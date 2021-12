Alcalde de Colchane sobre Kast: “Tenemos la esperanza de apoyar a un candidato que se interesa por nuestros problemas”

En conversación con la periodista Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Colchane, Javier García Choque, abordó la crisis migratoria por la que cruza el país y que afecta particularmente la comuna de la provincia del Tamarugal. En esa línea explicó su respaldo al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en cuanto a su juicio, el republicano ha generado propuestas con conocimiento de causa del escenario crítico que presenta la zona. En eso el alcalde sostuvo que la realidad de la comuna es insostenible en cuanto actualmente están ingresando alrededor de 400 migrantes sin ningún tipo de control. Hecho ha empujado a muchas familias a abandonar la zona ante al falta de una “política sería” respecto a la contención de la entrada “indiscriminada de personas”. Muchas de ellas, delincuentes que han perpetrado asaltos y saqueos que han propagado la inseguridad de los vecinos, aseguró. En eso sostuvo que las políticas adoptadas por el Ejecutivo -como el robustecimiento de militares y policías- no han dado abasto para subsanar la crisis, lo que ha colapsado, entre otros asuntos, al personal de salud. “El día de ayer, por ejemplo el albergue transitorio que instaló el Gobierno estaba colapsado con más de 200 personas, lamentablemente no reciben más personas y 100 personas estaban deambulando por las calles de Colchane incluyendo niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores“, dio cuenta. Por otro lado y según las propias lamentaciones que expresa la comunidad migrante, aseguró García, no existen condiciones de alimentación y salubridad en el recinto transitorio. En eso criticó la falta de apoyo del Estado a partir de la ausencia de organismos de derechos humanos tales como el INDH, y también a nivel internacional, el nulo pronunciamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la “vulneración de los derechos humanos tanto de los migrantes como de los aymaras“, denunció. “Lamentablemente cuando vemos una visión completamente ajena a lo que vivimos diariamente por cierto que vamos a apoyar a una candidatura que se dio el tiempo de visitar tres veces Colchane, de conversar con los dirigentes, de visitar al presidente de la unión comunal que es quien más conoce la realidad de la comuna y por supuesto, por mi persona, por cierto que tenemos todo el deber moral y la esperanza de apoyar a un candidato que se interesa por solucionar nuestros problemas“, aseveró. Consultado sobre si lo anterior radica en avalar medidas de expulsión y prohibición del paso al territorio nacional, García apuntó que “para nosotros que vivimos en la frontera y las consecuencias directas del fenómeno migratorio, por cierto que es necesario el control, no podemos permitir el ingreso de cualquier persona sin saber su identidad o quienes son los que ingresan, porque están ingresando delincuentes como también personas que vienen a buscar oportunidades”, sostuvo, lo que es delicado, añadió el acalde dado que los hogares de la comuna no cuentan con rejas o algún perímetro de protección. En eso abordó la propuesta de José Antonio Kast sobre el establecimiento de una zanja en la frontera, asegurando que la medida ya fue parcialmente construida en el gobierno de Michelle Bachelet, pero de mala manera, lo que ha provocado accidentes de personas y animales, señaló. “Lo que nosotros hemos visto es que falta protección a esa zanja que es un espacio donde cruzaban vehículos, donde cruzaban personas sin ningún control. Ahora, lo natural y lo obvio y creo que es de sentido común es que frente al ingreso indiscriminado de personas lo mínimo que esperaríamos es un control, al menos saber quienes ingresan a nuestro territorio porque no se puede vivir en esas condiciones”, lamentó. Otras soluciones propuestas por el candidato consistieron en el mejoramiento de la tecnología de Carabineros y del sistema de protección, detalló. “Lamentablemente Carabineros están instalados con unas carpas que no son aptas para la zona como también Carabineros que no conocen el lugar y vemos que diariamente ellos carecen de vehículos, que son elementos necesarios que se requieren para poder trabajar y controlar de mejor manera”. A eso agregó que de parte del candidato, “existen otras políticas como también el trabajo diplomático con el vecino país de Bolivia que no hemos visto en este gobierno una señal de establecer alguna relación para poder trabajar este tipo de control migratorio sobre todo en el frontera”, señaló a lo que añadió las medidas orientadas al mejoramiento de la seguridad y la salud, “hoy día no es posible que por ejemplo no contemos con un SAPU que le hemos exigido constantemente al gobierno”, denunció al respecto. Consultado por su consideración sobre las propuestas insertas en el programa original del candidato republicano, que señalaban dentro de otras disposiciones del apartado indígena, modificar la ley antiterrorista y denunciar la convenio 169 de la OIT dado que la norma internacional era según el proyecto de gobierno, de orden ideológico y “un instrumento nulo por emanar de un organismo sin competencia en materia indígena”, García valoró que finalmente Kast haya decidido mantener el instrumento jurídico de la OIT, no obstante no mencionó las garantías que el republicano ha dado sobre este asunto. “Ambos candidatos han modificado para la segunda vuelta sus propuestas y en eso no podemos ser ciegos”, señaló. En lo relativo a Gabriel Boric, dijo no haber tenido cercanías con el abanderado de Apruebo Dignidad. En eso señaló que “él no ha visitado la comuna, no ha conocido in situ la realidad por ejemplo de que las tierras de Colchane, el 99 por ciento pertenecen a las familias de Colchane y son de propiedad privada, por tanto son elementos que le hemos entregado al candidato José Antonio Kast como también la necesidad urgente de establecer una tarjeta de tránsito vecinal en respeto del artículo 32 del Convenio 169 que el Estado chileno se ha negado a entregar con el país vecino de Bolivia”, sostuvo.

