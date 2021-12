Bárbara Negrón y propuestas culturales de Kast: “No mira, no dialoga, con el diagnóstico que hay sobre el sector”

Este jueves, Bárbara Negrón, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), conversó con la periodista Antonella Estévez en el programa Semáforo para analizar las propuestas en torno a cultura, arte y patrimonio de los candidatos presidenciales. De ese modo, la investigadora manifestó que, en la actualidad, ambos aspirantes a La Moneda presentan versiones renovadas de sus programas originales. Según precisó, en el caso de Gabriel Boric, el plan es mucho más acotado que lo presentado hace unos meses atrás. Incluso, sostuvo que el primer proyecto era mucho más complejo. En tanto, sobre el proyecto de José Antonio Kast, la comunicadora sostuvo que el programa original poseía “errores graves” que fueron limpiados. “Era un caso de estudio. Tenía muchos niveles distintos que mostraban, en una primera mirada, una gran ignorancia sobre el tema”, dijo Negrón. “Hoy, quedó un programa mucho más reducido, en este caso, para mejor, porque se quitaron todos los elementos de caricatura que existían en el programa anterior. Alguien lo limpió. Entonces, quedó un programa que, si bien no es bueno, no es caricaturesco como el anterior. Es un programa mucho más neutral, bien intencionado, pero de todas maneras prevalece esta sensación de que es un programa que no mira, no dialoga, con el diagnóstico que hay sobre el sector”, añadió la investigadora. ¿Cuáles son las propuestas de @gabrielboric y @joseantoniokast en Cultura? Aquí un resumen de ellas y sus principales diferencias. #Elecciones2021 #CandidatosConCulturas2021 pic.twitter.com/d3tIUy5PyD — OPC (@OPCulturales) December 13, 2021 En ese sentido, la experta sostuvo que el programa de Kast no recoge la “evidencia acumulada”. Por ello, pasa por alto la necesidad de contar con una nueva ley de patrimonio. Del mismo modo, la profesional sostuvo que el proyecto desconoce el funcionamiento de los fondos concursables y lamentó que el líder del Partido Republicano afirmara que los recursos son asignados “a dedo”. “Nuestro sistema de financiamiento tiene muchos defectos, pero tiene virtudes y una de esas virtudes es la distancia que se establece entre los funcionarios de un gobierno y quienes toman la decisión de qué va a ser financiado. Eso es algo que, claramente, por cómo fue su programa anterior y cómo es este programa, se desconoce al interior de ese comando. Entonces, se está partiendo desde un prejuicio”, criticó. Para Bárbara Negrón, ambos proyectos poseen “diferencias importantes” y manifestó que existe divergencia en términos de alcance y conocimiento. Así, sostuvo que las medidas que propone Kast carecen de una mirada global: “Si uno las pone como medidas de plan de cultura de una localidad pequeña sería perfecto, pero no para un programa nacional de cultura, no para una política nacional de cultura”, concluyó.

