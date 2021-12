Prorrector U. Chile y proyecto Alumni: “Es el momento país adecuado para crear una comunidad diversa de egresados de la U”

El pasado 18 de noviembre se lanzó la iniciativa de la Comunidad Alumni de la Universidad de Chile. En una ceremonia celebrada en Casa Central y en el marco del aniversario 179 de la Casa de Bello, en la instancia se destacó la importancia de la creación de una red diversa, trandisciplinaria, intergeneracional, global y participativa de egresadas y egresados, que pudieran conocerse y vincularse entre ellos y con la “U”. Con ese escenario, y en sintonía con el lanzamiento oficial del sitio web Alumni del próximo martes 28 de diciembre, el Prorrector de la Universidad de Chile y director de la iniciativa, Alejandro Jofré, destacó este viernes a este medio que esta nueva Comunidad ocurre en “el momento país adecuado para lanzar un programa que fortalezca, que una y constituya una gran comunidad diversa de la Universidad. No todos saben que tenemos más de 200 mil potenciales personas activas asociadas a esta red, una comunidad que ha pasado por la Universidad y están dispuestas a contribuir a ella y al país, tanto en Chile como en el extranjero”. En esa misma línea, el Prorrector recalcó que “uno de los propósitos de esta iniciativa es la mirada transdisciplinaria para que egresados que no se conocieron puedan hacerlo y eso es algo que ya ha estado pasando. Es bien notable y emocionante conversar con ellos porque nos dicen desde Aysén, de Puerto Williams, de disciplinas bien variadas y está presente el sello de la Universidad de Chile, con mirada diversa y cercana a lo que es un desarrollo social del país. Varios de ellos están muy activos en esa línea, por ejemplo, hay varios constituyentes y si uno ve la red que apoya el proceso constitucional, son muchos más egresados que participan en la construcción de la nueva constitución además”. Comunidad intergeneracional y participativa Otros de los principios destacados por el Prorrector fue el diverso público objetivo con el que se ha topado en la construcción de Alumni, el cual abarca diferentes generaciones que han pasado por la Universidad: “En la ‘U’ a veces pasa que ha estudiado abuelo, padre e hijo y se comparten vivencias en familia. Por eso esperamos que esta red sirva para que transfiera este conocimiento y vivencia del profesional más antiguo a los más jóvenes y se que se dé, de manera natural”, apuntó el Profesor Jofré. Por último, el director de la Iniciativa Alumni subrayó que uno de los valores de esta nueva Comunidad sea la horizontalidad y que por eso se trabaja arduamente para generar procesos participativos en la construcción de esta red a corto plazo. “Quiero remarcar que en esta red no hay categoría A, B o C, no hay una profesión sobre otra. Es horizontal, participativa y para ello tenemos organizados procesos participativos que van desde el 10 al 27 de enero, donde la idea es que la Comunidad participe. Los procesos participativos son muy necesarios en la construcción de grandes proyectos”, aseguró el Prorrector Jofré, añadiendo que una de las metas a futuro es incluso replicar modelos Alumni en el extranjero donde “hay tendencia que sean parte del consejo directivo o consejos universitarios donde se considera su experiencia laboral. Eso hoy no existe y si podemos tener a esa red, con los números que manejamos, puede que se fortalezca la idea de que puedan incidir en la formación de futuros profesionales de nuestra Universidad”.

