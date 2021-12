Experto analiza el problema del transporte en las elecciones: “La estrategia fue deficiente”

Fue una situación advertida desde hace semanas. Para el ingeniero civil de la U. de Chile y Magister en Transporte y Planificación Urbana de la University College of London, Cristóbal Pineda, la falta de buses durante la jornada electoral de este domingo no es algo nuevo, sino que había ocurrido principalmente en la mega elección de mayo, así como en algunas comunas periféricas durante la primera vuelta. Por tal motivo, según declaró a Radio Universidad de Chile el experto y coordinador del área de transportes del comando del candidato Gabriel Boric, se solicitó al ministerio que encabeza Gloria Hutt el plan de operaciones para este domingo, así como tener veedores de las dos candidaturas en el centro de monitoreo de buses del Transporte Público Metropolitano. “El ministerio no accedió a ninguna de las dos cosas. Nos quedamos con un monitoreo que pudimos hacer a distancia que pudimos hacer con información pública, en base a la cantidad de buses que estaban operando en Santiago”, señaló Pineda. Y es justamente mediante este chequeo que el experto, a través de redes sociales, informó durante horas de la mañana, que el porcentaje de buses operativos en la RM apenas alcanzaba el 51%, cifra que ya durante la tarde no subió en más de 3 puntos porcentuales, generando lo que fue durante esta jornada el principal problema de la ciudadanía. Sobre la respuesta entregada por la ministra de Transporte, Pineda aseguró que “lo que están haciendo es tomar la oferta de un día laboral y repartirla equitativamente a lo largo del día, pero si esa fue la estrategia claramente no dio resultados. Si esa fue la estrategia, cosa que no nos consta porque no tenemos el plan operacional, a todas luces es una estrategia deficiente”. Para el experto, esta situación pudo ser distinta si es que desde el ministerio emplazado se hubiese diseñado un plan acorde con la contingencia de este domingo. “Es claro que la demanda de pasajeros en estos días tan particulares es bastante distinta a lo que es un domingo normal. Está más cerca de lo que es un día hábil, por lo tanto la oferta también debería responder por ese lado, y no quedarnos en la oferta de un día domingo sino tratar de subir la oferta y asimilarla a un día laboral cualquiera”, explicó. “Aquí hay un trabajo que hay que hacer más de fondo, de trabajar con los operadores, de compartir el plan operacional con tiempo, de tomar ciertas medidas anticipadamente y no trabajar a última hora como al parecer sucedió en esta ocasión”, finalizó.

