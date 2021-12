c26c848c3a

Nacional Celebraciones en todo Chile por triunfo electoral de Gabriel Boric "Este es un triunfo del pueblo. Ellos sólo tenían una campaña de mentiras", sostuvo uno de los entrevistados en medio de las muestras de alegría en diferentes comunas de Santiago y otras ciudades del país. "Triunfó la esperanza", se escuchaba entre los manifestantes, quienes destacaron que "ganamos sin micros". Diario Uchile Domingo 19 de diciembre 2021 21:19 hrs.

Miles de personas se congregaron en Alameda con Santa Rosa, en el centro de Santiago, donde se levantó un escenario para celebrar el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quienes mostraron su alegría luego que se conocieran los resultados de la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre. Con el 99,76% de las mesas escrutadas, Boric alcanza un 55,86 por ciento de los votos, los que se traducen en 4 millones 610 mil 345 del total de los sufragios. Mientras, el abanderado del Partido Republicano y el Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, llegó a un 44,14 por ciento, es decir 3 millones 642 mil 835 votos. Las expresiones de satisfacción por el resultado se reflejaron en manifestaciones en las principales plazas y calles del país donde la gente señaló que se trata de “el triunfo de la esperanza”. Entre los bocinazos en las avenidas y calles de comunas de todo el país, la gente planteaba que el triunfo de Boric “es un triunfo del pueblo; ellos solo tenían una campaña de mentiras”, mientras otros subrayaban que “ganamos sin micros”, en referencia a la falta de movilización durante la jornada que se tradujo en serios problemas de traslado para cientos de personas. Al ser consultada por el triunfo de Gabriel Boric, la jefa de su campaña, Izkia Siches, indicó que “ha triunfado la esperanza en nuestro país y queremos transmitirles a todos los chilenos y chilenas la felicidad que tenemos y el gran sentido de responsabilidad de lo que va a ser un Gobierno de unidad y construcción”. Siches agregó que en el recorrido que realizaron durante la campaña “hemos reconocido este Chile diverso y amplio que sin duda el futuro Presidente de Chile, Gabriel Boric, va a lograr representar sumando también hoy día a quienes han votado por José Antonio Kast. Estamos muy contentos y esperanzados por el camino que empezamos a recorrer en conjunto para construir un mejor país”. Respecto a los ejes que permitieron superar a Kast con poco más de once puntos porcentuales al abanderado del Frente Social Cristiano, la doctora Siches comentó que se trató de una campaña “mucho más ciudadana”. “Nos parece que fue determinante poder tener una campaña mucho más ciudadana, poder clarificar aquellos mitos en torno a nuestra campaña, recorrer las regiones que se habían sentido históricamente postergadas, como también incorporar de forma muy potente a independientes, organizaciones sociales y hacer un trabajo territorial en puerta a puerta”, sostuvo Siches. Por su parte, el jefe político de la candidatura de Gabriel Boric, el diputado Giorgio Jackson, indicó que el Presidente electo planteó en su conversación con el Presidente Sebastián Piñera que quiere ser el Jefe de Estado de todos los chilenos. “Hace un gesto importante que creo que es significativo. Gabriel busca ser el Presidente de los que votaron por él, sin duda, pero también y con mucho entusiasmo de quienes no votaron por él y eligieron otra candidatura, o de quienes ni siquiera pudieron ir a votar o no quisieron ir a votar. Los derechos que queremos conquistar para el pueblo de Chile no excluyen, sino que buscan ser para todos y todas. Al menos Gabriel está en esa predisposición”, subrayó Jackson. El parlamentario indicó que luego de conocer los resultados tuvieron un primer encuentro donde se pudo ver “con mucha emoción, pero también con una gran determinación de lo que hay que hacer de poder sanar las heridas que han dejado los últimos dos años y fracción”.

