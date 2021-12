Michelle Bachelet: “La esperanza tiene que ganarle al miedo”

Luego de emitir su voto, la ex mandataria llamó a participar en los comicios de este domingo y señaló que el presidente electo debe "buscar el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país en que todos nos podamos sentir parte de él".

Este domingo, luego de emitir su voto, la ex presidenta y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó a participar en los comicios de este jornada e indicó que, este contexto, “la esperanza tiene que ganarle al miedo” y que “es importante que el país siga prosperando en una dirección positiva”. Asimismo, la ex mandataria descartó que, en su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, exista intervencionismo y manifestó que nadie debería sorprenderse de esta señal. “Intervencionismo electoral, para nada”, dijo y añadió: “Intervencionismo es cuando un gobierno usa recursos propios para apoyar a un candidato”. “¿Alguien podría pensar que un ex Presidente no tenga opinión? ¿O no sabía cuál sería mi opción? Es muy raro eso”, puntualizó Bachelet. Finalmente, la ex presidenta se manifestó contenta de “estar ejerciendo este derecho cívico” con “tranquilidad y amor a la patria”. Además, hizo un llamado al presidente electo a “buscar el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país en que todos nos podamos sentir parte de él”.

Este domingo, luego de emitir su voto, la ex presidenta y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó a participar en los comicios de este jornada e indicó que, este contexto, “la esperanza tiene que ganarle al miedo” y que “es importante que el país siga prosperando en una dirección positiva”. Asimismo, la ex mandataria descartó que, en su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, exista intervencionismo y manifestó que nadie debería sorprenderse de esta señal. “Intervencionismo electoral, para nada”, dijo y añadió: “Intervencionismo es cuando un gobierno usa recursos propios para apoyar a un candidato”. “¿Alguien podría pensar que un ex Presidente no tenga opinión? ¿O no sabía cuál sería mi opción? Es muy raro eso”, puntualizó Bachelet. Finalmente, la ex presidenta se manifestó contenta de “estar ejerciendo este derecho cívico” con “tranquilidad y amor a la patria”. Además, hizo un llamado al presidente electo a “buscar el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país en que todos nos podamos sentir parte de él”.