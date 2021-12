La moderación como virtud política y una gran cantidad de afirmaciones falsas: El choque entre Boric y Kast en el último debate presidencial

8bc266bbf2

A las 20 horas de este lunes inició el último debate presidencial entre el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, encuentro que fue organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y en la que los contendores a La Moneda tuvieron la oportunidad de exponer sus programas antes de la elección de este domingo 19 de diciembre. El programa se dividió por dos segmentos temáticos: el primero referido a gobernabilidad, programas de gobierno, impuestos y costos de que de la vida, mientras que el segundo trató sobre cultura, narcotráfico, salud y pensiones. Posteriormente los candidatos formularon una pregunta cruzada con réplica respectiva, para finalmente dedicar unas palabras de cierre a la audiencia. La periodista Soledad Oneto abrió la ronda de preguntas bajo la temática de gobernabilidad, con lo cual consultó por el tipo de liderazgo con el que se sentían identificados los postulantes al sillón presidencial. Al respecto Gabriel Boric valoró el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, con quien reconoció haberse reunido tras su arribo al país, corroborando la información que circuló por algunos medios de comunicación la tarde de este lunes. “Tuvimos una muy buena conversación, tal como me junté con el presidente Ricardo Lagos también. Tuve una muy buena conversación porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto, aprender tanto de sus aciertos como de sus errores y ellos han sido muy generados ambos en poder compartir conmigo su visión de este momento“, aseguró. En esa línea Boric aseveró respecto a los últimos 30 años de política que, “toda generación tiene el derecho y el deber de analizar críticamente lo que hicieron sus antecesores para justamente poder aprender de eso”. Por su parte José Antonio Kast reivindicó al gobierno de Patricio Aylwin, quien en palabras del republicano “tuvo que llevar la transición de un gobierno autoritario, del gobierno militar a a una democracia plena“, explicó. Luego, consultado por la capacidad de cohesionar una coalición integrada por figuras como el diputado relecto Gonzalo de la Carrera y políticos más moderados de la derecha como Mario Desbordes, Kast aseguró que la gobernabilidad se logrará ejerciendo la autoridad. “Nosotros hemos sido muy claros es condenar los dichos de Johannes Kaiser, hemos condenando también la broma de muy mal gusto que realizaron con Gloria Naveillán, le hemos planteado a Gonzalo de la Carrera que hay que ser muy cuidadoso con las publicaciones que uno hace”, agregó, sosteniendo que forjará una coalición amplia que ya reunió los equipos de los excandidatos de la derecha. Frente a lo anterior, Boric asestó el primer golpe a su contendor, aseverando que “si no fuera por José Antonio Kast, Johannes Kaiser no sería diputado”, asimismo que “Patricio Aylwin no hubiese sido presidente porque Pinochet hubiese seguido otros ocho años”, criticó. En lo relativo a los programas de gobierno, Kast aseguró que los cambios formulados a su apuesta siguen una sola línea en la medida que los ejes principales tales como el combate al narcotráfico y a la delincuencia, el respaldo a Carabineros, la disminución de la carga fiscal y del tamaño del Estado, entre otras materias, se han mantenido indemnes. Asimismo aseguró que mantener el ministerio de la mujer y reforzarlo, “era algo que íbamos a hacer igual”. Por su parte, al ser consultado por pensiones, Boric matizó una de sus principales propuestas de gobierno relativa al término de las AFP. En esta oportunidad, el candidato de Apruebo Dignidad sostuvo que no había materias tabú para efectos de alcanzar acuerdos. Por otro lado, sobre si consideraba a su proyecto político como socialdemócrata, el diputado hizo hincapié en el rol del Estado en la garantía de derechos. “Queremos avanzar hacia un Estado de bienestar que garantice derechos sociales universales en donde no dependa del tamaño de la billetera de cada familia el acceso a la educación, a la salud, a pensiones dignas, a la vivienda y eso el titulo que le pongan no es algo que me preocupe, si es socialdemócrata en buena hora (…) No me molesta”. Uno de los minutos tensos que protagonizó el candidato republicano fue cuando se le consultó por su postura respecto a las diversidades sexuales y genéricas, con lo que aseguró que respetaría las leyes aprobadas en la materia, afirmación que fue puesta en duda por Boric. En materia de impuestos, el candidato del Frente Social Cristiano aseguró que la rebaja hacia las grandes empresas provocará un mayor crecimiento, dado que “si hay más crecimiento hay más empleo y también empleo más digno y claramente nosotros vamos a destinar un porcentaje importante de nuestro presupuesto a traspaso directo de beneficios a personas más vulnerables y no a través de operadores políticos”, afirmó. Al respecto Gabriel Boric sostuvo que se apuntará a una mejor distribución del ingreso a través del impuesto de los súper ricos, en el mejoramiento de los contratos del royalty, en la eliminación de las extensiones y las evasiones, en las que a su juicio, hay un consenso transversal. Por otro lado, los candidatos evaluaron iniciativas de orden popular que se han implementado desde algunos municipios, tales como farmacias y gas, frente a lo cual, el candidato de Apruebo Dignidad reconoció su importancia en un mercado que recae en la colusión. José Antonio Kast por su parte dijo que se evaluará las experiencias en las que estas medidas se han efectuado de manera adecuada. Objeto de controversia entre los contendores fue el levantamiento de noticias falsas reprochada por el diputado de Convergencia Social, quien ante la insistencia del Kast en debates anteriores, presentó un test de drogas limpio. Kast, por su parte, condenó reiteradas veces la cancelación ideológica, poniendo como ejemplo la administración de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y su resistencia a la concreción del festival Lollapalooza en Santiago.

