, tras lo cual el candidato del Frente Social Cristiano, responsabilizó a su contendor por estos hechos, llamándolo a “controlar a sus adherentes” e insistentemente, a que se pronunciara por lo sucedido. El frenteamplista, por su parte, pidió a ambos lados centrar el debate en las ideas y propuestas, sin caer en actos de violencia. Crédito: Twitter Esa misma mañana se concretó otro acontecimiento que ha marcado la agenda, con el aterrizaje de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, al territorio nacional. Frente a esto el abanderado del Frente Social Cristiano sostuvo que, por el alto cargo que ella ostenta no correspondería que la expresidenta se inmiscuya en la coyuntura electoral. Por su parte la jefa de campaña de Gabriel Boric y expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, siendo entrevistada en Tolerancia Cero dio la bienvenida a la exmandataria y en la línea de lo planteado previamente por la diputada socialista Maya Fernández, reconoció a la expresidenta como una figura profundamente democrática de la que no duda que guarda su respaldo hacia la carta de Apruebo Dignidad. “Entiendo que ella tiene algunas limitaciones por su alto cargo internacional pero es evidente para todos los que conocen su trayectoria que ha venido a Chile a votar y obviamente a respaldar al candidato Gabriel Boric”, aseveró. Hoy en la mañana, en medio de una actividad de campaña relativa a los adultos mayores, el candidato republicano volvió a abordar el arribo de la exmandataria al país, con quien dijo esperar concretar un encuentro en la eventualidad que esté orquestando una reunión con Apruebo Dignidad, para efectos de que ella conozca los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartan muchas líneas políticas, mencionó. Asimismo, se refirió al comunicado que publicó la noche de este domingo la joven que imputó a Gabriel Boric actos de violencia patriarcal en su contra. Documento en el que ella afirmó que el frenteamplista le pidió disculpas por estos hechos, aseguró que su voto iría hacia el abanderado de Apruebo Dignidad y condenó la instrumentalización política que la derecha y el comando de José Antonio Kast han concertado a partir de su caso. Un capitulo que si bien se cerró con la declaración de la joven aludida, su interpelación en el debate Archi le significó al republicano un recurso de protección esgrimido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por la abogada Romina Mora por dar por acreditado los delitos de “abuso” o “acoso sexual” en sus expresiones. Al respecto, Kast dijo alegrarse que Boric pidiera perdón por este hecho al tiempo que reparó en que nunca se mencionó el nombre de la joven, descartando así un aprovechamiento político del caso. En eso llamó a las víctimas a “que no esperen nueve años para hacer las denuncias”. “Esto tiene que partir desde el principio, tiene que cortarse de raíz. Si alguien acosa a alguien o abusa de alguien no puede progresar en su carrera política así como nada “, sostuvo. Sobre el debate Anatel, el abanderado dijo esperar que se aborden temas relativos a “urgencias sociales”. “Aquí estamos hoy día tomando, por ejemplo, el tema de los adultos mayores que no ha sido objeto de discusión en los debates, no hemos hablado de inclusión, no hemos hablado de discapacidad, casi no hemos hablado de educación, de salud casi no se hablado, de transporte público, de energía renovable. Hay urgencias sociales que están ahí, el tema de la vivienda, no ha aparecido el tema de la vivienda”, señaló. La fórmula: matizar los discursos y apuntar a los sectores con bajo rendimiento En conversación con nuestro medio, el analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, sostuvo que el clima político efectivamente se encuentra crispado, lo que adjudicó al sistema de voto voluntario que deviene en el esfuerzo de los contendores por movilizar al electorado, muchas veces a través de la instalación noticias falsas, de un ambiente de odiosidad y de una polarización afectiva para conseguir que la gente vaya a votar, explicó. “Recordemos que hay ocho millones de personas que no fueron a votar el día 21 de noviembre, hay tres millones doscientas mil personas que votaron por otros candidatos que no eran Boric y Kast por lo tanto estamos hablando de once millones de personas que están hoy día en disputa, eso lleva a los candidatos en el debate de hoy a intentar ofrecer en sus propuestas equilibrio en dos elementos, por un lado la idea de orden y la idea de cambio“. Ambas conceptos están asociados respectivamente a Kast y a Boric, señaló Moreno, frente a lo cual ambos candidatos deberán “matizar sus discursos” para efectos de capitalizar a un electorado moderado que “quiere cambios y transformaciones pero de manera gradual“, aseguró. En esa fórmula los competidores al sillón presidencial deberán además apelar a públicos específicos donde han evidenciado un bajo desempeño, agregó, las mujeres y los jóvenes en el caso de Kast y la población de regiones y públicos mayores, en el caso de Boric, sostuvo. “Hasta ahora los dos candidatos llegan al debate de la noche, uno con más energía creo yo que es Gabriel Boric, quien con más ganas ha logrado generar más acuerdo, logró obtener el apoyo de los partidos de la ex Concertación, incluyó gente a su comando como la expresidenta del Colegio Médico, un grupo de economistas, en fin. Ha hecho bastante más cosas que José Antonio Kast que salvo a su viaje a Estados Unidos que todavía nos seguimos preguntando cuál era el objetivo, no ha tenido precisamente un desempeño en esta segunda vuelta que uno dijera ha dado vuelta las elecciones“, consideró. Marco Moreno. En eso, señaló que Kast “no ha tenido una buena solución de continuidad en relación a ese discurso un poco más duro, un poco centrado en el miedo, un poco centrado en el relato de orden y seguridad y creo que él piensa que es lo que le puede permitir ganar la elección pero yo pondría mis dudas, porque es un tema importante la seguridad para las personas, pero no se trata solamente de eso”. En cuanto a Boric la clave es hacer el match que le permita ofrecer cambios moderados y graduales, indicó, “eso es lo que ha intentado hacer en las últimas semanas, lo que ha dado lugar a que muchos dicen que está cambiando de posición, que se está convirtiendo en el candidato del amarillismo, pero yo creo que va en la dirección correcta, lo que ahí tiene que hacer es construir un relato que permita a la gente sentir que hará un cambio seguro, que no será un cambio improvisado”. Consultado por la influencia que tendrá este debate en el resultado del domingo, Moreno consideró que el peso de estas instancias fueron más decisivas al inicio de la contienda presidencial, en circunstancias de primarias y de la primera vuelta donde le significaron la derrota de Lavín, Jadue y Sichel, sostuvo el analista. “Tiendo a pensar que para esta segunda vuelta el debate de hoy no será tan trascendental, sobre todo porque la gente está tomando sus decisiones cada vez más cerca del momento de la elección y del debate a la elección habrán seis días, cinco días donde pueden ocurrir muchas cosas, la gente va a estar muy atenta a eso por lo tanto no diría que el debate tenga un rol tan decisivo”, consideró rescatando que el espacio si puede ser una instancia informativa y de confrontación de ideas. (Fotografía de Elmundo.es)

